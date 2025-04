Para evitar um racha, Mitidieri vai precisar montar vários palanques

Por Adiberto de Souza *

Ao contrário do que tenta fazer crer o marketing oficial, a unidade do grupo governista foi pras cucuias há muito tempo. Embora publicamente se apresentem como unha e carne, nos bastidores muitos aliados do governador Fábio Mitidieri (PSD) vivem se estranhando tal qual cão e gato. Os exemplos mais recentes dos atritos na canoa da situação foram as farpas trocadas entre o deputado federal Thiago de Joaldo (PP) e o secretário da Casa Civil, Jorginho Araújo (PSD), os empurra-empurra dos Reis com os Ribeiro, as queixas do deputado estadual Jeferson Andrade (PSD) contra o vice-governador Zezinho Sobral (PSB), etcetera e tal. Claro que ninguém vai chutar o pau da barraca agora, abrir mão das generosas tetas faltando ainda quase dois anos para o fim do governo, porém as animosidades entre os aliados de Mitidieri tendem a crescer até 2026. Portanto, para evitar o previsível estouro da boiada, o líder pessedista terá de montar vários palanques para acomodar os aliados desafetos. Precisará manter distantes uns dos outros governistas quase inimigos, a exemplo de André Moura (União) e Alessandro Vieira (MDB), de Belivaldo Chagas (Pode) e Edvaldo Nogueira (PDT), além daqueles menos votados. Decididamente, não será tarefa fácil. Marminino!

De canal a gambiarra

O sonhado Canal de Xingó, obra que levaria água do Rio São Francisco desde Paulo Afonso (BA) até Poço Redondo (SE), pode virar uma gambiarra. Segundo as línguas ferinas, os governos federal e de Sergipe avaliam construir um canalzinho com o mesmo nome, mas que captará água não mais na cidade baiana, mas no lago da Hidrelétrica de Xingó, ali em Canindé. Resta saber se a Eletrobras-Chesf vai permitir que tirem água do lago da hidrelétrica para atender as demandas hídricas do semiárido sergipano. Ontem, o governador Fábio Mitidieri (PSD) e equipe se reuniram em Brasília com ministros e a Codevasf para tratar sobre a radical mudança no projeto original do Canal de Xingó, uma obra avaliada em cerca de R$ 2,4 bilhões. Danôsse!

Atrás de grana

Os prefeitos de Itabaiana e Areia Branca, respectivamente, Valmir de Francisquinho (PL) e Talysson de Valmir (PL) fizeram uma via sacra pelos gabinetes dos senadores Laércio Oliveira (PP) e Rogério Carvalho (PT) e do ministro das Cidades, Jader Filho. Valmir reivindicou aos parlamentares sergipanos a colocação de emendas no Orçamento da União visando a construção de novas avenidas perimetrais, investimentos no setor da saúde e ampliação da rede de creches em bairros de Itabaiana. Já Talysson solicitou ao ministro recursos para construção de casas populares em Areia Branca. Pai e filho ficaram satisfeitos com a receptividade às suas demandas. Ah, bom!

Marchas e contramarchas

A Petrobras deve apresentar à Agência Nacional do Petróleo (ANP), ainda este mês, o plano de desenvolvimento do projeto Sergipe Águas Profundas, concebido para produzir óleo e gás no litoral sergipano. Segundo o gerente-executivo de Gás e Energia da estatal, Álvaro Tupiassu, a ANP reprovou, em dezembro último, o primeiro plano apresentado pela estatal. O principal motivo foi a ausência de informações sobre não contratação das duas plataformas que atenderão ao empreendimento. Tupiassu revelou que a próxima licitação para contratar as plataformas ocorrerá em junho. Os atrasos no projeto causaram o adiamento de sua entrada em operação para 2030. Virgem santíssima!

Vidas em perigo

Famílias que moram em áreas de morros e encostas de Aracaju vivem em constante perigo devido ao risco de deslizamentos. O alerta é do vereador Breno Garibalde (Rede), para quem as pessoas que habitam estas localidades precisam de mais atenção da Prefeitura. De acordo com o parlamentar, existem casas ameaçadas por possíveis deslizamentos nos bairros Olaria, Santa Maria, Soledade, Industrial e na região do Morro do Urubu. Breno lembra que as construções irregulares ainda são uma realidade em Aracaju, sendo preciso que o poder público tenha um olhar mais atento às comunidades que vivem nos morros e encostas. Aff Maria!

