Os sergipanos começam a se interessar pelas eleições de 2026

Por Adiberto de Souza*

Os sergipanos já começaram a demonstrar interesse pelas eleições de 2026, quando serão eleitos no estado um governador, dois senadores, oito deputados federais e 24 estaduais. Quando a conversa resvala para a política, os participantes logo questionam quais serão os candidatos à cadeira ocupada hoje pelo governador Fábio Mitidieri (PSD). Ninguém tem resposta para esta indagação, pois até as convenções partidária, lá para a metade de 2026, muita água passará por debaixo da ponte. Ademais, nomes colocados hoje como pré-candidatos não passam de balões de ensaio. Alguns políticos se dizem dispostos em disputar o governo, porém no fundo querem mesmo é tentar uma vaga na Câmara Federal. Com o quadro completamente indefinido, é impossível arriscar até o número de postulantes na próxima disputa pela chefia do Executivo sergipano. Portanto, não acreditem quando alguém jurar que fulano será candidato a governador ou que beltrano não tem qualquer chance. Em política tudo é possível, principalmente se tiver a bênção dos chamados caciques. O resto é conversa mole para boi dormir. Home vôte!

Bolsonaro engaiolado

Os bolsonaristas não escondem a revolta após o ministro Alexandre de Morais ter mandado engaiolar o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Por enquanto, o capitão de pijama permanecerá em prisão domiciliar, porém se tentar alguma besteira vai direto para uma cela na penitenciária. Aliado roxo de Bolsonaro, o deputado federal Rodrigo Valadares (União) afirmou nas redes sociais que “chega de injustiça, decisão completamente ilegal e quem ainda defende é cúmplice”. Pelo visto, o gado vai berrar à vontade, até porque chorar é livre e de graça. Arre égua!

TCE contestado

A Procuradoria-Geral de Aracaju ingressou na Justiça com um mandado de segurança contestando a decisão do Tribunal de Contas de Sergipe, que determinou medida cautelar contra a suspensão pela Prefeitura da concorrência do transporte coletivo. O argumento da Procuradoria é que as determinações do TCE carecem de fundamentos legais e ferem princípios constitucionais, além de comprometerem o andamento de políticas públicas voltadas à mobilidade urbana. Segundo o mandado de segurança, o próprio TCE já havia declarado as nulidades na concorrência, e o Ministério Público entrou com ação no mesmo sentido. Aff Maria!

Padre punido

Sem explicar os motivos, a Arquidiocese Metropolitana de Aracaju afastou das funções eclesiásticas, de forma cautelar, o padre Flávio Gomes Negromonte. O reverendo punido atuava como colaborador da Paróquia Imaculada Conceição e São Lucas, localizada no município de Itabaiana. Padre Flávio Gomes foi ordenado presbítero em junho de 2010. O ofício comunicando a decisão do arcebispo é assinado pelo padre Everton Fontes Fonseca, chanceler do Arcebispado. Ah, bom!

Estaleiro reativado

O estaleiro Porto das Redes, no município de Santo Amaro das Brotas, será reativado, medida que promete gerar até 20 mil empregos diretos e indiretos. Esse projeto é fruto de articulação entre o governo de Sergipe e da empresa SG Reparos Navais. Um dos incentivadores da reativação daquele espaço, o senador Laércio Oliveira (PP) participou da reunião que bateu o martelo sobre o futuro do estaleiro: “Esse projeto insere Sergipe em um novo patamar”, frisou. A previsão é que as primeiras operações do estaleiro comecem em 2026, com a fabricação de balsas destinadas a uma empresa de mineração do Sul do país. Benzadeus!

Reações isoladas

A prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) quase não foi repercutida pela classe política sergipana. Apenas o deputado federal bolsonarista Rodrigo Valadares (União), o deputado estadual Luizão Dona Trampi (União) e o diretório do PL de Aracaju reagiram contra a acertada decisão do ministro Alexandre de Morais. A prefeita de Aracaju, Emília Corrêa (PL), e o prefeito de Itabaiana, Valmir de Francisquinho (PL), ainda não deram um pio sequer em favor do agora presidiário Jair Bolsonaro. Quem também permanece em silêncio é o presidente do PL em Sergipe, empresário Edvan Amorim. Por que será? Deus é mais!

Fim do recesso

A Assembleia retoma, hoje, as sessões plenárias após o recesso parlamentar do meio do ano. Deputados estaduais retomam a agenda legislativa com disposição para discutir projetos de lei e pautas de interesse da população sergipana. A expectativa é que temas importantes sejam debatidos neste segundo semestre, incluindo propostas nas áreas da saúde, segurança pública, educação e infraestrutura. As sessões plenárias da Câmara de Vereadores de Aracaju também serão retomadas nesta terça-feira. Então, tá!

Birita cara

As bebidas alcóolicas trazem embutidas nos preços uma enorme carga tributária. Pesquisa do IBPT aponta as biritas com as maiores incidências de impostos no Brasil: cachaça (76,66%), chope (62,20%) e cerveja (55,60%) lideram a lista. Talvez seja por isso que tem diminuído o número de biriteiros profissionais. Com essa, só pedindo uma dose de uma legítima cachaça mineira para começar bem o dia e esquecer tamanha carestia. Cruz, credo!

Prisão festejada

E quem festejou a prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) foi a deputada estadual Linda Brasil (Psol). Segundo ela, a decisão do ministro Alexandre de Moraes é histórica e necessária. “Mesmo com medidas cautelares impostas, o ex-presidente seguiu agindo com total desrespeito à Justiça brasileira, utilizando as redes sociais dos filhos para seguir sua ofensiva golpista”, escreveu linda. A deputada entende que a prisão do capitão de pijama “é um passo firme do STF contra quem tentou sabotar a democracia, fomentar o caos e espalhar mentiras que custaram vidas”. Creindeuspai!

Troca de postos

O prefeito de Lagarto, Sérgio Reis (PSD), promoveu mudanças em seu secretariado. Marlysson Magalhães substitui Goretti Reis na Secretaria da Saúde, enquanto o jornalista Hugo Sidney foi nomeado para a Secretaria de Comunicação em lugar de Ítalo Duarte. Já Riley Guimarães foi indicado interinamente como secretário de Desenvolvimento Econômico e Empreendedorismo em substituição ao novo titular da Saúde Municipal. Pelas redes sociais, o prefeito afirmou que as escolhas feitas por ele refletem a busca por resultados mais eficientes. Marminino!

Braços cruzados

Em protesto contra o que chamam de intransigência da Secretaria Estadual da Fazenda, os auditores fiscais tributários voltam a cruzar os braços, hoje e amanhã. Nesta terça-feira, eles promovem uma manifestação em frente à Assembleia Legislativa. A insatisfação dos auditores se intensificou após a secretária Sarah Andreozzi propor a substituição do Bônus de Aumento da Produtividade por uma nova gratificação, que foi recusada por não contemplar os aposentados e pensionistas. A pauta de reivindicação do Sindifisco também inclui a revisão salarial anual, aumento do último nível da tabela salarial e auxílio-saúde. Misericórdia!

Recorte de jornal

Publicado no jornal estanciano A Razão, em 20 de fevereiro de 1910.

* É editor do Portal Destaquenotícias