Para não perder o costume, o PT de Aracaju vai dividido ao 2º turno

Por Adiberto de Souza *

Grande parte do PT decidiu apoiar o candidato a prefeito de Aracaju, Luiz Roberto (PDT). A adesão ao pedetista foi anunciada, ontem, pelo comando do partido da estrelinha, porém a tendência Articulação de Esquerda se apressou em informar que nem sob tortura votará em Luiz Roberto. “Os dois grupos políticos, e suas respectivas candidaturas, que disputam o segundo turno das eleições municipais de Aracaju, são duas faces da mesma moeda”, dizem os rebeldes. Aliás, essa dúbia posição dos petistas confirma o que aconteceu no 1º turno, quando um grupo defendeu a adesão à candidatura do PDT enquanto outro optou pelo lançamento de candidatura própria. Como a postulante Candisse Carvalho ficou pelo caminho, boa parte do partido decidiu apoiar Luiz Roberto, por considerar que a candidata Emília Corrêa (PL) é “identificada com o bolsonarismo fascista”. Contrários à candidatura própria da legenda, os petistas Márcio Macêdo e Eliane Aquino se apressaram em anunciar voto ao pedetista que, naturalmente, comemorou a chegada ao seu palanque do dividido PT. Marminino!

Definição aguardada

O União Brasil comunica hoje em qual palanque subirá ou se libera os filiados a votarem em que quiser. O anúncio será feito pelo manda-chuva da legenda, ex-deputado André Moura, que ainda está ressabiado com o fato de a filha Yandra não ter passado para o 2º turno das eleições em Aracaju. Apesar da campanha caríssima, a fidalga obteve apenas 14,47% dos votos, ficando distante dos 41,32% obtidos por Emília Corrêa (PL). Segundo um aliado dos Moura, a tendência maior é o União Brasil não subir em nenhum palanque agora no 2º turno devido as duras críticas que André sofreu tanto de Emília quanto de Luiz Roberto. Aguardemos, portanto!

Estranho silêncio

A classe política sergipana silenciou sobre a informação da diretora de Engenharia, Tecnologia e Inovação da Petrobras, Renata Baruzzi, de que o Projeto Sergipe Águas Profundas não mais iniciará a produção de óleo e gás em 2028. A representante da petrolífera disse que não existe mais prazo para começar o empreendimento, avaliado em 5 bilhões de dólares e tido como a redenção econômica de Sergipe. Esta posição da Petrobras foi anunciada na última segunda-feira, porém até agora nenhum político do estado deu um pio sequer sobre o assunto. Misericórdia!

Punidos pelo bolso

O governo de Sergipe está mesmo decidido pegar no pé do professor da rede pública. Pelo menos é o que se depreende depois que o governador Fábio Mitidieri (PSD) disse que a categoria não trabalha e só pensa em dinheiro. Há quem suspeite que a atual gestão, tal qual as anteriores, não aceita que os professores se recusem em colocar o pescoço na canga, como se fossem bois de carro. Já que resistem aos caprichos do governo, são punidos pelo bolso. É por esta e por outras que a educação pública em Sergipe está indo para o beleléu. Home vôte!

Novo com Emília

Derrotados nas urnas, os candidatos à Câmara de Aracaju pelo Partido Novo assinaram documento apoiando a prefeiturável Emília Corrêa (PL). Eles alegam que seguem o posicionamento do candidato a prefeito Zé Paulo (Novo). Também dizem que jamais votarão em um político que represente a esquerda. Uma coisa é certa: os candidatos à vereança pelo Novo vão ter que suar a camisa visando conseguir mais votos para Emília do que os minguados 1.569 votos obtidos por Zé Paulo. Creindeuspai!

Desigualdade criminosa

A situação educacional de jovens com idade entre 15 e 29 anos é um misto de avanços, problemas e desafios, de acordo com estudo divulgado pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. A pesquisa alerta que o processo de escolarização da maioria dos jovens ainda é marcado por oportunidades limitadas e que, no Brasil, prevalecem expressivas desigualdades educacionais entre ricos e pobres, brancos e não brancos, e moradores de áreas urbanas e rurais e das diferentes regiões. Só Jesus na causa!

Desaparecidos

Já notaram como a grande maioria dos candidatos a cargos eletivos sumiu da praça, escafedeu-se? Quem perdeu as eleições desapareceu para não encontrar com o que eles chamam de traidores, enquanto os eleitos não querem ser cobrados pelas mirabolantes promessas feitas durante a campanha. Os sergipanos não devem ter ficado surpresos com o repentino sumiço de tanta gente de uma hora pra outra, pois sabem que isso ocorre a cada eleição. Muitos dos que desapareceram agora só vão dar as caras lá pra 2028, quando devem se candidatar a vereador ou prefeito. A bem da verdade, não poderia ter ocorrido coisa melhor do que o desaparecimento dessa galera. Danôsse!

Abstenção preocupa

Na tentativa de conter a grande abstenção agora no 2º turno das eleições em Aracaju, o governo Mitidieri decretou a transferência do ponto facultativo alusivo ao Dia do Servidor. A folga das atividades, prevista para o próximo dia 28, foi transferida para o dia 1º de novembro, véspera do feriado do Dia de Finados. Com esta medida, o governo tenta evitar que boa parte dos servidores e seus familiares viagem para aproveitar o feriadão e deixem de votar no 2º turno, previsto para o dia 27 deste mês. Aff Maria!

Lesma lerda

As línguas ferinas vivem a espalhar pelas esquinas que o Tribunal de Contas de Sergipe é mais devagar do que uma lesma lerda. Vez por outra, as fofoqueiras de plantão têm lá suas razões. Quer um exemplo de como o TCE é devagar quase parando? Dos 25 processos e protocolos julgados ontem pelo plenário do Tribunal, um dizia respeito às contas da Fundação de Saúde Parreira Horta, datado de 2017, portanto há sete anos. Achou muito? Pois na mesma sessão do TCE foi julgada a prestação de contas da Polícia Militar de Sergipe referente ao distante 2012 ou seja, há 12 anos. Assim também já é demais também!

Tenha fé

E aí, amanheceu Durango Kid, sem um tostão furado no bolso? Pois corra a uma casa lotérica e faça uma fezinha na Mega-Sena a ser sorteada nesta sexta-feira. O prêmio para quem acertar as seis dezenas nesta quarta-feira é de R$ 25 milhões. Uma aposta simples custa apenas R$ 5 e, segundo as cartomantes, é coisa fácil acertar as seis dezenas sorteadas. Tudo bem que R$ 25 milhões é pouca grana, mas dá para pagar algumas dívidas e beber uns engradados de cerveja. Menos mal, né?

Recorte de jornal

Publicado no Jornal do Aracaju, em 1º de fevereiro de 1873.

