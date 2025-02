Para atrair empresas, o governo de Sergipe repete velhos equívocos

Por Adiberto de Souza *

O governo de Sergipe erra feio ao apostar que basta oferecer gordos incentivos fiscais à empresas de outros estados para catapultar a economia sergipana. Ledo engano! Com exceções, os empresários convencidos pelas vantagens estatais só pensam em seus próprios lucros, que tão logo apurados são mandados para fora do estado. Um fato concreto dessa equivocada política de incentivos é a Unigel. Em agosto de 2021, esta empresa chegou festivamente em Laranjeiras prometendo gerar 1,5 mil empregos na produção de ureia, amônia e sulfato de amônio. Para tanto, ganhou isenção do ICMS incidente sobre o gás natural, concessão de licença ambiental, facilitação nas tarifas de água e gás, et cetera e tal. Menos de dois anos depois, a unidade industrial paralisou as atividades e ninguém sabe quando retomará a produção. Se retomar! A dúvida é: até que ponto a perda de receita causada pelos gordos incentivos oferecidos à Unigel comprometeu setores prioritários como saúde, educação, segurança e infraestrutura? A verdade é que o governo Mitidieri insiste em fazer mais do mesmo, talvez por não admitir que é impossível repetir velhas práticas e obter resultados diferentes e positivos. Marminino!

Vice em despesas

Sergipe apresentou o segundo maior crescimento de despesas correntes (18%) no ano passado ante 2023, ficando atrás apenas do Distrito Federal. O percentual foi divulgado pelo Tesouro Nacional no Relatório Resumido de Execução Orçamentária do 6º bimestre de 2024. As despesas correntes são impulsionadas pelos juros e encargos da dívida e pelo aumento dos gastos sociais ou com pessoal. No caso das receitas correntes, os avanços mais expressivos foram localizados no Maranhão (26%) e Sergipe (20%). Cruz, credo!

De olho no lixo

O Tribunal de Contas de Sergipe vai fazer uma auditoria extraordinária para investigar o novo contrato emergencial dos serviços de limpeza pública e coleta de lixo em Aracaju. A decisão foi tomada após questionamentos sobre a capacidade operacional das empresas Renova Serviços de Coleta Especializada e Aksa Serviços de Locação de Mão de Obra contratadas pela Prefeitura. O TCE ressaltou a importância de garantir que o novo contrato atenda ao interesse públicos, principalmente na prestação adequada do serviço de coleta de lixo. Aff Maria!

Mundo cão

Pesquisa mostra que 65% das gestantes condenadas poderiam cumprir prisão domiciliar, por ter cometido crimes de menor poder ofensivo, como porte de drogas e pequenos furtos. Realizado pela Fiocruz, o estudo indica que 40% das presas gestantes têm mais de quatro filhos, a maioria não desejava a gravidez, 5% tentaram fazer aborto e 50% tiveram depressão pós-parto. Pior, somente 3% tiveram acompanhamento durante o parto, enquanto 40% não receberam nenhuma visita durante a gravidez. Só Jesus na causa!

Operação Cajueiro

Os 49 anos da famigerada “Operação Cajueiro”, que prendeu e torturou sergipanos no quartel do Exército, foram lembrados, ontem, em sessão especial da Câmara de Aracaju. Aquela fatídica ação militar ocorrida em pleno Carnaval de 1976 e patrocinada por ditadores foi a mais repressiva já vista em Sergipe. Cidadãos e cidadãs prestigiaram a sessão convocada pela vereadora Sônia Meire (Psol) visando reverenciar os ex-presos políticos e condenar a criminosa ditadura militar. Foram palestrantes o ex-vereador aracajuano Marcélio Bomfim, uma das vítimas da Operação Cajueiro, e a professora Andreia Depieri, da Universidade Federal de Sergipe. Deus seja louvado!

