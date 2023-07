Os políticos não escondem a saudade das urnas

Por Adiberto de Souza *

Quem conversa com alguns políticos pensa que as eleições municipais estão logo alí na próxima esquina. Eles falam do pleito 2024 como se não estivessem a mais de um ano dele. Aliás, alguns pré-candidatos mais afoitos já tratam nos bastidores sobre possíveis coligações. Nem precisa dizer que a Prefeitura de Aracaju é a joia da coroa dos prefeituráveis. Eles sabem que quem a conquista fica a meio caminho do governo de Sergipe. Essa saudade das urnas deixa claro que a maioria dos políticos está se lixando para problemas como insegurança, crise da saúde, falência da educação, precariedade do transporte público, etcétera e tal. Muitos, inclusive, torcem que os atuais prefeitos não consigam honrar os compromissos de campanha até o próximo ano, para que os ditos cujos possam refazê-los, prometendo que a partir de 2025 tudo será bem melhor. Pra eles, é claro. Home vôte!

Abaixo o racismo

Sergipe é o terceiro estado do Brasil em crimes de racismo. Segundo o Anuário Brasileiro de Segurança Pública 2023, os registros de racismo no país saltaram de 1.464 casos em 2021, para 2.458, no ano passado. A taxa nacional em 2022 ficou em 1,66 casos a cada 100 mil habitantes (MB), uma alta de 67% em relação ao ano anterior. E nesse vergonhoso ranking, o nosso pequeno Sergipe (4,8 MB) só perde para Rondônia (5,8 MB) e Acre (3,3 MB). A Lei 7.716/89, conhecida como Lei do Racismo, pune todo tipo de discriminação ou preconceito, seja de origem, raça, sexo, cor, idade. Cruz, credo!

Festa no interior

O governo estadual inaugurou, ontem, a reforma física da filial do Ipesaúde em Simão Dias. Segundo a direção do plano de saúde dos servidores públicos, o prédio reformado vai oferecer mais conforto e qualidade de atendimento aos credenciados. A obra custou R$ 1,4 milhão e foi concluída em dezembro do ano passado, portanto, ainda no governo de Belivaldo Chagas (PSD). Após cortar a fita simbólica de inauguração, o governador Fábio Mitidieri (PSD) afirmou que o investimento mostra o cuidado do estado com os seus servidores. Então, tá!

Raso demais

Ninguém tira da cabeça de alguns auxiliares do governo de Sergipe a ideia de ampliar o Terminal Portuário Ignácio Barbosa. Em 2006, estudo feito pela Petrobras concluiu que o baixo calado daquele porto (8,30 metros + altura da maré no momento, limitado a 10,20 metros) inviabiliza a atracagem de grandes navios. O estudo da petrolífera também desaconselhou reformar o nosso terminal marítimo, pois a sua finalidade não justificaria o custo elevadíssimo das obras. Mas como sonhar é livre e de graça, deixe os cabeças duras continuarem matutando. Misericórdia!

Pagando o piso

Os enfermeiros da Prefeitura da Barra dos Coqueiros tiveram assegurado o pagamento do piso salarial da categoria. Ontem, ao autorizar o benefício, o prefeito Alberto Macedo (MDB) disse que desde a aprovação da Lei do Piso pelo Congresso, ele buscou os meios para atender à reivindicação destes profissionais de saúde. Marcel Azevedo, do Conselho Regional de Enfermagem, destacou que “a Barra dos Coqueiros se tornou modelo não só para Sergipe, mas para todo o Brasil, pois é o primeiro município do estado a cumprir à risca a Lei do Piso Nacional da Enfermagem”. Supimpa!

Cutelaria de presídio

Comenta-se nas esquinas de Sergipe ser grande a produção de facas e chuchos no interior das penitenciárias estaduais. Os “cuteleiros” de presídio se esmeram na “fabricação” das armas brancas com ferros retirados das paredes. De quando em vez, os policiais penais dão um baculejo nas celas e desarmam todo mundo, mas não demora e a galera fabrica novas facas. Ainda segundo os abelhudos de plantão, outros produtos que não podem faltar nas cadeias são celulares, maconha e cachaça. Danôsse!

O mar castiga

Todos os anos, o mar cobra com juros e correção seu espaço, que em Sergipe tem sido invadido pela construção civil. O Atlântico já puniu a ganância imobiliária na Barra dos Coqueiros, na Orla de Atalaia e na praia do Saco, em Estância, porém o homem insiste em destruir dunas para edificar confortáveis casas de veraneio. Muitos ganharam, e ainda ganham, milhões com esse crime ecológico. Convenientemente, o poder público fecha os olhos para a especulação imobiliária, contudo, o mar não faz acordos e, de quando em vez, retoma os espaços que lhe surrupiaram. Bem feito!

Ministros na terrinha

Os ministros da Educação, Camilo Santana, e da Secretaria-Geral da Presidência, Márcio Macedo, participam de eventos, hoje, em Aracaju. O primeiro assinará autorização para a retomada de 45 obras em 29 municípios. São 21 unidades de educação infantil, entre creches e pré-escolas; 10 escolas de ensino fundamental; um de ensino profissionalizante, além de 13 novas quadras esportivas ou coberturas de quadras. Já Márcio assinará um termo liberando recursos para o Projeto Agrário Jacaré-Curituba, além de entregar às prefeituras do interior tratores adquiridos pela Codevasf. Macedo também prestigiará a posse de aliado Cássio Murilo na Superintendência do Ibama em Sergipe. Marminino!

A meio pau

Aqui vai um conselho a quem anda hasteando a bandeira a meio pau: tome cuidado para não comprar Cialis falsificado. Recente análise química feita pela Polícia Federal constatou num lote deste medicamento, indicado para tratar disfunção erétil, a presença da substância sidenafila no lugar da tadalafila, que vem a ser o princípio ativo do produto original. Em outras palavras, Cialis falsificado não levanta nem aleive. Minha nossa Senhora!

Educação falida

Foi-se o tempo em que o professor era tão ou mais respeitado do que os pais dos alunos. Bons tempos aqueles, quando a normalidade da escola só era perturbada por pequenas rusgas entre alunos na quadra esportiva. O que se vê hoje é assustador: estudantes ameaçam os professores de morte e jovens se agridem dentro das salas de aula, quase sempre usando algum tipo arma. É preciso fazer alguma coisa para impedir que o traficante de drogas siga recrutando seus “soldados” no interior das escolas. Decididamente, o Brasil não pode ficar de braços cruzados, assistindo nossos jovens trocarem o estudo pela criminalidade. Crendeuspai!

Noite de autógrafos

A historiadora Amanda de Oliveira Santos lança, nesta sexta-feira, o livro ‘Entre traços e contextos: as charges de Carvalho Déda no jornal A Semana (1959-1968)’. A ilustre analisa em sua obra um dos mais duradouros jornais do interior sergipano. Ela enfoca uma particularidade talvez singular no jornalismo de Sergipe: o uso semanal de xilogravuras, criando charges a propósito de acontecimentos recentes. Agendada para começar às 19 horas, a noite de autógrafos ocorrerá no Centro de Memória Digital Professora Enedina Chagas, na cidade de Simão Dias, terra natal de Amanda e de Carvalho Déda. Prestigie!

Recorte de jornal

Publicado no jornal aracajuano O Tempo, em 12 de dezembro de 1950.

* É editor do Portal Destaquenotícias