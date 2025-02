Os políticos vão aproveitar o Carnaval para ferrar o gado

Por Adiberto de Souza *

O feriadão de Carnaval será uma ótima oportunidade para os políticos passarem em revista o eleitorado, saber dos “coronéis” como está o período de engorda do gado e, em alguns, casos ferrar com suas marcas os eleitores de cabresto. Diferente do pobre mortal, que sua a camisa de sol a sol pela sobrevivência, os políticos vivem de conversa mole, numa vida mansa de fazer inveja. É claro que há exceções, mas são poucas. Como 2025 é um ano sem eleições, boa parte da classe política empurrará os problemas do povo com a barriga, só devendo prometer resolvê-los em 2026, por ser um ano eleitoral. Agora no Carnaval essa turma vai dar as caras onde houver concentração de foliões, sempre com um olho nas charangas e outro vidrado nos eleitores. Alguns mais mãos abertas pagam cachaça para a rapaziada, contudo os canguinhas se contentam em distribuir tapinhas nas costas e “como vai?”, “como passou?”. Embora não gostem que se diga, para muitos vereadores, deputados e senadores, se a vida parlamentar não se assemelhasse a um pedacinho do paraíso não valeria a pena suar a camisa de quatro em quatro anos para conseguir um rendoso mandato. Home vôte!

Cadê os empregos?

Diferente do que alardeia o governo Mitidieri, Sergipe registrou, no mês passado, um saldo negativo de -913 empregos com carteira assinada. De acordo com o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Novo Caged), o estado gerou 11.981 postos de trabalho em janeiro, ao tempo em que 12.894 trabalhadores perderam os empregos no mesmo período, um saldo negativo de -027%. No Nordeste, Sergipe ficou empatado com o Piauí (-027%) e à frente apenas da Bahia (-032%) e de Pernambuco (-034%). No primeiro mês de 2025, o Brasil registrou um saldo positivo na geração de empregos de +137.303 postos de trabalho. Alguém sabe aonde estão os milhares de empregos prometidos pelo governador Fábio Mitidieri (PSD)? Misericórdia!

Caos na saúde

“Antes de ir sambar, o governador Fábio Mitidieri (PSD) precisa se preocupar em cuidar das pessoas, principalmente das que dependem de tratamento oncológico no Hospital João Alves Filho”. Essa sugestão é do deputado estadual Georgeo Passos (Cidadania). Segundo ele, o setor de oncologia daquela unidade hospitalar virou um caos devido à falta de medicamentos para tratamento da quimioterapia e a superlotação do setor de radioterapia. Por fim, o deputado perguntou se é assim que o chefe do Executivo “está cuidando das pessoas em Sergipe?”. Com a palavra o secretário estadual da Saúde, Cláudio Mitidieri (PSB), que vem a ser primo querido do governador. Creindeuspai!

Campo de pouso

O deputado federal Ícaro de Valmir (PL) está sorrindo de orelha a orelha após ouvir do presidente da Infraero, Rogério Amado Barzellay, que está praticamente pronto o projeto para a construção de um aeródromo em Itabaiana. “Ainda serão feitos alguns ajustes, mas finalmente a gente já vai poder correr atrás pra construção sair do papel”, festeja o parlamentar itabaianense. A boa notícia chega dois anos depois que Ícaro, acompanhado do pai Valmir de Francisquinho (PL) e do deputado estadual Marcos Oliveira (PL), bateu à porta da Infraero para reivindicar a construção de um campo de pouso na cidade serrana. Com o projeto pronto, agora é aguardar a ordem do piloto para apertar os cintos. Marminino!

Otimistas com 2025

O cenário econômico tem sido motivo de esperança para muitos microempreendedores individuais, especialmente no Nordeste. De acordo com a Sondagem Econômica do MEI, realizada pelo Sebrae em parceria com a Fundação Getúlio Vargas, 45% dos MEIs da região estão otimistas com o ano de 2025. Por área de atuação, os microempreendedores do comércio são os mais otimistas, com 53,4% acreditando num ano promissor. A indústria aparece em segundo lugar, com 49,6%, e o setor de serviços fecha a lista, com 48,7% de expectativa positiva. Legal!

