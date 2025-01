Os políticos já estão avaliando os preços dos corrais eleitorais

Por Adiberto de Souza *

Muitos prováveis candidatos às eleições de 2026 já botaram os pés nas estradas de Sergipe. A maioria está visitando os donos dos corrais de votos, indagando sobre os preços dos rebanhos humanos e se conhecem na região outros vendedores de consciência. É nessa fase que os líderes políticos interioranos dizem o que precisam para manter os eleitores encabrestados, evitar que muitos pulem a cerca e, principalmente, impedir a invasão dos currais por outros políticos clientelistas. Deputados e senadores oferecem como pagamento emendas parlamentares e cargos no serviço público aos donos dos currais. Ainda é modesta a oferta de dinheiro vivo aos coronéis dos grotões, pois o período de compra verdadeiramente dita só começa no próximo ano, após uma nova conferência do gado que está sendo ferrado agora. As visitas frequentes aos comerciantes de consciência visam evitar surpresas desagradáveis, pois, como dizia uma experiente liderança política, quem engorda o gado é o olho do dono. É uma pena que ainda se faça política desta forma aqui na terrinha. Home vôte!

Associação perigosa

O ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Márcio Macêdo (PT), garante que houve uma estreita associação entre as fake News e a tentativa de golpe ocorrida no final de 2022. Naquele ano, bolsonaristas radicais tentaram impedir a posse do presidente Lula da Silva (PT). Na avaliação de Macêdo, havia um “ajuntamento de delinquentes” em favor de uma ruptura institucional. Investigadores da Polícia Federal identificaram seis núcleos na trama golpista, sendo um deles dedicado à divulgação de notícias falsas contra adversários políticos do bolsonarismo e contra ministros do Supremo Tribunal Federal. Cruz, credo!

Feira de partidos

O eleitor pode se deparar no pleito de outubro de 2026 com partidos que ainda não são conhecidos do grande público. Atualmente, há 18 legendas na fila de registro do Tribunal Superior Eleitoral. Além destes, já existem devidamente registrados 29 partidos de direita, esquerda e centro. Ou seja, os eleitores têm uma extensa relação de siglas partidárias para escolher a que achar menos pior. Pela legislação, só pode participar de uma eleição a legenda que, até seis meses antes do pleito, registrar o estatuto no TSE. Creindeuspai!

Posse na Assembleia

Agendada para a próxima segunda-feira, a abertura dos trabalhos parlamentares na Assembleia Legislativa de Sergipe começará com a posse da Mesa Diretora para o biênio 2025-2027. Ela é composta pelos deputados Jeferson Andrade (PSD) presidente; Garibalde Mendonça (PDT), vice-presidente; Luciano Bispo (PSD), 1º secretário; Marcelo Sobral (União Brasil), 2º secretário; Carminha Paiva (Republicanos), 3ª secretária e Georgeo Passos (Cidadania), 4º secretário. Após a posse da Mesa, haverá a abertura da primeira sessão legislativa deste ano. Ah, bom!

De olho no governo

Como dizem os mais experientes, em política não existe espaço vazio. Pois foi só o governador de Sergipe, Fábio Mitidieri (PSD), ter aventado a hipótese de não disputar a reeleição, visando cuidar da saúde e da família, para surgirem pré-candidatos à cadeira do fidalgo. Um deles é o deputado federal Thiago de Joaldo (PP), que se entusiasmou com a ideia após Mitidieri insinuar que o governo lhe tem sido um fardo muito pesado. O pepista também gostou de ouvir o prefeito de Itabaiana, Valmir de Francisquinho (PL), dizer que não pretende se candidatar a governador em 2026. Misericórdia!

