Os políticos liderados por Mitidieri parecem uma corda de caranguejos

É enganoso afirmar que os políticos liderados pelo governador de Sergipe, Fábio Mitidieri (PSD), se assemelham a uma família muito unida. Na verdade, o grupo da situação parece um casal que dorme em camas separadas, tal é a falta de unidade em torno das ainda distantes eleições de 2026. Assim como ocorreu este ano, quando os governistas apresentaram três candidatos a prefeito de Aracaju, já se fala que três ou quatro deles vão concorrer cadeiras no Senado. André Moura (União), Alessandro Vieira (MDB) e Edvaldo Nogueira (PDT) juram que não abrem da disputa nem para um trem. Para complicar ainda mais, o próprio Mitidieri aventou a hipótese de também se candidatar a senador, cargo que, segundo o fidalgo, exige menos de sua saúde do que o trabalhoso Executivo. Portanto, esse verdadeiro saco de gatos pode dar muita dor de cabeça ao governador na campanha eleitoral de 2026, pois a aparente unidade do grupo é tão forçada quanto uma corda de caranguejos, que ao ser desatada esparrama crustáceos pra todos os lados. Home vôte!

Convite à 1ª dama

O deputado estadual Georgeo Passos (Cidadania) quer ver a secretária estadual da Ação Social, Érica Mitidieri, prestando contas na Assembleia sobre as ações realizadas pela pasta nos últimos dois anos. O cidadanista, inclusive, já apresentou um requerimento convidando a primeira dama para informar aos deputados o que tem feito na Ação Social. Passos lembrou que os secretários da Saúde, da Fazenda, e das Mulheres já apresentaram ao Legislativo balanços de suas atuações. “Temos certeza que, em dois anos de atuação, a secretária Érica Mitidieri tem muito o que apresentar nesta Casa”, frisou Georgeo. Marminino!

Emendando a Reforma

Em tramitação no Senado, a Reforma Tributária ganhou um novo capítulo com a atuação do senador Laércio Oliveira (PP). Ao todo, 17 emendas apresentadas pelo pepista foram acatadas pelo relator Eduardo Braga (MDB-AM). Todas as propostas de Laércio têm um ponto em comum: minimizar o impacto no setor de serviços, responsável por grande parte da geração de empregos no Brasil. A principal preocupação do senador sergipano é evitar que a carga tributária sobre o setor de serviços aumente desproporcionalmente. Então, tá!

Álcool e direção

Apesar das campanhas contra o consumo de álcool no trânsito, ainda é alto o número de pessoas que dirigem embriagadas. A conclusão é de uma pesquisa da Secretaria Nacional Antidrogas. O estudo também revela que as ações repressivas contra esse tipo de crime, como o teste do bafômetro, atingiram um baixo percentual de condutores. Apesar de 85% dos indivíduos entrevistados referirem ter bebido e dirigido nos últimos 12 meses, apenas 9,2% disseram ter sido parado alguma vez na vida para fazer o teste do bafômetro. Só Jesus na causa!

Primeiro nome

A enfermeira Emanuelly Carvalho Hora (PL) foi o primeiro nome tornado público do secretariado do prefeito eleito de Itabaiana, Valmir de Francisquinho (PL). A distinta responderá pela Secretaria Municipal da Saúde. Além de profissional competente, Emanuelly é política atuante. Nas eleições deste ano, a ilustre disputou a Prefeitura de Tobias Barreto, obteve 46,15% dos votos, tendo sido a segunda mais votada. Emanuelly já foi coordenadora de Vigilância Epidemiológica e secretária da Saúde de Tobias Barreto, gestora da Atenção Básica de Saúde em Itabaianinha e secretária de Saúde de Itaporanga d’Ajuda. Aff Maria!

Golpistas na cadeia

O senador Flávio Bolsonaro (PL) tentou fazer graça com um o também senador Rogério Carvalho (PT) e levou uma senhora invertida. O petista lembrava quando foi espionado a mando do general Braga Netto (PL). Alvo de provocações de Flávio Bolsonaro, o parlamentar sergipano foi curto e grosso: “O senhor tem de me respeitar, porque, senão, eu vou dizer que golpista tem de estar na cadeia”, ameaçou. Flávio, então, sugeriu a Carvalho para começar citando o ministro do STF, Alexandre de Morais. “Começando com o seu pai”, respondeu Rogério. Descabreado com o chega pra lá, o filho do capitão de pijama botou a viola no saco e calou o bico. Misericórdia!

Mudança no turismo

Comenta-se à boca miúda que o vereador aracajuano Fabiano Oliveira (PP) será o futuro secretário do Turismo de Sergipe. Derrotado na disputa pela vice-prefeitura de Aracaju, o parlamentar pepista deverá substituir na pasta do turismo o empresário Marcos Franco (MDB). Fabiano já foi secretário estadual do Turismo e presidente da Emsetur no governo de Albano Franco (PSDB), que vem a ser tio do emedebista. A expectativa é que o governador Fábio Mitidieri (PSD) anuncie a reforma do secretariado no início do próximo ano. Aguardemos, portanto!

Grana na mão

A Prefeitura de Aracaju anunciou o pagamento da segunda parcela do 13º salário dos servidores municipais. A gratificação natalina será creditada amanhã na conta de todos os funcionários ativos e inativos. Segundo o prefeito Edvaldo Nogueira (PDT), com o pagamento do 13º salário, serão injetados na economia local quase R$ 92 milhões. O pedetista ressaltou, ainda, que desde o seu retorno à Prefeitura, em 2017, passou a antecipar a primeira parcela do benefício, seguindo a data do aniversário de cada servidor. Ah, bom!

Demite até o marido

É bom os futuros secretários da prefeita eleita de Aracaju, Emília Corrêa (PL), andarem na linha para não perderem a boquinha. pelo menos é o que se depreende do discurso feito, ontem, pela distinta. Emília reclamou das críticas feitas à indicação para a Secretaria Municipal de Governo do marido dela, pastor Itamar Bezerra. “Como é que vou demitir meu esposo para ter problema em casa? Ele é o primeiro que, se não corresponder, eu demito”, ameaçou. Ora, se nem o cara-metade da prefeita tá com o “emprego” garantindo, imagine o resto secretariado. Portanto, fiquem atentos. Quem avisa, amigo é!

Protegendo a Caatinga

O Senado aprovou o Projeto de Lei que institui a Política Nacional para a Recuperação da Caatinga. Esse bioma, exclusivamente brasileiro, ocupa mais de 90% do território nordestino e abrange cerca de 28 municípios sergipanos. O projeto, que ainda será votado na Câmara Federal, busca enfrentar os desafios crescentes de desmatamento e desertificação, promovendo a preservação ambiental, a segurança hídrica e alimentar, além de combater a degradação do solo. De acordo com o senador Alessandro Vieira (MDB), mais que proteger o meio ambiente, a recuperação da Caatinga tem potencial para gerar mais de 460 mil empregos na região. Supimpa!

Bico seco

Segundo o Instituto “Galináceos de Pesquisa”, a crise econômica é tamanha que, mesmo conhecendo a necessidade etílica dos condenados à morte, a grande maioria dos sergipanos não embriaga mais o peru caipira antes de abatê-lo para a ceia natalina. Quanta crueldade!

