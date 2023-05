Os políticos sergipanos adoram agradar os ricos

Por Adiberto de Souza *

E a bancada federal sergipana defende que o governo Lula edite uma Medida Provisória para beneficiar a rica empresa Unigel, instalada em Laranjeiras desde 2019. Alegando que o preço do gás natural está muito elevado, a indústria paralisou a produção de amônia, ureia e sulfato de amônio, além de ter suspendido os contratos de trabalho dos empregados. Ressalte-se que para arrendar as instalações da antiga Fafen, a Unigel já ganhou uma série de benefícios do governo de Sergipe, com destaque para isenção do ICMS incidente sobre o gás natural, concessão de licença ambiental, facilitação nas tarifas de água e gás, etcétera e tal. Agora, a bancada federal, capitaneada pelo senador Alessandro Vieira (PSDB), quer oferecer mais benefícios à Unigel visando compensá-la pelo elevado preço do gás natural. O interessante é que, quando essas empresas aportam em Sergipe e se dão bem economicamente, logo remetem os lucros para fora do estado. Quando o bicho pega, contudo, os empresários se apressam em pedir socorro ao Estado, que termina fazendo gracinha com o dinheiro dos contribuintes. Só Jesus na causa!

Mentira na internet

Escondido no anonimato, algum desocupado divulgou, ontem, que o governador Fábio Mitidieri (PSD) mudou a data de pagamento da folha da Educação visando punir os professores. Junto com a Fake News, o mequetrefe postou um falso calendário de pagamento informando que os educadores seriam os últimos a receber os salários deste mês. Horas depois, o governo divulgou a informação verdadeira. Como sempre ocorre, a folha da Educação será a segunda a ser paga, ocorrendo um dia após à dos aposentados e pensionistas. Ainda bem que mentira tem pernas curtas. Misericórdia!

festa adiada

Foi adiada, de hoje para o próximo dia 5, a posse de Thomas Jefferson França da Costa na Superintendência da Codevasf em Sergipe. A mudança de data atendeu a um pedido do diretor-presidente da estatal, Marcelo Andrade Moreira Pinto, que pretende participar da solenidade de posse do fiel escudeiro do ex-deputado federal André Moura (União). Ao indicar Jefferson para o cargo, o governo Lula contrariou os petistas sergipanos, que defendiam o nome de Sílvio Santos (PT), porém agradou Moura e garantiu o apoio no Congresso da deputada federal Yandra de André (União). Ah, bom!

Fiscalizando obras

Uma missão do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) está em Aracaju avaliando o andamento dos projetos executados pela Prefeitura com financiamento desta instituição financeira. Segundo o prefeito Edvaldo Nogueira (PDT), são mais de R$ 300 milhões em obras, com destaque para a construção da Avenida Perimetral Oeste, o novo conjunto habitacional no bairro Lamarão e a completa reforma do Parque da Sementeira. “Com estes recursos, já construímos oito praças no bairro 17 de Março, dois ecopontos, duas praças no Santa Maria e o novo cercamento do Parque da Sementeira”, afirma Nogueira. Então, tá!

Agora vai!

O turismo em Sergipe tem tudo para deslanchar. Será? De um lado, o governo Mitidieri disponibilizou a ninharia de R$ 3 milhões para que a Associação Brasileira da Indústria Hoteleira divulgue o destino Sergipe. Do outro, o senador Rogério Carvalho (PT) discutiu com o presidente da Embratur, Marcelo Freixo, estratégias de promoção do turismo sergipano. Enquanto isso, Aracaju continua sem um voo direto para Salvador, os hotéis cobram diárias elevadíssimas e o atendimento em boa parte dos bares e restaurantes deixa muito a desejar. Ademais, a maioria das cidades interioranas não oferece a menor infraestrutura aos visitantes. Home vôte!

