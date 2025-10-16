Para os governistas, Edvaldo é o patinho feio do grupo

Por Adiberto de Souza *

A grande maioria dos governistas não aposta um centavo furado no futuro da pré-candidatura ao Senado do ex-prefeito de Aracaju, Edvaldo Nogueira (PDT). Embora não revelem publicamente, os aliados do governador de Sergipe, Fábio Mitidieri (PSD), enxergam o pedetista como alguém que pode causar problemas na hora de definir quais serão os dois candidatos a senador do grupamento. Sem ele – dizem – a chapa majoritária fecha sem maiores problemas. Ora, não é segredo para ninguém que a maioria já fechou com as pré-candidatura de André Moura (União) e Alessandro Vieira (MDB). Formada por políticos de centro direita e bolsonaristas raízes, a coligação partidária liderada por Mitidieri não engole o passado mais à esquerda de Nogueira nem a forma centralizadora como ele governou Aracaju. Não fosse isso, André, o pré-candidato preferido do governador, ainda não digeriu as duras críticas feitas pelo PDT a ele e à filha Yandra em 2024, durante a disputa pela Prefeitura de Aracaju. Portanto, tido pelos governistas como o “patinho feio”, só resta a Edvaldo se candidatar a deputado federal ou bater em retirada, antes que lhe digam com todas as letras que a porta da rua é a serventia da casa. Home vôte!

Sergipe Águas Profundas

A SBM Offshore deu um passo à frente na corrida pelos contratos de construção e operação dos dois navios-plataformas (FPSOs) para o projeto Sergipe Águas Profundas (SEAP I e II). A Petrobrás abriu, ontem, os envelopes com as propostas das concorrentes na licitação. A empresa holandesa apresentou as melhores ofertas, com um preço global de US$ 4,1 bilhões para SEAP II e US$ 4,3 bilhões para SEAP I. A disputa pelo contrato de SEAP teve ainda outras duas concorrentes: a indiana Shapoorji e a japonesa Modec. A previsão é que a SEAP 2 entre em operação em 2030. As unidades terão capacidade de processar 120 mil barris por dia de petróleo e até 12 milhões de m3 de gás por dia. Maravilha!

Cabeça cortada

O Palácio do Planalto exonerou do advogado Marcos Vander Costa da Cunha da direção do Departamento Nacional de Obras Contra as Secas (Dnocs) em Sergipe. Sobrinho do ex-deputado federal Bosco Costa (PL), o exonerado assumiu o comando do Dnocs no estado em abril passado, graças à indicação do deputado federal Gustinho Ribeiro (Republicanos). A exoneração de Marcos Costa ocorre após o governo Lula ter sofrido uma derrota na Câmara com a derrubada da medida provisória (MP) que substituiria o aumento do IOF. Antes, já havia sido exonerado o superintendente da Cadevasf em Sergipe, Thomas Jefferson, o “Jeco”, indicado para o cargo pelo ex-deputado federal André Moura (União). Creindeuspai!

Grana a caminho

O governo de Sergipe começa a pagar a folha salarial deste mês no próximo dia 30, contemplando inicialmente os aposentados e pensionistas. O calendário será concluído no dia 31, quando vão botar a mão nos caraminguás os servidores das secretarias, empresas, autarquias e fundações. O pagamento da folha salarial injetará cerca de R$ 510 milhões na economia sergipana. Segundo a Secretaria Estadual da Fazenda, a ação ajuda a aumentar a circulação de recursos dentro do estado, contribuindo para o desenvolvimento local. Ah, bom!

Ministro cobrado

O senador Laércio Oliveira (PP) cobrou do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que envie para o Congresso o projeto de lei sobre a desoneração da folha de pagamento de todas as empresas do setor de serviços. De acordo com o parlamentar, passados quase dois anos depois do vencimento do prazo nada foi enviado pelo Ministério da Fazenda. O senador lembrou o ministro que, recentemente voltou a conversar sobre o tema com relator da reforma tributária, senador Eduardo Braga (MDB), mas até agora “a gente continua aguardando esse projeto do governo”, reclamou. Misericórdia!

Cadê o aeródromo?

Alguém sabe a quantas anda os estudos visando a construção de um aeródromo em Itabaiana? Em março de 2023, os deputados estadual Marcos Oliveira (PL) e federal Ícaro Costa (PL), além do pai deste último, Valmir de Francisquinho (PL), bateram à porta da Infraero para reivindicar a construção de um campo de pouso para a cidade serrana. Em abril de 2024, uma equipe da estatal esteve em Itabaiana para avaliar a viabilidade técnica do aeródromo reivindicado pelo trio. Só que, de lá pra cá, não se falou mais no assunto. Será que projeto sofreu uma pane? Arre égua!

No mato sem cachorro

Ao decidir tomar o comando do PL do empresário Edvan Amorim, o deputado federal Rodrigo Valadares (União) deixou sem rumo boa parte dos bolsonaristas que estavam aboletados naquele partido. Desalojada, essa turma está à procura de uma legenda para se filiar a tempo de disputar as próximas eleições. A intervenção de Valadares também atingiu em cheio a pré-candidatura ao Senado do médico Eduardo Amorim (PSDB), que contava com a estrutura do PL para fazer a campanha. Muitos dos descontentes ainda não saíram do PL porque não sabem para onde ir. É que os “donos” dos partidos no estado não querem abrigá-los temendo a concorrência eleitoral. Marminino!

Mangaba na merenda

O vereador Iran Barbosa (Psol) apresentou projeto de lei propondo a inclusão da polpa de mangaba no cardápio das escolas municipais de Aracaju. Segundo o parlamentar, a inserção dessa fruta na lista de alimentos servidos aos estudantes reconhece o valor nutricional, cultural e ambiental da mangaba, além de promover a sustentabilidade e fortalecer a economia local. Em 1992, o governo de Sergipe decretou que a mangabeira como a Árvore Símbolo do estado. Supimpa!

Educação Empreendedora

Aracaju será palco, de hoje até sábado próximo, do quarto Congresso Internacional de Educação Empreendedora e Cidadania. Idealizado pela Universidade Aberta de Portugal, o evento debaterá as boas práticas e os modelos inovadores de promoção do empreendedorismo. Ao longo dos três dias do conclave ocorrerão painéis de discussão, apresentações de projetos de empreendedorismo, palestras e uma mostra de casos de sucesso. A conferência de abertura ficará a cargo do professor Jacinto Jardim, da Universidade Aberta de Portugal. Estão confirmadas as participações de estudantes de Itabi, Propriá, Moita Bonita, Malhada dos Bois e Campos do Brito. Prestigie!

Mortalidade infantil

A deputada estadual Linda Brasil (Psol) critica a entrega pelo governo de Sergipe de unidades públicas de saúde às Organizações Sociais. Em discurso na Assembleia, a parlamentar citou dados recentes fornecidos pelo Observatório da Criança e do Adolescente, da Fundação Abrinq. De acordo com a estatística, Sergipe registrou aumento na taxa de mortalidade infantil, passando de 17,6 para 18,5 óbitos por mil nascidos vivos, entre 2022 e 2023. Para Linda, esse aumento da mortalidade infantil decorre da carência de profissionais especializados, como neonatologistas e pediatras, além da falta de leitos em UTI’s neonatais. Só Jesus na causa!

Recorte de jornal

Publicado no jornal estanciano A Razão, em 23 de fevereiro de 1908.

