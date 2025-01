Os políticos vão cozinhar o galo em banho maria até 2026

Por Adiberto de Souza *

Até o início de 2026, os políticos sergipanos vão cozinhar o galo em banho maria. Ninguém se movimentará pra valer nem discutirá possíveis alianças ou prováveis rompimentos. No decorrer deste ano, todos permanecerão pastorando o “gado” nos currais eleitorais, vigiando possíveis tentativas de invasão dos redutos pelos adversários. Deputados e senadores vão agradar os prefeitos aliados com gordas emendas parlamentares, “adubo” importante para garantir uma boa colheita de votos nas próximas eleições. Para não perder o costume, os políticos seguirão estimulando cizânias nos redutos adversários com o objetivo de dividi-los, enfraquecê-los. Portanto, evite fazer apostas agora sobre as eleições do próximo ano e não duvide de possíveis uniões, por mais que os envolvidos sejam inimigos figadais. Não esqueça que em política tudo é possível, desde que os fins justifiquem os meios. Marminino!

Tragédia anunciada

O governo de Sergipe deveria ser acionado na Justiça para indenizar a família que perdeu três pessoas por conta do colapso de um trecho da rodovia estadual SE-438, em Capela. Quem pensa assim é o ex-prefeito daquele município, Manuel Sukita (PT). Segundo ele, o risco de acidente era conhecido pelo Departamento de Estradas e Rodagem (DER), que preferiu fazer um “remendo” com a instalação de bueiros, quando o certo seria a construção de uma ponte. O próprio Sukita gravou um vídeo no local alertando para o risco de a pista colapsar durante as fortes chuvas de verão. Por fim, o ex-prefeito defendeu a exoneração da direção do DER por não ter evitado o que ele chama de tragédia anunciada. Misericórdia!

Caça aos “gatos”

Desde que foi “vendida”, a Companhia de Saneamento de Sergipe (Deso) intensificou a caça às ligações clandestinas de água, também conhecidas por “gatos”. Agora mesmo, equipes da estatal estão procurando os tais “felinos” em Itaporanga d’Ajuda, e Estância, municípios da zona sul do estado. A ação conta com o uso de um georadar, instrumento tecnológico que permite visualizar tubulações subterrâneas por meio de um monitor digital. Como perguntar não ofende: quando será que a Deso vai procurar ligações clandestinas de água nos hotéis, nas luxuosas mansões, nas indústrias e no comércio? É nestes endereços que “residem” bichanos bem criados. Cruz, credo!

PF mais caro

O prato feito, conhecido popularmente como PF, ficou quase 6,5% mais caro. É o que mostra uma pesquisa feita pela Fundação Getúlio Vargas. O motivo é a alta que alguns dos principais ingredientes sofreram em 2024. O maior vilão foi a carne bovina, com um aumento de mais de 18%. Na sequência, estão o frango e o arroz, que subiram cerca de 7,5%. Segundo o IBGE, o clima extremo contribuiu para uma inflação de 7,69% dos alimentos e bebidas em 2024, bem acima do que ocorreu no ano anterior, quando o grupo subiu 1,11%. Só Jesus na causa!

Visita ilustre

O vice-prefeito de Aracaju, Ricardo Marques (Cidadania), foi visitado, ontem, pelo jornalista Gilvan Fontes, âncora do principal noticiário da TV Atalaia. Ícone da televisão sergipana, Gilvan ingressou na TV Sergipe em 1969, como repórter de rua. Permaneceu na emissora do Morto da TV por longos anos, se mudando depois para a Atalaia. Já Ricardo também ancorou o noticiário da TV Sergipe, indo depois para a TV Atalaia, onde encontrou o amigo veterano Gilvan Fontes. Posteriormente, o hoje vice-prefeito deixou a emissora da Colina do Santo Antônio para se dedicar à política. Supimpa!

Cadê a grana?

Os trabalhadores demitidos da empresa de ônibus Progresso fizeram, ontem, uma manifestação em frente à concessionária para exigir o pagamento de suas indenizações, negadas mesmo após determinação judicial favorável a eles. A vereadora aracajuana Sônia Meire (Psol) participou do protesto e garantiu que vai lutar na Câmara Municipal para derrubar o veto da prefeita Emília Corrêa (PL) ao Projeto de Lei do vereador Camilo Daniel (PT). Aprovada pela maioria dos vereadores, a propositura do petista proíbe que a Prefeitura repasse verbas de subsídio público às empresas de ônibus que não respeitam os direitos da classe trabalhadora. Creindeuspai!

Água desperdiçada

O deputado estadual Chico do Correio (PT) está propondo que o governo de Sergipe construa grandes barragens no semiárido sergipano. De acordo com o petista, cerca de 50% das águas das chuvas são desperdiçadas devido à falta de infraestrutura adequada para sua captação e armazenamento eficientes. O deputado afirma que esse desperdício pode ser drasticamente reduzido com a implementação de reservatórios estratégicos e sistemas de captação, “garantindo o uso dessas águas durante o período de estiagem e aprimorando a segurança hídrica do estado, em especial na região do Sertão”, ensina. Arre égua!

Quem ama não mata

O crescente número de crimes contra as mulheres mostra que elas estão entre as principais vítimas da violência urbana. Lamentavelmente, a maioria das agressões físicas e verbais não chega ao conhecimento da sociedade, enquanto outra boa parte não passa do registro de boletim de ocorrência. Ressalte-se que muitas vítimas não procuram a Polícia, pois temem que se o fizerem voltarão a ser espancadas ou até mesmo mortas. A ideia machista de que “em briga de marido e mulher ninguém mete a colher” contribui para esconder agressões, estupros e ameaças de morte. Portanto, precisamos sim meter a colher nessa briga para mudar esse quadro dantesco. Home vôte!

Salários atrasados

O Sindicato dos Trabalhadores em Educação Básica de Sergipe bateu à porta do Tribunal de Contas do Estado para se queixar contra quatro prefeituras. Segundo o Sintese, os educadores de Aquidabã, Canindé de São Francisco, Graccho Cardoso e Lagarto ainda não receberam os salários de dezembro, sendo que a Prefeitura de Aquidabã também está devendo décimo terceiro. A presidente do TCE, Suzana Azevedo, prometeu convidar os novos prefeitos destes municípios para conversar sobre o atraso dos salários. Tomara que a ilustre consiga convencer os quatro gestores a colocar em dia a folha salarial. Aff Maria!

Centenário celebrado

Está agendada para às 15 horas da próxima segunda-feira, a abertura das celebrações pelo centenário de nascimento do ex-arcebispo metropolitano de Aracaju, dom Luciano Cabral Duarte, falecido em 2018. Natural de Aracaju, o religioso nasceu em 1925 e foi ordenado sacerdote em 1948. Dom Luciano foi professor e primeiro diretor da Faculdade Católica de Filosofia de Sergipe. Com honras, obteve doutorado em Filosofia pela Sorbonne e foi o primeiro presidente do Conselho Diretor da Universidade Federal de Sergipe. Participe!

Recorte de jornal

Publicado no jornal aracajuano Folha de Sergipe, em 15 de setembro de 1907.

Esta coluna é publicada pelos seguintes sites: Destaquenotícias, Infonet, Faxaju, Luxoaju, Leiamaisba, Espaço Livre, Aracaju Magazine e no jornal online Zona Livre.

* É editor do Portal Destaquenotícias