Samba no pé

Convidada para desfiliar no Rio de Janeiro pela Escola de Samba Paraíso do Tuiuti, a deputada estadual Linda Brasil (Cidadania) foi, ontem, fantasiada à sessão da Assembleia. Com o enredo “Quem tem medo de Xica Manicongo”, a escola vai contar a história da primeira mulher trans documentada no Brasil. Segundo a parlamentar, ao decidir fazer essa homenagem, a agremiação carnavalesca realiza um ato político, pois 40% das pessoas LGBTQIA+ assassinadas no Brasil são mulheres trans e travestis. “Essa violência é o reflexo direto de um sistema que nos desumaniza e nos usa como alvo para esconder suas falhas”, discursa Linda. Só Jesus na causa!

Entrou na faca

O governador de Sergipe, Fábio Mitidieri (PSD), foi operado, ontem, num hospital de Aracaju. Em mensagem nas redes sociais, o fidalgo informou ter sido submetido a um procedimento cirúrgico simples. O objetivo foi fazer uma correção na cirurgia plástica a que ele se submeteu em 2021 para remover o excesso de pele e gordura da região abdominal. Em 2019, o governador fez uma cirurgia bariátrica. Na mensagem, Mitidieri revela que tudo está sob controle: “Passarei o Carnaval em repouso”, informou. Boa recuperação!

Escravidão continua

Mais de 39% dos trabalhadores resgatados no Brasil de condições análogas à de escravo não tinham concluído o 5º ano do ensino fundamental, 32,8% eram analfabetos e 14,6% tinham do 6º ao 9º ano escolar incompletos. De acordo com a Comissão Pastoral da Terra (CPT), esse crime está tão enraizado no Brasil que o aumento da fiscalização levará também ao crescimento da descoberta de trabalhadores submetidos a situações degradantes. “Aonde o fiscal vai, encontra trabalho escravo”, denuncia a CPT. Assim também já é demais também!

Boa nova

Em breve, a Petrobras deve retomar da Unigel o controle das Fábricas de Fertilizantes Nitrogenados (Fafens) de Laranjeiras e Camaçari (BA). Esta informação é de William França, diretor-executivo de Processos Industriais e Produtos da petrolífera. As duas unidades foram arrendadas à Unigel em 1019, mas a empresa decidiu paralisar a produção em julho de 2023 alegando prejuízos por conta do elevado preço do gás natural, principal matéria prima das Fafens. Segundo William, os entendimentos com a petroquímica para a retomada das duas fábricas têm avançado. As discussões entre a Petrobras e a Unigel estão sendo acompanhadas pelo Tribunal de Contas da União. Aff Maria!

Aguardada na Alese

Como perguntar não ofende: quando será que a secretária estadual de Ação Social, Érica Mitidieri, vai à Assembleia prestar contas de sua atuação frente à pasta? O convite à distinta foi aprovado por unanimidade em dezembro do ano passado, mas a visita ainda não foi agendada. O requerimento convidando a secretária é de autoria do deputado estadual Georgeo Passos (Cidadania). O parlamentar acha importante a prestação de contas da primeira dama para que os sergipanos fiquem sabendo o que foi feito pelo governo Mitidieri, de 2023 pra cá, em benefício das comunidades carentes. É vero!

Frente a frente

O Ministério Público de Sergipe convocou o Sindicato dos Trabalhadores em Educação (Sintese) e o governo estadual para uma reunião no próximo dia 11. O objetivo é tentar reabrir o diálogo entre as partes. O encontro foi solicitado ao MPE pela entidade sindical após não ter obtido respostas dos 40 ofícios enviados ao governo propondo dialogar sobre as reivindicações dos professores. Ressalte-se que, anteriormente à convocação do Ministério Público, o Tribunal de Justiça já havia determinado que o governo reabra diálogo e apresente propostas efetivas a pauta apresentada pelo magistério estadual. Arre égua!

Abra o olho!

Antes de cair na folia lembre-se dessa marchinha de carnaval escrita por Claudionor Germano: “Que é que eu vou dizer em casa/ Quando eu chegar quarta-feira de cinzas/ Que é que eu vou dizer que é/ Com esse cheirinho de mulher?”. A ordem é cair na gandaia, mas vale à pena ter alguns cuidados para não precisar se explicar depois da folia. Bom Carnaval!

Recorte de jornal

Publicado no jornal estanciano A Razão, em 4 de fevereiro de 1912.

