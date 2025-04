Os políticos de Sergipe já começaram a plantar as roças de votos

Por Adiberto de Souza *

As lideranças políticas de Sergipe estão na fase de plantio de ideias visando garantir os apoios necessários para a campanha do ano que vem. É como se estivessem plantando agora grandes roças de votos. Alguns pretensos candidatos à Assembleia, Câmara Federal e Senado já se movimentam intensamente, como se a disputa eleitoral tivesse começado. E eles estão certos: ficar parado agora é perder terreno fértil para os adversários, pois lideranças políticas e cabos eleitorais se transformam em presas fáceis quando não recebem os frequentes mimos dos interessados em seus currais de gente. Após essa fase do plantio vem a difícil manutenção das roças, que deve ser feita até o início de 2026. Será no fim dessa próxima etapa que todos se preparam para a “colheita”, época em que as investidas aos redutos opositores ficarão mais frequentes. Portanto, quem não souber cuidar do roçado, protegendo dos ventos e tempestades, poderá ir por água abaixo e, consequentemente, morrer afogado antes de chegar às convenções partidárias do próximo ano, quando quem se sair melhor colherá a sonhada candidatura. Misericórdia!

De deputado a réu

A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal formou maioria para manter como réu o ex-deputado federal Bosco Costa (PL), acusado de desvio de dinheiro de emendas parlamentares. Além do sergipano, os parlamentares federais Josimar Maranhãozinho (PL-MA) e Pastor Gil respondem a mesma ação penal pelos crimes de corrupção passiva e organização criminosa. Segundo a Polícia Federal, havia um suposto esquema de venda de emendas parlamentares indicadas pelos três acusados. A investigação mira três emendas que, juntas, chegam a R$ 6,7 milhões. Bosco Costa nega ter negociado emendas parlamentares. Então, tá!

Pessebistas em festa

O PSB sergipano realiza, amanhã, o seu Congresso Estadual. O evento está agendando para o plenário da Assembleia Legislativa e será prestigiado, entre outros, pelo presidente nacional do partido, Carlos Siqueira, e pelo vice-presidente da República, Geraldo Alckmin. Zezinho Sobral e Cláudio Mitidieri devem ser reeleitos, respectivamente, para as presidências do PSB de Sergipe e de Aracaju. O ex-deputado estadual Robson Viana (PT) está entre os políticos que vão se filiar à legenda pessebista durante o Congresso. Ah, bom!

Aracaju na rabeira

Aracaju aparece como a penúltima capital nordestina escolhida pelos aposentados do INSS que recorrem ao Programa Voa Brasil para viajar pelo país. Recife é a cidade preferida da região pelos usuários do programa. Para se ter uma ideia, enquanto foram vendidas 2.745 passagens para a capital pernambucana, para Aracaju venderam apenas 647. O programa oferece passagens aéreas por até R$ 200 para aposentados que não tenham viajado de avião nos últimos 12 meses. Cada beneficiário pode adquirir até dois trechos por ano. Aff Maria!

Casa nova

A Câmara de Vereadores de Aracaju vai ganhar uma nova sede. A notícia foi dada pelo presidente do Legislativo, vereador Ricardo Vasconcelos (PSD). O prédio será erguido num terreno da Prefeitura localizado no bairro Coroa do Meio, zona sul da cidade. Vasconcelos explicou que a intenção inicial era manter a sede atual como anexo do Palácio Inácio Barbosa – antiga sede da Prefeitura -, mas questões técnicas e patrimoniais inviabilizaram a proposta. Segundo o vereador, o novo prédio da Câmara será uma casa digna para o povo: “É inadmissível que o cidadão procure os vereadores e seja atendido em pé ou no sol, pois não temos gabinetes”, frisou. Creindeuspai!

