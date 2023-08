Os políticos são farinha do mesmo saco

Por Adiberto de Souza *

Engana-se quem pensa que os políticos, em sua grande maioria, estão interessados em resolver os problemas vividos no dia a dia pelos cidadãos. Para os que têm mandatos vale mais garantir a reeleição, independente de qual partido estejam. Já quem está na planície, dorme e acorda pensando nas eleições de 2024. Antes de defenderem bandeiras ideológicas, como prometem fazer nos inflamados discursos de campanha, os políticos preferem se juntar com quem lhe garante a manutenção no poder. Portanto, é bom o eleitor acompanhar com lupa a trajetória dos políticos, principalmente aqueles que já ensaiam participar das eleições municipais de 2024. Do contrário, comprará gato por lebre. Nunca esqueça que a maioria dos políticos é adepta do velho ditado popular: “farinha pouca, meu pirão primeiro”. E o povo que se exploda. Home vôte!

Sem asa dura

O governo de Sergipe não consegue convencer a empresa Gol a restabelecer o voo diário entre Aracaju e Salvador. Suspenso desde março passado, o voo só deverá ser retomado, com caráter sazonal, na alta temporada, entre dezembro deste ano e janeiro de 2024. O Executivo sergipano até que ofereceu incentivos à Gol para que esta colocasse um voo entre as duas capitais vizinhas, porém a empresa não aceitou. Aqui pra nós, se Sergipe tivesse uma robusta política de turismo, outras empresas disputariam este trajeto recusado pela Gol. Crendeuspai!

Censura nunca mais

Este 3 de agosto é marcado pela comemoração do fim da censura no Brasil. A data celebra o encerramento de um período de tortura, mortes e ameaça à liberdade de expressão durante o período da ditadura militar, que perdurou entre os anos de 1964 até 1985. A data remete ao dia em que foi votada, na então Assembleia Constituinte de 1987/88, o conteúdo da nova Constituição Federal referente ao tema da censura. Aff Maria”

Psol de olho em 2024

Durante a primeira plenária preparatória para o Congresso do Psol, uma corrente do partido defendeu a candidatura da deputada estadual Linda Brasil à Prefeitura de Aracaju. A vereadora psolista Sônia Meire entende que as eleições de 2024 são importantes “e o Psol não tem medo dos desafios”. A distinta defende a pré-candidatura de Linda e a construção de uma chapa proporcional forte para triplicar as vozes da legenda na Câmara Municipal. Candidata derrotada ao governo de Sergipe, a advogada e professora Niully Campos também é cotada para disputar a Prefeitura da capital pelo Psol. Então, tá!

Marcha das Margaridas

O ministro Márcio Macedo, da Secretaria Geral da Presidência, se reuniu com a organização da Marcha das Margaridas, evento agendado para os próximos dias 15 e 16, em Brasília. Este ano, o lema da Marcha é “Pela Reconstrução do Brasil e pelo Bem Viver”. Considerada a maior ação política de mulheres da América Latina, a Marcha das Margaridas contará com delegações de todo o Brasil e de outros países. Durante os dois dias, as participantes vão reivindicar a construção de políticas públicas e propor reflexões das condições de vida das mulheres. Supimpa!

Mala preta

A compra e venda de votos ainda é uma realidade no Brasil. Uma recente pesquisa mostra que 28% dos entrevistados revelaram ter conhecimento ou testemunhado essa prática ilegal. A consulta apurou ser pequena a percepção do eleitor de que a compra de votos é um crime. O resultado da pesquisa permite afirmar que a famosa mala preta seguirá elegendo corruptos e fazendo a festa dos eleitores menos esclarecidos. E estes mesmos suplicantes que vendem os votos vivem falando mal dos políticos corruptos. Assim também já é demais também!

No estaleiro

O deputado federal Ícaro de Valmir (PL) ainda não se recuperou totalmente da cirurgia a que foi submetido para a retirada das amígdalas. Segundo ele, o período de repouso já deveria ter terminado, mas “infelizmente tive algumas complicações e o médico pediu que eu ficasse em casa mais essa semana, até ter certeza de que estou 100% recuperado”, frisou. Por conta da cirurgia, Ícaro é o único parlamentar sergipano que não ainda retornou às atividades no Congresso. Melhoras!

Alese é parceira

Aracaju receberá pela primeira vez a ExpoFavela Innovation, a maior feira de negócios do Brasil para empreendedores e startups de favelas. Agendado para ocorrer amanhã e sábado próximo, no Centro de Convenções AM Malls, o evento objetiva dar visibilidade aos talentos que estão nessas localidades. Nesta primeira edição em Sergipe, a Assembleia Legislativa é parceira da ExpoFavela. A programação constará de palestras, workshops, exposições, rodadas de negócios, pitches de startups, mentorias, debates, cursos, shows, etcétera e tal. Prestigie!

Ameaça de demissões

A crise na Unigel começa a tomar contornos dramáticos. A empresa cobra uma posição da Petrobras em relação às unidades da empresa em Camaçari (BA) e Laranjeiras. A Unigel reforça que precisa de uma posição da petrolífera sobre o preço do gás natural para não ter que promover demissões nas duas Fafens. A empresa afirma no documento endereçado à estatal que “a demissão dos colaboradores, além do impacto social, acarretará numa grande dificuldade para o Brasil retomar novos projetos nesta área”. Misericória!

Vereadora melhora

A vereadora aracajuana Ângela Melo (PT) segue internada na UTI do Hospital Primavera, tratando de uma pneumonia. O último boletim médico, divulgado ontem, informa que a parlamentar “permanece clinicamente estável, sem uso de drogas vasoativas, seguindo nosso protocolo de desmame do suporte ventilatório invasivo por traqueostomia. Está consciente, lúcida e cada vez mais interativa com toda a equipe e familiares que a acompanham. Não há previsão de alta da UTI”. A assessoria de Ângela Melo agradeceu “a todos e todas pelas mensagens de apoio e solidariedade e seguimos torcendo e enviando todas as energias positivas para que ela tenha sua saúde plenamente restabelecida”. Amém!

Recorte de jornais

Publicado no jornal aracajuano A Notícia, em 12 de abril de 1897.

