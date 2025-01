Os políticos já estão temperando o angu de caroço para 2026

Por Adiberto de Souza *

As preliminares para a campanha eleitoral de 2026 sinalizam que a disputa pelo governo de Sergipe e pelas duas vagas para o Senado será um verdadeiro angu de caroço, recheado com sarapatel de coruja e pimenta-de-macaco. A oposição ao governador Fábio Mitidieri (PSD), contudo, ainda está tímida nesses preparativos. O PT, por exemplo, tem preferido incensar as brigas internas para ver quem sobrevive ao fogo amigo. Pras bandas governistas, porém, já são vários os interessados na cadeira do governador, embora nenhum deles arrisque ainda colocar a cabeça pra fora. Tarimbados, eles sabem que quem fizer isso agora será decapitado pelos próprios aliados. A vontade em disputar o governo aumentou após Mitidieri ter admitido desinteresse pela reeleição, por achar que as atribuições do cargo são responsáveis por suas constantes idas aos médicos. O fidalgo, inclusive, já chegou a aventar a hipótese de abrir mão da política para cuidar da saúde e da família. Os articulistas políticos apostam que a disputa pelas duas vagas para o Senado será briga pra mais de légua. A previsão é que nada menos de 10 suplicantes tentem conquistar as cadeiras dos senadores Rogério Carvalho (PT) e Alessandro Vieira (MDB). Diante desse cenário, é certo que quando chegar a hora de a onça beber água teremos barulho dos grandes. Quem viver, verá!

Tragédia anunciada

Não foi acidente, não foi culpa da chuva, não foi “fatalidade da natureza”, como disse o governador de Sergipe, Fábio Mitidieri (PSD). A enxurrada que atingiu um trecho da rodovia estadual SE-438 em Capela, e matou três pessoas foi uma tragédia anunciada. Esta é a abertura da reportagem publicada pelo site Mangue Jornalismo sobre as fortes chuvas que caíram naquele município e mataram três pessoas. Assinada pelo jornalista Cristian Góes, a matéria mostra vídeos gravados anteriormente com pessoas alertando as autoridades estaduais sobre as péssimas condições da rodovia e a visível ameaça que corria o trecho que colapsou no último domingo. Com a palavra o governo. Home vôte!

Grana a caminho

O governo de Sergipe vai começar a pagar a folha salarial deste mês no dia 30. Nessa data recebem os aposentados e pensionistas. No dia seguinte será a vez dos demais servidores. Todos os que fazem aniversário agora em janeiro também vão receber a primeira parcela do 13º salário. O governo informa que com o cumprimento do calendário, serão injetados cerca de R$ 480 milhões na economia sergipana. Agora é aguardar quando a Prefeitura de Aracaju começará a pagar a folha de pessoal referente a este mês. Ah, bom!

Política de luto

O ex-vereador aracajuano Evando Franca morreu, ontem, vítima de uma pneumonia. O corpo está sendo velado no plenário da Câmara Municipal de Aracaju, devendo o sepultamento ocorrer, hoje, no Cemitério Colina da Saudade. Evandro, que tinha 74 anos, conquistou sete mandatos, sendo o último entre 2017 e 2020. Durante este período, ele precisou se afastar das atividades parlamentares para tratamento de saúde. Franca deixa esposa e dois filhos. A prefeita de Aracaju, Emília Corrêa (PL), lamentou o falecimento de Evando. Descanse em paz!

Peso pesado

Após ter ido à solenidade de posse dirigindo seu fusquinha marrom, a prefeita de Aracaju, Emília Corrêa (PL), ensaiou dirigir o ônibus elétrico que se encontra em fase de teste na capital sergipana. O modelo oferece baixo ruído, não emite gases de efeito estufa, transporta até 76 passageiros, dispõe de tomadas USB em todos os assentos, Wi-Fi, ar-condicionado ecológico e possui autonomia média de 300 quilômetros com uma única recarga. Depois da viagem experimental com a imprensa e convidados, Emília sentou ao volante do ônibus, mas não deu a partida no peso pesado. Ainda bem. Aff Maria!