Bancada do sim

Seis dos oito deputados federais de Sergipe votaram a favor do Projeto de Lei instituindo o novo marco fiscal do governo Lula. Até Ícaro de Valmir (PL), aliado do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), votou sim. Os deputados Rodrigo Valadares (União) e Katarina Feitoza (PSD) não participaram da sessão na Câmara porque se encontram no exterior. Rodrigo está em Israel participando de um evento esportivo, enquanto a pessedista viajou para em Roma, onde participa do Fórum Internacional de Combate ao Crime Organizado Transnacional. O Projeto do marco fiscal foi aprovado por 372 votos favoráveis a 108 contrários. Marminino!

Joia da coroa

A Barra dos Coqueiros, na Grande Aracaju, virou objeto de desejo dos políticos, todos de olho grande na fantástica arrecadação municipal. Com muitos empreendimentos imobiliários, empresas de produção de energia e ainda a exploração de gás e petróleo, a Barra está com o seu orçamento anual sempre crescendo. Em 2021, aquele município teve uma arrecadação de R$ 130 milhões e em 2022 passado pulou para R$ 179 milhões. Neste ano, a receita deve alcançar R$ 218 milhões e atingirá os R$ 230 milhões em 2024. Esta informação é do blog Primeira Mão, editado pelo jornalista Eugênio Nascimento.

Governadores reunidos

Os governadores se reúnem em Brasília, nesta quarta-feira, para discutir sobre a reforma tributária, o piso salarial dos profissionais de enfermagem e otras cositas más. Para falar sobre a reforma tributária foram convidados o ministro das Relações Exteriores do Reino Unido, James Cleverly, os presidentes do Senado e da Câmara dos Deputados, respectivamente, Rodrigo Pacheco (PSD) e Arthur Lira (PP) e o relator da reforma tributária, deputado federal Aguinaldo Ribeiro (PP). A governadora de Pernambuco, Raquel Lyra (PSDB), falará sobre o piso salarial dos enfermeiros e enfermeiras. Virgem Santa!

Novo endereço

O ex-petebista Mendonça Prado acaba de se filiar ao Democracia Cristã. Além de ter recebido o comando do diretório do partido em Aracaju, Mendoncinha foi anunciado como pré-candidato a prefeito da capital sergipana. Em 2008, Prado disputou a Prefeitura, foi para o 2º turno e perdeu para Edvaldo Nogueira (PDT). Em 2018, o fidalgo tentou se eleger governador de Sergipe, porém obteve apenas 1,24% dos votos e ficou na vice lanterna, num pleito vencido por Belivaldo Chagas (PSD). Quem sabe, o pré-candidato do DC não terá mais sorte nas eleições de 2024. Aff Maria!

Dívidas renegociadas

Dentro da programação da Semana do Micro Empreendedor Individual, o Sebrae promove, hoje e amanhã, mais um mutirão de crédito e renegociação de dívidas. A ação busca auxiliar negativados que precisam renegociar seus débitos com instituições financeiras e facilitar o acesso desse público às novas linhas de crédito. O atendimento é voltado exclusivamente aos pequenos negócios. Durante o mutirão, os empreendedores terão a oportunidade de conversar, em um único espaço, com representantes dos Banco do Brasil, Banese, da Caixa, Banco do Nordeste e Sicoob. Para ser atendido, basta comparecer à sede do Sebrae, em Aracaju. Legal!

Vítimas das chuvas

A deputada estadual Linda Brasil (Psol) está preocupada com os danos causados pelas chuvas caídas nos últimos dias em Sergipe. Segundo a distinta, o governo estadual precisa investir numa política de infraestrutura moderna, preventiva, que solucione antigos problemas e faça com que a população se sinta segura. “O povo está cansado de perder seus móveis, pisar na lama, sofrer com as destruições das rodovias, com os alagamentos, a falta de saneamento básico e de drenagem”, discursa Linda. A deputada aproveitou para criticar as propagandas oficiais mentirosas e os discursos fantasiosos. Crendeuspai!

Recorte de jornal

Publicado no jornal aracajuano A Notícia, em 20 de fevereiro de 1897.

Esta coluna é publicada pelos seguintes sites: Destaquenotícias, Infonet, Faxaju, Luxoaju, Leiamaisba, Espaço Livre e nos jornais online Zona Sul e EncontrAqui news.

* É editor do Portal Destaquenotícias