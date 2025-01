Os prefeitos de Sergipe choram de bolsos e barrigas cheias

Por Adiberto de Souza *

Desde que tomaram posse muitos prefeitos sergipanos não fazem outra coisa que não seja reclamar da crise financeira deixada pelos antecessores, da falta de dinheiro até para manter serviços básicos e pagar a folha de pessoal. Interessante que estes mesmos gestores – a exceção é Ana Helena (União), de Aquidabã – não dizem um pio sequer sobre seus super salários, nem falam em mandar para as câmaras de vereadores um projeto reduzindo os próprios vencimentos. Embora eles não gostem que se divulgue, a maioria dos prefeitos recebe mais de R$ 25 mil mensais, sem falar em outros benefícios, como a imoral verba de representação, usada ao bel prazer dos ditos-cujos. Tivessem realmente preocupados em reorganizar as finanças municipais, estes fidalgos começariam cortando no próprio bolso, em vez de ficarem chorando de barriga cheia, enquanto a população sofre com a falta de educação, saúde, segurança, moradia, comida, et cetera e tal. Marminino!

“Emprego” recusado

O ex-prefeito de Aracaju, Edvaldo Nogueira (PDT), anunciou que não vai ocupar uma secretaria no governo de Sergipe. O ex-gestor disse que a decisão foi tomada em comum acordo com o governador Fábio Mitidieri (PSD). A ideia inicial seria Nogueira substituir Luiz Roberto (PDT) na Secretaria Estadual de Desenvolvimento Urbano, mas ambos concordaram em deixar o pedetista à frente da pasta. Como ainda é presidente da Frente Nacional de Prefeitas e Prefeitos (FNP), Edvaldo vai aproveitar para organizar a escolha da nova diretoria da entidade, prevista para março. Então, tá!

Imposto em excesso

Péssima notícia para os pais de alunos: os impostos equivalem até 52% do preço dos materiais escolares. A caneta é o material mais onerado, com uma carga pesando em média 51,7%. Na ponta oposta, o livro escolar tem a menor carga, de aproximadamente 15,5%. Segundo levantamento da Associação Comercial de São Paulo, de um ano para cá houve uma leve redução das taxações, devido a algumas desonerações. Com tanto imposto, fica cada vez mais difícil para o suplicante manter os filhos na escola. Só Jesus na causa!

Procissão politica

Os políticos sergipanos de A a Z devem dar com os costados em Propriá para prestigiar, domingo próximo, a 111ª procissão de Bom Jesus dos Navegantes. Para garantir a navegabilidade das embarcações pelo estuário do Rio São Francisco a Chesf deve aumentar a vazão da Hidrelétrica de Xingó, passando dos atuais 900 m³/s para 1.300 m³/s. Naturalmente, aqueles pré-candidatos nas eleições de 2026 farão tudo para serem vistos pelos católicos e, portanto, vão acompanhar a procissão fluvial com um olho no santo e o outro nos fiéis eleitores. Misericórdia!

Assunto esquecido

Como perguntar não ofende: alguém sabe a quantas anda a investigação em torno da acusação de violência doméstica contra o secretário estadual de turismo, empresário Marcos Franco (MDB)? Em fevereiro de 2024, o emedebista foi acusado de ter espancado a ex-esposa, tendo sido denunciado criminalmente com base na Lei Maria da Penha. Falou-se que o governador Fábio Mitidieri (PSD) iria exonerá-lo, porém Franco permanece privilegiado na gestão do pedetista. Ademais, de lá pra cá, não se falou mais no assunto e o fidalgo até já pensa em disputar uma cadeira de deputado federal, como se as graves acusações contra ele fossem águas passadas. Danôsse!

Alta médica

Após ter se submetido a uma cirurgia simples no joelho, a prefeita de Aracaju, Emília Corrêa (PL), recebeu alta hospitalar ontem. A equipe responsável pelo procedimento cirúrgico contou com os ortopedistas Rodrigo Veras, Ayrton Melo, Maurício Barreto, Reuthemann Madruga e o anestesista Marcelo Oliveira. Antes de deixar o Hospital Primavera, Emília agradeceu não apenas aos médicos como aos colaboradores daquela unidade de saúde. Ah, bom!