Esqueceram Aracaju

Alguns dos candidatos e candidatas à Prefeitura de Aracaju simplesmente deixaram de falar nos problemas que enxergavam na cidade durante a campanha eleitoral. O prefeiturável Zé Paulo (Novo) sumiu do Instagram. De volta às secretarias estaduais, Danielle Garcia (MDB) e Luiz Roberto (PDT) só abordam as suas atividades, como se Aracaju fosse uma miragem que já passou. Quem também se distanciou publicamente dos problemas da cidade foi a petista Candisse Carvalho. O exemplo dela foi seguido por Felipe Vilanova (PCO), se bem que nem na campanha este suplicante deu as caras na cidade. Quem sabe, todos voltarão a se lembrar de Aracaju na disputa eleitoral de 2026. Marminino!

Chuvas de verão

As fortes chuvas que caem em Sergipe desde o último sábado estão tirando o sono dos novos prefeitos. Ainda tomando pé da situação, vários gestores municipais tiveram que colocar os pés na lama para ajudar a população. Ontem, as chuvas de verão causaram sérios transtornos em Lagarto, Salgado, Frei Paulo, Campo do Brito, Itabaiana e Umbaúba. Para desespero dos prefeitos, a previsão é que os temporais com raios e trovões continuem no estado até amanhã. Só Jesus na causa!

Abaixo o fascismo

Há exatos 106 anos eram assassinados Rosa Luxemburgo e Karl Liebknecht, dois dos mais importantes revolucionários da história da luta e resistência do proletariado internacional. Os dois foram mortos pelas Freikorps, tropas paramilitares anticomunistas que agiram sob o governo social-democrata da República de Weimar. Seus legados permanecem vivos na luta por justiça social, igualdade e paz mundial. O deputado federal João Daniel (PT) escreveu no Instagram que “em tempos de ascensão do fascismo e da intolerância, a vida e a luta de Rosa Luxemburgo e de Karl Liebknecht nos inspiram a seguir firmes na resistência contra a opressão”. É vero!

Professores vão à luta

Os professores das redes estadual e municipal de ensino vão se reunir, no próximo dia 23, no Cotinguiba Esporte Clube, centro de Aracaju. A assembleia convocada pelo sindicato da categoria discutirá os próximos enfrentamentos a serem travados pelos educadores, deliberará a pauta de reivindicações para este ano e elegerá a comissão eleitoral do Sintese. Também será discutida a forma de luta em favor da evolução dos 14% dos aposentados da rede estadual. A exemplo do que ocorreu em 2024, os professores do Estado vão se municiar para peitar o governo Mitidieri, que elegeu a categoria como principal adversário da gestão dele. Misericórdia!

Cartão vermelho

Ainda não tem data definida a próxima reunião dos prefeitos da Grande Aracaju para aprovar o bota fora de Renato Telles da diretoria do Consórcio Metropolitano de Transporte Coletivo. No último encontro dos quatro gestores, apenas o de São Cristóvão, Júlio de Marcos Santana (União) se disse contra dar cartão vermelho a Telles. Os prefeitos Samuel Carvalho (Cidadania/Socorro), Airton Martins (PSD/Barra dos Coqueiros) e Emília Corrêa (PL/Aracaju) não só disseram que desejam ver o diretor pelas costas, como aprovaram a anulação da licitação dos transportes. Integrante do Consórcio, o governo Mitidieri já informou que acompanha a maioria. Creindeuspai!

Recorte de jornal

Publicado no jornal aracajuano Diário da Manhã, em 21 de fevereiro de 1911.

Esta coluna é publicada pelos seguintes sites: Destaquenotícias, Infonet, Faxaju, Luxoaju, Leiamaisba, Espaço Livre, Aracaju Magazine e no jornal online Zona Livre.

* É editor do Portal Destaquenotícias