Ajustando o discurso

O presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab, reuniu a bancada do partido na Câmara Federal para discutir sobre as pautas a serem debatidas nas comissões temáticas e no plenário do Legislativo. Os parlamentares pedessistas também abordaram temas relacionados ao partido pelos estados. A deputada Katarina Feitosa, o deputado Nitinho Vitalle e o parlamentar licenciado Fábio Reis participaram da reunião. Este último se afastou temporariamente do mandato para assumir a Secretaria Especial de Representação de Sergipe em Brasília. Virgem santíssima!

Roleta chupado

Para o governador de Sergipe, Fábio Mitidieri (PSD), é zero a chance de o PT participar da chapa governista. Diante das especulações sobre uma possível presença do ministro petista Márcio Macêdo na chapa da situação, o pessedista disse que seria uma incoerência abrir vaga para a oposição, deixando de fora pré-candidatos governistas. E o governador tem razão: são vários aliados dele interessados em disputar a vice-governadoria e outros tantos sonhando com as duas vagas para o Senado. Ou seja, ao descartar abrir a porta para um petista, Mitidieri deixou claro que, apesar do apoio do ministro e de outros vermelhinhos à sua gestão, ele considera o PT uma roleta de cana chupado. Home vôte!

Socorro financeiro

A Prefeitura de Aracaju vai repassar R$ 500 mil para os três clubes da capital sergipana que atuam na primeira divisão do futebol sergipano. Confiança e Sergipe vão receber, cada um, R$ 200 mil, enquanto o Falcon embolsará R$ 100 mil. Durante a solenidade para anunciar o adjutório, a prefeita Emília Corrêa (PL) deu outra boa notícia aos cartolas: vai liberar a primeira parcela dos R$ 7 milhões referentes às emendas impositivas apresentadas pelos vereadores em favor do futebol. A última vez que a Prefeitura ajudou financeiramente os times de Aracaju foi em 2022. Cruz, credo!

Livro de ficção

A Constituição Federal caminha para completar 37 anos em outubro deste ano e ainda não pode ser considerada uma obra acabada. Um levantamento feito pela Câmara dos Deputados mostra que a lei máxima do país contém mais de 150 dispositivos não regulamentados. Um exemplo é o imposto sobre grandes fortunas. Previsto pelos constituintes em 1988, o tributo não existe até hoje porque o artigo 153, que trata sobre o tema, precisa ser disciplinado pelo Congresso. Os dispositivos que dependem de regulamentação são aqueles que enunciam um direito, um dever ou uma regra com a ressalva de que eles serão cumpridos “na forma da lei” ou “nos termos definidos em lei”. Danôsse!

Lesma lerda

Aqui pra nós e pra torcida do Flamengo: o nosso Tribunal de Contas continua a lesma lerda de sempre. Quer um exemplo de como o TCE é devagar quase parando? Dos 31 processos e protocolos julgados, ontem, pelo plenário daquele tribunal, um foi instaurando no distante 2015, portanto há 10 anos. Trata-se das contas da Prefeitura de Porto da Folha, finalmente rejeitadas. Achou muito tempo? Pois a sessão de ontem do TCE também julgou as contas da Prefeitura de Canhoba, referentes a 2012. E olhe que os ilustres conselheiros e as digníssimas conselheiras têm salários líquidos de R$ 40 mil, bem mais do que os dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Arre égua!

Povo abandonado

Dependesse apenas do voto do senador Alessandro Vieira (MDB) a PEC da Segurança proposta pelo Ministério da Justiça seria rejeitada e ponto final. De acordo com o parlamentar emedebista, o ministro Ricardo Lewandowski tem repetido “o mesmo discurso de sempre: integração, boas intenções, promessas. Mas discurso sem orçamento é só fachada”, fustiga Vieira. O senador lamenta que enquanto o governo federal segue com a mesma cantilena, o crime organizado avança sobre territórios inteiros, “transformando comunidades em zonas dominadas por facções. O Estado está ausente e o povo abandonado”, discursa. Só Jesus na causa!

Recorte de jornal

Publicado no jornal aracajuano A Tribuna, em 3 de novembro de 1932.