Visita de cortesia

O vice-prefeito e secretário da Comunicação de Aracaju, Ricardo Marques (PL), foi visitado pela professora Maira Bittencourt, nova superintendente de Comunicação da Universidade Federal de Sergipe (UFS). O encontro serviu para a visitante apresentar a estrutura e a grade de programas da TV UFS. A distinta também falou sobre os investimentos na modernização do sinal da Rádio UFS/FM. A professora está retornando à universidade, onde é professora do Departamento de Comunicação, após ter sido exonerada da diretoria-geral da Empresa Brasil de Comunicação (EBC), cargo que ocupava em Brasília desde dezembro de 2023. Então, tá!

Cadê o dinheiro?

E o deputado federal Nitinho Viltale (PSD) intermediou uma reunião entre representantes do mercado imobiliário e o Ministério das Cidades visando acelerar a liberação de recursos pela Caixa Econômica Federal para financiamento de imóveis usados. Segundo o parlamentar sergipano, a demora na liberação dos créditos por parte do governo Lula tem represado milhares de vendas, bloqueando o fluxo de negócios no mercado imobiliário. “As entidades reclamam que existe uma demanda reprimida de compradores que anseiam pela liberação do dinheiro para aquisição de imóveis usados”, afirma Nitinho. Home vôte!

Mentira cabeluda

Acreditando numa informação propagada por um coleguinha de imprensa, divulgamos aqui que o jornalista e publicitário Carlos Cauê havia sido contratado pela Secretaria Estadual de Desenvolvimento Urbano. Esta informação não passa de uma deslavada fake news. Portanto, na tentativa de reduzir os prejuízos causados ao competente Carlos Cauê, estamos informando que ele jamais foi nomeado em cargo comissionado na referida Secretaria. Por fim, pedimos desculpas ao amigo e aos leitores por, inadvertidamente, ter publicado uma mentira tão cabeluda. como escrevia a saudosa jornalista Thais Bezerra: Com essa, só pedindo meus sais aromáticos, please!

Renda irlandesa

Como perguntar não ofende: quando será que Sergipe vai começar a exportar em larga escala a nossa renda irlandesa para a Irlanda? A indagação se justifica depois que o governo Mitidieri mandou para aquele país uma alegre comitiva visando divulgar o artesanato produzido no município sergipano de Divina Pastora. À época, o executivo estadual garantiu que a viagem de seus representantes para Dublin – custeada pelos contribuintes – visava promover a exportação da nossa renda irlandesa para além fronteiras. Até agora, contudo, necas de pitibiriba. Creindeuspai!

Troca de ônibus

Após motoristas da empresa Progresso terem recolhido, ontem, os ônibus para a garagem em protesto pelo atraso de salários, a Prefeitura de Aracaju informou que a concessionária não opera mais na capital sergipana. Em nota oficial, a administração municipal comunicou que os ônibus da Progresso serão gradativamente substituídos pelos da empresa RS Transporte, mudança que deve ser concluída até o próximo dia 10. De acordo com a Prefeitura, a Progresso não se habilitou para operar com veículo de até 12 anos de fabricação, uma exigência do Consórcio de Transporte Coletivo da Grande Aracaju. Arre égua!

Procura-se um caixão

Você viu um caixão de defunto por aí? A pergunta faz sentido desde que um pescador deu de cara, ontem, com um “paletó de madeira” vazio enganchado no mangue do bairro Porto Dantas, na zona norte de Aracaju. No retorno da pescaria, o cidadão não localizou mais o bem conservado ataúde marrom. Quem jogaria um caixão de defunto no Rio Sergipe e por que a peça sumiu horas após ter sido vista pelo pescador, são perguntas que a Polícia procura respostas desde que começou a investigar esse caso macabro. Misericórdia!

Recorte de jornal

Publicado no jornal Correio de Aracaju, em 14 de dezembro de 1910.

* É editor do Portal Destaquenotícias