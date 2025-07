Os políticos de Sergipe já esqueceram a duplicação da BR-235

Por Adiberto de Souza *

Anunciada com estardalhaço no começo da gestão do presidente Lula da Silva (PT), a sonhada duplicação do trecho da BR-235 entre Aracaju e Itabaiana parece ter caído no esquecimento dos políticos sergipanos. Aliás, a gestão petista não tem mais tempo para concluir a promessa. O silêncio sobre o assunto também é visível no governo federal, agora muito mais preocupado em aumentar o Imposto sobre Operações Financeiras (IOF) e se blindar contra o tarifaço dos Estados Unidos. Publicado no começo do ano passado, o edital visando a contratação dos projetos para a obra também prevê a readequação do trecho entre Itabaiana e Carira, totalizando 114,8 quilômetros de extensão. Trata-se de um empreendimento da maior importância, principalmente para os municípios do agreste sergipano, prejudicados pela dificuldade de escoamento da produção por uma rodovia que vive permanentemente congestionada de veículos pesados. Apesar disso, o silêncio das autoridades permite suspeitar que esta será mais uma obra que não sairá do papel, até mesmo para alimentar os inflamados discursos dos políticos durante as campanhas eleitorais. Home vôte!

A caminho do recesso

Os deputados estaduais vão entrar em recesso na próxima sexta-feira, suspendendo as sessões na Assembleia por 14 dias. Nesta última semana de trabalhos em plenário estão previstas uma sessão especial, nessa terça-feira, para discutir sobre os serviços de abastecimento e esgotamento sanitário prestados pela empresa Iguá Sergipe, e uma audiência pública para tratar sobre as violações dos direitos humanos em ações da polícia sergipana. Pelo visto, os três projetos autorizando o governo Mitidieri fazer empréstimos de cerca de R$ 1,5 bilhão só deverão ser voltados quando os deputados retornarem do recesso. Ah, bom!

Desigualdade absurda

O sistema tributário brasileiro provoca um tipo mais profundo de injustiça, pois onera proporcionalmente os mais pobres em relação aos mais ricos. Recente estudo do Instituto de Estudos Socioeconômicos revela que os 10% mais pobres da população comprometem 32% da renda com o pagamento de impostos. Para os 10% mais ricos, o peso dos tributos cai para 21%. Nos 10% mais pobres da população, 68,06% são negros e 31,94%, brancos. A faixa mais desfavorecida é composta por 45,66% de homens e 54,34% de mulheres. Êita Brasilzão desigual!

De mutirão em mutirão

O governo de Sergipe vai promover, sexta-feira próxima, mais um mutirão, desta feita em Aquidabã. Repaginado com o nome de “Sergipe é Aqui”, o evento oferece à população carente ações simples, como medição de pressão arterial e da glicemia, consultas médicas, palestras diversas, jogos de futebol para a meninada, manicure e pedicure para as mulheres, corte de cabelo para os homens, etcétera e tal. O mutirão também permite que os políticos governistas visitem os donos dos currais eleitorais, enquanto assistem, à sombra, os miseráveis disputando serviços que deveriam ser oferecidos pelo estado sem estardalhaço e de forma rotineira. Só Jesus na causa!

Nova sergipana

Nascida em Vitória da Conquista (BA), a professora e assistente social Elenilda Novais de Souza é a mais nova cidadã sergipana. Em sessão solene, a Assembleia lhe entregou o Título de Cidadã pelos relevantes serviços prestados como presidente do Grupo de Apoio à Criança com Câncer (GACC) ao estado. A honraria foi concedida graças a indicação feita pela deputada estadual Carminha Paiva (Republicanos). “Já me sentia sergipana, mas agora é oficial, é legalizado. Minha história com o GACC é de muito amor. Entrei para ajudar as crianças e acabei sendo ajudada”, afirmou. Legal!

Barco agitado

Conversas de bastidores, postagens na internet e entrevistas de pré-candidatos permitem pressentir que o barco da oposição está fazendo água em Sergipe. Ainda pequenas, as aberturas acidentais no casco da embarcação apareceram com o esfriamento das relações entre o prefeito de Itabaiana, Valmir de Francisquinho (PL) e a prefeita de Aracaju, Emília Corrêa (PL). O ex-prefeito itabaianense e pré-candidato a senador, Adailton Sousa (PL), agravou a situação ao criticar Emília por não discutir política com os aliados. Diante da agitação dos tripulantes, já há quem garanta que alguns marujos mais afoitos pularão n’água e nadarão até a canoa governista. Creindeuspai!

Leves e soltos

Uma das queixas do povo contra a Justiça é lerdeza como ela percorre o caminho entre o início de um processo até o trânsito em julgado. Quase que diariamente um político é condenado por prática de falcatrua, porém continua em atividade, geralmente cometendo novas malandragens contra o dinheiro público. Enquanto isso, os processos sobem, descem, retornam à origem e, de novo, voltam às instâncias superiores. Portanto, diante de tamanha morosidade da Justiça, só resta ao povo punir nas urnas os mequetrefes de colarinho branco que, embora jurem inocência, colecionam processos de todos os tipos e para todos os gostos. Misericórdia!

Angu no tempero

As preliminares da próxima campanha eleitoral sinalizam que a disputa pelas duas vagas para o Senado será um verdadeiro angu de caroço, misturado com sarapatel de coruja. Pode-se dizer que a gororoba já está no tempero para ir ao fogo brando. A oposição ao governador Fábio Mitidieri (PSD) ainda está tímida quanto à apresentação de candidatos ao Executivo. Pras bandas governistas são vários os interessados nas cadeiras ocupadas hoje pelos senadores Rogério Carvalho (PT) e Alessandro Vieira (MDB). A princípio, todos respeitam os ainda aliados, embora estejam trabalhando forte nos bastidores, avaliando os preços dos currais eleitorais e, naturalmente, queimando por baixo os futuros adversários tal qual fogo de monturo. Arre égua!

Vigília de professores

Os professores da rede estadual farão uma vigília no próximo dia 22 para acompanhar de perto a reunião do sindicato da categoria com o governador de Sergipe, Fábio Mitidieri (PSD) e a secretária da Fazenda, Sara Andreozzi. Durante o encontro, os sindicalistas vão cobrar do Executivo propostas concretas, com prazos de execução. Entre as reivindicações destacam-se o auxílio tecnológico, a Correção da tabela de vencimento, o descongelamento das gratificações, a atualização do piso e a vinculação do triênio ao vencimento básico. No dia seguinte ao encontro, os professores se reunirão em assembleia para avaliar os próximos passos da luta por melhorias para a classe. Marminino!

Moção de Repúdio

A Assembleia Legislativa deve aprovar uma Moção de Repúdio condenando o ex-deputado paulista Artur do Val pelas agressões verbais proferidas contra o povo de Sergipe. O energúmeno defecou pela boca ao criticar a promessa feita pelo deputado federal Thiago de Joaldo (PP) de apresentar uma emenda parlamentar para custear o show de Wesley Safadão no Forró Caju de 2026. Apoiadora da iniciativa do Legislativo, a deputada estadual Linda Brasil (Psol) lembra que o mequetrefe boca poca é aliado do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e que os ataques dele aos sergipanos refletem a prática da extrema direita. “Repudio qualquer xenofobia e discurso de ódio”, discursa Linda. Aff Maria!