Estudo no lixo

O vereador Breno Garibalde (União) anda preocupado com o destino que será dado ao estudo sobre a licitação do transporte coletivo de Aracaju contratado pela gestão passada. Encomendado à Associação Nacional de Transportes Públicos por R$ 2,3 milhões, o trabalho comtempla informações de todas as linhas de transporte e análise dos valores das tarifas. O temor do parlamentar é que ao cancelar a licitação, a nova gestão de Aracaju jogue o caro estudo no lixo. Garibalde disse entender o fato de a equipe da prefeita Emília Corrêa (PL) não confiar no levantamento feito anteriormente, porém, em vez de ser simplesmente jogado no lixo, ele deve servir de orientação para a nova licitação. Creindeuspai!

Mais dinheiro

O Banco do Nordeste promete aplicar este ano em Sergipe algo em torno de R$ 2,7 bilhões, portanto, mais do que os R$ 2,5 bilhões injetados na economia sergipana em 2024. Ao informar sobre o investimento, o superintendente estadual do BNB, César Santana, ressaltou que o banco é o principal parceiro do crédito para o empresário e o empreendedor urbano e rural. “Por isso, o orçamento para este ano é ainda maior, para atender às necessidades do setor produtivo”, frisa. Segundo César, as 195 mil operações de crédito realizadas em 2024 impulsionaram áreas estratégicas do estado, como microcrédito, agricultura familiar e micro e pequenas empresas. Supimpa!

Te cuida, André!

Os governistas estão minando André Moura, mandachuva do União Brasil no estado. Esta informação é da bem informada jornalista Rita Oliveira. Segundo a coleguinha, bom exemplo disso foi o anúncio de apoio à reeleição do senador Rogério Carvalho (PT) feito pelo prefeito de Lagarto, Sérgio Reis (PSD). Segundo a coleguinha, muita gente boa está achando que o lagartense não apoiaria o petista sem o aval do governador Fábio Mitidieri (PSD). E qual o motivo dos governistas para rifar Moura? Porque o líder pedetista teria ficado contrariado com o apoio de André a Emília Corrêa (PL) no 2º turno das eleições para a Prefeitura de Aracaju. Home vôte!

Solidariedade a Katarina

O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Jeferson Andrade (PSD), se solidarizou com a deputada federal Katarina Feitoza (PSD), que foi vítima de misoginia por parte de parlamentares ultraconservadores. A pedessista sergipana não conseguiu presidir os trabalhos da Câmara devido ao tumulto provocado por bolsonaristas radicais. A sessão plenária só foi retomada quando o presidente da Câmara, Hugo Mota (Republicanos), substituiu a deputada na presidência dos trabalhos. De acordo com Jeferson, a deputada Katarina “merece todo o respeito dos brasileiros pelo trabalho competente e honrado que desenvolve no parlamento nacional”. Certíssimo!

A força do “sistemão”

E o vereador Iran Barbosa (Psol) acredita que a prefeita de Aracaju, Emília Corrêa (PL), terá dificuldade para cumprir a promessa feita por ela de romper o “sistemão”. “Talvez prometer a ruptura seja muito mais fácil do que, efetivamente, efetuá-la”, frisou o psolista. Iran também questionou o argumento utilizado por alguns para justificar que certas contratações de empresas feitas pela Prefeitura estão saindo mais baratas para as da administração passada: “Às vezes, o barato sai caro. É preciso analisar bem o que está por trás desse barato”, alertou. Por fim, o vereador prometeu manter os olhos abertos, fiscalizando, analisando tudo, criticando e sugerindo correções. Misericórdia!

Tradição é o diabo!

De um bebinho, ao ser informado que o prefeito de Socorro, pastor Samuel Carvalho (Cidadania), vai apoiar Fábio Henrique (União) para deputado estadual em 2026: “E se, após consultar os botões, o reverendo resolver eleger a cara-metade para a Assembleia, como fizeram os últimos ex-prefeitos daquele município, inclusive o próprio Fábio Henrique?”. Arre égua!

Recorte de jornal

Publicado no jornal Correio de Aracaju, em 17 de dezembro de 1911.