Nas ondas do rádio

A Rádio UFS/FM, emissora da Universidade Federal de Sergipe, vai mudar de frequência. Subirá no dial e sairá da atual sintonia 92.1 para 104.7 MHz. A mudança está prevista para acontecer no próximo mês e é necessária porque a rádio universitária agora tem novo transmissor, muito mais potente. Há 15 anos trabalhando com potência inferior a 1kW, agora a UFS/FM acaba de instalar um transmissor de 20kW. Para o diretor da emissora, o jornalista Marcos Cardoso, esta é mais uma conquista importante para a universidade, além de ser a realização de um sonho de toda a equipe da rádio UFS/FM. Supimpa!

Passou batido

Só agora, quase um mês após a posse da prefeita de Aracaju, Emília Corrêa (PL), os auxiliares dela descobriram que 26 empenhos para compra de remédios foram cancelados no apagar das luzes da gestão de Edvaldo Nogueira (PDT). Diante da tardia descoberta, a Secretaria Municipal da Saúde anuncia que deve faltar medicamentos e outros itens nas 45 Unidades de Saúde da Família. É que os estoques de vários produtos, como fraldas e remédios de uso controlado, já estão em nível crítico ou zerados. Pergunta que não quer calar: por que os integrantes da comissão de transição indicados, ano passado, por Emília não descobriram a tempo esse mal feito da administração anterior? Home vôte!

Brutalidade mortal

Lamentavelmente, o Brasil contina ocupando a posição de líder mundial em homicídios e suicídios de pessoas LGBT+. Somente no ano passado, foram contabilizadas 291 mortes violentas, um aumento de 8,83% em relação a 2023, quando ocorreram 257 casos. Isso corresponde a uma pessoa LGBT+ morta violentamente a cada 30 horas. Entre as vítimas, 273 foram assassinadas e 18 tiraram a própria vida. Em 2024, Sergipe registrou quatro mortes por homotransfobia. Os dados foram divulgados pelo Grupo Gay da Bahia. Das 291 mortes violentas de pessoas LGBT+ registradas no ano passdado, 165 eram gays, 96 travestis e mulheres trans, 11 lésbicas, 7 bissexuais e 6 homens trans. Creindeuspai!

Falas distorcidas

E o prefeito de Itabaiana, Valmir de Francisquinho (PL), se considera a liderança política sergipana que mais tem falas distorcidas. Ele acha que se houvesse uma premiação para este quesito ele ganharia com folga. Segundo Francisquinho, os seus adversários e parte da imprensa se acostumaram a distorcer suas falas, tira-las de contexto e até mesmo criar fatos para desgastá-lo. Diante disso, Valmir promete nunca se calar por entender que a verdade prevalece e o povo sabe reconhecer que ele está ao seu lado. Por fim, o itabaianense pede que “falem bem ou falem mal, mas falem de mim, porque a minha história é construída com coragem e determinação”, frisa. Arre égua!

Tirou da seringa

E quem está preocupada com o anúncio de demissão em massa na empresa Torre é a deputada federal Katarina Feitoza (PSD). De acordo com a ilustre, o desemprego de 1,3 mil trabalhadores e trabalhadoras da limpeza pública de Aracaju será muito desafiador para as famílias afetadas diretamente e para todo o mercado de trabalho da capital sergipana. Ao contrário de Katarina, a Prefeitura de Aracaju não parece apreensiva com as demissões, a ponto de ter divulgado nota informando que “as decisões que a empresa Torre toma sobre seus funcionários, em regra, são prerrogativa dela. Em virtude disso, a EMSURB não interfere nas medidas administrativas da terceirizada”. Aff Maria!

Recorte de jornal

Publicado no jornal Correio de Aracaju, em 31 de agosto de 1926.

Esta coluna é publicada pelos seguintes sites: Destaquenotícias, Infonet, Faxaju, Luxoaju, Leiamaisba, Espaço Livre, Aracaju Magazine e no jornal online Zona Livre.

* É editor do Portal Destaquenotícias