Luto

O município de Nossa Senhora da Glória está enlutado com a morte prematura da servidora municipal Maria Klézia Sousa Andrade, esposa do vice-prefeito Junior Gazeta. Ela morreu, ontem, em um hospital de Aracaju onde foi internada após se sentir mal. A Prefeitura de Glória decretou luto de três dias pela morte da servidora, que deixou uma filha de apenas cinco anos. Conterrâneo de Klézia, o deputado estadual Chico do Correio (PT) disse que a jovem “foi uma pessoa especial, sempre sorridente, acolhedora e de coração generoso, conquistando a todos à sua volta”. O velório está ocorrendo naquela cidade sergipana, devendo o corpo ser sepultado, nesta quinta-feira, no cemitério local. Descanse em paz!

Desemprego em massa

A reforma administrativa sancionada pelo prefeito de Socorro, Samuel Carvalho (Cidadania), extinguirá cerca de 400 cargos em comissão. Esse anunciado desemprego em massa dos amantes de sinecuras vai promover uma considerável economia aos cofres públicos, “reforçando o compromisso com a eficiência e a responsabilidade fiscal”, explica o prefeito. Quanto ao aumento de despesas com a criação de três novas secretarias, Samuel jura que isso não existe, “até porque iremos trabalhar com o orçamento aprovado no ano anterior, antes mesmo da nossa gestão assumir”. Arre égua!

Plano rejeitado

Concebido pela Petrobras para o litoral sergipano, o Projeto Sergipe Águas Profundas (SEAP) está enfrentando problemas com a documentação exigida pela Agência Nacional do Petróleo (ANP). De acordo com o site Eixos, os documentos são necessários para a aprovação dos planos de desenvolvimento (PDs) dos campos de SEAP I e II. Em reunião realizada no mês passado, a Agência rejeitou o plano de desenvolvimento apresentado pela Petrobras. Segundo o portal Eixos, a ANP analisou os PDs dos campos de Cavala e de Palombeta, bem como das jazidas compartilhadas entre as áreas de desenvolvimento de Budião e Agulhinha. Só Jesus na causa!

Haja moto

Sergipe registrou, no mês passado, um crescimento de 7,8% da frota de motocicletas em comparação com o mesmo período de 2023, segundo dados da Secretaria Nacional de Trânsito. O percentual representa o maior aumento em pelo menos 10 anos em Sergipe e é o segundo maior do Nordeste e o quinto maior do país. Em um ano, são quase 30 mil motos a mais circulando no estado. Desde que a atividade se tornou uma opção acessível de geração de renda, pilotos por aplicativos geram uma demanda crescente por motocicletas. Condições de financiamento mais atrativas, como prazos estendidos e juros mais baixos têm permitido que mais pessoas tenham acesso às motocas. Aff Maria!

Ano Déda

O vereador Iran Barbosa (Psol) protocolou na Câmara de Aracaju um Projeto de Lei instituindo 2025 como o “Ano Cultural Prefeito Marcelo Déda”, em alusão ao 170º aniversário da capital sergipana. A propositura objetiva homenagear o político sergipano que administrou Aracaju entre os anos de 2001 e 2006, além de reconhecer seu impacto no desenvolvimento urbano, cultural e social da cidade. Iran afirma que o Projeto visa, ainda, reconhecer o legado político deixado por Marcelo Déda, “cuja trajetória marcou profundamente a história do nosso estado e da nossa capital”. Iran e Déda militaram durante anos no PT. Então, tá!

Livro novo na praça

O professor de Direito e escritor Afonso Nascimento lança, amanhã, o livro “Lutas pelo Poder – Ensaio sobre indivíduos e grupos políticos de Sergipe”. Agendada para o Campos da Universidade Federal de Sergipe, em São Cristóvão, a manhã de autógrafos contará com um debate sobre “As Mulheres Contra a Ditadura”. Serão debatedoras Célia Cardoso, Mislene Vieira dos Santos, Ana Lúcia Menezes e Laura Mangueira Marques. Autor do texto de apresentação do livro, o jornalista Gilvan Manoel escreve que “apesar de os ensaios terem sido escritos em momentos distantes do período em que aconteceram, Afonso Nascimento usou a força da pesquisa para retratá-los quase como um repórter”. Prestigie!

Recorte de jornal

Publicado no jornal Correio de Aracaju, em 22 de março de 1908.



* É editor do Portal Destaquenotícias