Padre e pastor travam uma guerra nada santa pelos votos de Socorro

Por Adiberto de Souza *

Antes mesmo do início da campanha eleitoral católicos e evangélicos já travam uma guerra nada santa em Nossa Senhora do Socorro, município da Grande Aracaju. De um lado da batalha está o pastor Samuel Carvalho (Cidadania) e no outro flanco o padre Inaldo da Silva (PP). O primeiro deseja se eleger prefeito dos socorrenses, enquanto o reverendo se esforça para ser substituído na Prefeitura pela deputada estadual Carminha Paiva (Republicanos), também conhecida como a “mulher do padre”, apelido que a fidalga refuta. O pré-candidato cidadanista procura ser simpático aos irmãos evangélicos, que representam cerca de 40% da população, porém terá que convencer os pastores, tratados a pão de ló pelo padre. Para se ter uma ideia, no primeiro mandato de prefeito, Inaldo conseguiu aprovar na Câmara Municipal um projeto isentando as igrejas evangélicas de pagaram IPTU até dos imóveis alugados por elas. Quem vai ganhar essa guerra só o tempo dirá, mas é certo que tanto o pastor quanto o padre moverão paus e pedras para conquistar a maioria dos eleitores católicos, evangélicos e até mesmo os ateus. Jesus seja louvado!

Canteiro de obras

A empresa responsável pela instalação do canteiro de obra da Ponte Penedo/Neópolis inicia os trabalhos nessa terça-feira. Ressalte-se que os postos de trabalho a serem gerados pela obra serão ocupados, em sua grande maioria, por alagoanos. A instalação do canteiro de obras contará com as presenças dos prefeitos de Penedo e Neópolis, respectivamente, Ronaldo Lopes e Célio de Zequinha, além do superintendente do DNIT no vizinho estado, André Paes Cerqueira. Inicialmente, serão gerados cerca de 180 empregos diretos. Ah, bom!

A volta do caos

O jornalista Gilvan Manoel publicou no Jornal do Dia, edição do último final de semana, um duro artigo no qual afirma que a pré-candidata a prefeita de Aracaju, vereadora Emília Corrêa (PL), pretende trazer de volta o caos deixado na capital sergipana por João Alves Filho. O articulista diz que “ao invés de denunciar o descalabro que viveu a Prefeitura naqueles anos, fazia discursos defendendo o caos e o atraso no pagamento dos servidores públicos”. Segundo Gilvan, a vereadora “hoje tenta se apresentar como a solução para a suposta crise que enxerga viver a cidade, aliada aos irmãos Amorim, o que há de pior na política sergipana”. Até o momento, Emília não se manifestou sobre as críticas. Crendeuspai!

Um mês no exterior

O governador de Sergipe, Fábio Mitidieri (PSD), já passou quase um mês fora do Brasil. No último sábado, o pessedista transmitiu o governo ao vice Zezinho Sobral (PSB) e viajou em missão oficial para Amsterdã, Roterdã, Bruxelas e Berlim. Mitidieri e os demais governadores do Nordeste participam, até o próximo dia 18, de um evento que tratará sobre energias renováveis, neoindustrialização e emergências climáticas e desertificação do bioma da Caatinga. Quando encerrar esta viagem, Mitidieri terá passado 29 dias fora do Brasil, em cerca de 16 meses de gestão. Marminino!

Avionaram à Europa

A comitiva sergipana que viajou à Europa visando participar da Missão Internacional do Consórcio Nordeste é composta pelo governador Fábio Mitidieri, pelo senador Alessandro Vieira (MDB), pelos secretários do Planejamento e Orçamento, Júlio Filgueira, da Assistência Social, Inclusão e Cidadania, Érica Mitidieri, da Comunicação, Cleon Nascimento, do secretário especial do gabinete do governador, Tiago Andrade, e do diretor de relações internacionais da Desenvolve-SE, Ademário Alves. Até o próximo dia 18, a caravana de Sergipe terá visitado Amsterdã, Roterdã, Bruxelas e Berlim. Então, tá!

