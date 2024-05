Os reservas estão com a bola toda no governo de Sergipe

Por Adiberto de Souza *

Nunca no governo de Sergipe os reservas mandaram tanto no jogo quanto agora. Ao menos quatro secretários estão afastados das funções. Até o próprio governador Fábio Mitidieri (PSD) passou o cargo ao vice Zezinho Sobral (PSB), que precisou ser substituído na Secretaria da Educação por Marcel Rezende. Para acompanhar o esposo à Europa, a primeira-dama Érica Mitidieri deixou a Secretaria da Assistência Social nas mãos de Ingrid Emanuelle Oliveira Alves. Já a secretária-executiva Daniela Mesquita responde pelo Turismo no lugar do titular Marcos Franco, colocado no estaleiro após ter sido acusado de violência doméstica. Por sua vez, a secretária da Fazenda, Sarah Andreozzi, pediu licença maternidade, sendo substituída pelo adjunto Laércio Marques da Afonseca Júnior​. Desde a semana passada, o engenheiro civil Igor Albuquerque responde interinamente pela Secretaria de Desenvolvimento Urbano, em substituição a Luiz Roberto (PDT), pré-candidato a prefeito de Aracaju. Achou pouco? Pois os secretários do Planejamento e Orçamento, Júlio Filgueira, da Comunicação, Cleon Nascimento, e o especial do gabinete do governador, Tiago Andrade, estão na Europa com Fábio Mitidieri. Este considerável número de reservas ocupando as posições dos titulares lembra o imortal poetinha Vinicius de Morais e a sua música Regra Três, “onde o menos vale mais”. Marminino!

Indenização milionária

Cerca de 200 moradores do extinto povoado Cabeço, no município sergipano de Brejo Grande, vão receber uma indenização de R$ 40 milhões da Eletrobras Chesf. A decisão da Justiça federal visa reparar os danos irreversíveis sofridos pelos ribeirinhos em razão da construção da barragem da Usina Hidrelétrica de Xingó, em Canindé do São Francisco. Desde que esta obra ficou pronta, ocorreram enchentes no Cabeço, tendo as águas tomado casas, igreja, praça, o farol, tudo que existia no povoado. O processo contra a Chesf foi motivo no distante 2003. Como diz o ditado popular, antes tarde do que nunca. Aff Maria!

Lero-lero

As legendas Solidariedade, União Brasil, PP e PSB vão ocupar espaços nas emissoras de rádio e televisão com suas propagandas partidárias. Hoje, quinta e sábado próximo, o União e o Solidariedade terão, cada, um minuto e meio para divulgarem suas ideias. O PSB terá quatro minutos hoje e três minutos na próxima quinta-feira. Já o PP vai dispor de um minuto na quinta-feira e quatro minutos no sábado para fazer a propaganda partidária. Ao cidadão que não deseja ouvir o blá-blá-blá político basta desligar o rádio e a TV. Simples assim!

Por conta própria

A secretária Érica Mitidieri, da Assistência Social, Inclusão e Cidadania, integra a comitiva sergipana que está participando de Missão Internacional do Fórum Nordeste em Amsterdã, Roterdã, Bruxelas e Berlim. Segundo a Comunicação do Governo de Sergipe, Érica foi à Europa “como primeira-dama, com as despesas custeadas de forma particular, por ela mesma”. A ilustre está licenciada da função, tendo sido substituída interinamente pela secretária executiva, Ingrid Emanuelle Oliveira Alves. Então, tá!

Prefeito no Senado

E quem fez discurso na tribuna do Senado foi o prefeito de Aracaju, Edvaldo Nogueira (PDT). Na condição de presidente da Frente Nacional de Prefeitas e Prefeitos, o pedetista foi convidado pelo presidente da Casa, senador Rodrigo Pacheco (PSD), para falar sobre a situação financeiro-orçamentária dos municípios brasileiros. Edvaldo defendeu a necessidade de se encontrar soluções para os problemas financeiros das prefeituras e a importância de repensar o federalismo brasileiro. Ah, bom!

Educação desigual

A situação educacional de jovens com idade entre 15 e 29 anos é um misto de avanços, problemas e desafios. Recente estudo do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada alerta que o processo de escolarização da maioria dos jovens ainda é marcado por oportunidades limitadas e que, no Brasil, prevalecem expressivas desigualdades educacionais entre ricos e pobres, brancos e não brancos, e moradores de áreas urbanas e rurais e das diferentes regiões. E ainda tem gente que é conta as cotas raciais, verdadeiras ações afirmativas para integração de pessoas negras. Só Jesus na causa!

Com que roupa?

A Câmara de Vereadores de Aracaju publicou um ato normativo regulamentando os trajes necessários para a pessoa permanecer nas dependências do Legislativo e participar das sessões plenárias. Segundo o documento, não é recomendado comparecer à Câmara usando bermuda, shorts, minissaia, miniblusa, blusas com transparência, chinelos, bonés e chapéus, ressalvada a necessidade decorrente de motivo de saúde devidamente comprovado. Plagiando o imortal compositor Noel Rosa, “com que roupa que eu vou/ pro samba que você me convidou?”. Home vôte!

Braços cruzados

Os professores da Universidade Federal de Sergipe aderiram à greve nacional da educação. De braços cruzados desde ontem, a acategoria reivindica recomposição salarial de 22%, divididos igualmente entre os anos de 2024, 2025 e 2026. A contraproposta do governo Lula da Silva (PT) não oferece qualquer índice de reajuste em 2024, apenas a recomposição dos anos seguintes e avanços pontuais nas gratificações e auxílios. A greve abrange as aulas de graduação, pós-graduação e as atividades do Colégio de Aplicação. Crendeuspai!

Mundo cão

A violência cresce de forma acelerada e sem controle. O cidadão assiste atônito a ousadia dos criminosos, ao mesmo tempo em que se tornam cada vez mais corriqueiros os crimes com motivações pessoais ou sem sentido. A Polícia se queixa que enxuga gelo, pois vive prendendo quem a Justiça solta para delinquir outra vez. E essa sensação de impunidade desestimula os policiais e assusta os cidadãos de bem. Estes, sem outra alternativa, se enclausuram em suas casas, enquanto os bandidos circulam livremente por aí à procura da próxima vítima. Aonde iremos chegar? Misericórdia!

Noite de autógrafos

O escritor sergipano Ayslan Monteiro lança, hoje, o seu segundo romance intitulado “Te Vejo na Final”. A obra literária conta a história de Edinho Meteoro, primeiro jogador abertamente gay a ser convocado para disputar a Copa do Mundo pela Seleção Brasileira. “O romance “Te Vejo na Final” traz uma história de amor, resistência e futebol. “É um livro sobre armários impostos e espaços que ainda não foram ocupados”, afirma Ayslan. A noite de autógrafos está agendada para às 19 horas, na Livraria Leitura, localizada no RioMar Shopping. Prestigie!

Recorte de jornal

Publicado no jornal aracajuano Diário da Tarde, em 24 de julho de 1896.