Viva o Hip Hop

E a vereadora Sônia Meire (Psol) não esconde a alegria pela aprovação de seu Projeto de Lei declarando o Hip Hop como patrimônio cultural de natureza imaterial de Aracaju. De acordo com a propositura, a municipalidade deve promover ações de divulgação, formação, rodas de conversa, capacitação e realização de debates ligados às modalidades artísticas características dessa cultura que valoriza a música, a dança e o grafite. O Projeto também prevê que as escolas, as unidades do sistema SUAS e a Funcaju realizem, durante a Semana Municipal do Hip-Hop, atividades culturais, oficinas, debates e aulas temáticas. Maravilha!

Foi às compras

O Grupo Energisa comprou por R$ 18 milhões a empresa Infra Gás, que tem sólida presença no Sul do Brasil. O negócio ainda deve passar pela análise dos órgãos reguladores do setor, além do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade). Com a aquisição, a Energisa se torna também sócia da Norgás, empresa que tinha a Infra Gás em seu quadro societário. Neste caso, o novo portfólio da companhia fica acrescido com as seguintes as distribuidoras de gás de Sergipe (41,50%), Alagoas (29,44%), Ceará (41,50%), Pernambuco (41,50%) e Rio Grande do Norte (83%). Misericórdia!

Receita comprometida

Sergipe está entre os 26 estados brasileiros onde os salários dos servidores e os juros da dívida são responsáveis por mais da metade dos gastos do governo. Pelo menos é o que revela o portal de notícias Poder 360º, com base em um estudo feito pela Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro (Firjan). “O relatório da entidade mostra que há um risco de ‘insustentabilidade fiscal’ dos estados”, pois as despesas crescem de forma mais intensa que a arrecadação, informa a reportagem. Segundo a Firjan, a rigidez orçamentária torna os orçamentos estaduais “vulneráveis” diante da queda das receitas. Danôsse!

Upa, upa cavalinho

Os deputados estadual Chico do Correio (PT) e federal Katarina Feitoza (PSD) tiraram o dia de ontem para prestigiar, respectivamente, as Cavalgadas do Grupo das Patroas, e dos Amigos. A primeira festa aconteceu no povoado Angico, em Nossa Senhora da Glória e foi organizada exclusivamente pelas mulheres do lugar. Já o evento prestigiado por Katarina ocorreu na chácara do vereador Aderaldo do Povão, em Poço Redondo, e foi encerrada com um animado forrobodó. Aff Maria!

Na África do Sul

E quem deu com os costados na África do Sul foi o deputado federal João Daniel (PT). O distinto foi a Joanesburgo participar da primeira Conferência Global Anti-Apartheid sobre a Palestina, encerrada ontem. Segundo o petista, o evento serviu como uma plataforma para expressar solidariedade global ao povo palestino e “condenar as práticas de apartheid, genocídio e crimes de guerra cometidas por Israel em território palestino”. Também discutiu estratégias para isolar o Estado israelense, incluindo a campanha de boicote, desinvestimento e sanções. Home vôte!

Meninas de ouro

Treinado em Aracaju, o conjunto brasileiro de ginástica rítmica arrematou o primeiro ouro da temporada e mais uma prata – primeira fora obtida no último sábado – na etapa da Copa do Mundo, em Portimão, Portugal. Ontem, o time nacional venceu a série mista ao somar 32,550 pontos e conquistou o sonhado ouro. As Leoas (apelido da equipe brasileira) com vaga assegurada nos Jogos de Paris, fizeram uma apresentação arrebatadora, usando fitas e bolas na coreografia. “Fico orgulhosa de ver nosso trabalhado sendo coroado a cada competição”, comemorou a treinadora Camila Ferezin. Supimpa!

Recorte de jornal

Publicado no aracajuano Sergipe Jornal, em 31 de dezembro de 1936.

* É editor do Portal Destaquenotícias