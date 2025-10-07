Para proteger o mandato, Mitidieri evita falar sobre reeleição

Por Adiberto de Souza *

O governador Fábio Mitidieri (PSD) é, talvez, o único sergipano que se recusa a discutir sobre a sua sucessão estadual. Enquanto os políticos de A a Z só falam nisso, o pedessista prefere tratar sobre outros assuntos. Mesmo quando questionado a respeito das eleições de 2026, Mitidieri muda o rumo da prosa, prometendo só voltar a ela no próximo ano. Vale ressaltar que esse fastio do governador para tratar da sucessão estadual é apenas publicamente. Claro que ele tem tratado nos bastidores sobre o tema, participado de articulações e analisado com aliados próximos os nomes dos prováveis candidatos majoritários. Quanto a não querer falar em público sobre a própria sucessão, o governador está certo. Qualquer um na posição dele remaria contra essa maré. Político experiente, Mitidieri sabe que o seu mandato praticamente acaba tão logo a campanha eleitoral ganhe as ruas de Sergipe. Marminino!

André renuncia

Veja o que publicou a coleguinha Berenice Seara no jornal fluminense Extra: “André Moura deixou a Secretaria de Representação do Rio de Janeiro em Brasília, para se dedicar à sua candidatura ao Senado por Sergipe. Para quem aposta que o Rio terá, enfim, uma representação digna do nome, é bom saber que, na troca de secretários entrou a advogada Luanna Santos Cariri — natural de… Sergipe! Entre outubro de 2016 e abril de 2017, a moça atuou como advogada júnior num escritório que tinha Moura como um de seus principais clientes. De lá, foi um salto. Pelo visto, os cidadãos do Rio vão continuar financiando a política do Estado do Sergipe. Home vôte!

No estaleiro

Vítima de um acidente doméstico, a ex-deputada estadual Elma Paixão foi internada em um hospital de Aracaju. O filho dela e vice-prefeito de Nossa Senhora do Socorro, Elmo Paixão (União), agradeceu aos amigos pelas orações e disse que em breve a genitora estará 100% novamente. Casada com o ex-prefeito de Socorro, Tonho da Caixa, dona Elma também foi vice-prefeita daquele município da Grande Aracaju. Melhoras!

Ética em desuso

O povão não liga muito para esse negócio de andar certinho. Uma pesquisa feita pela Universidade de Brasília mostrou que 78% dos entrevistados já deixaram de seguir a lei. Entre as razões apontadas para o desrespeito do que é legal estão a discordância da legislação (25,7%) e o fato de os entrevistados acharem a lei confusa (19,2%). Segundo o estudo, 50,3% das pessoas disseram que contratariam parentes se fossem políticos. Outros 41% admitiram que recorreriam à propina para ter atendido um pedido feito à administração pública. Arre égua!

A coruja e o tucano

Pré-candidato a senador, o médico Eduardo Amorim (PSDB) visitou o Parque dos Falcões, único centro de criação, multiplicação e preservação de aves de rapina da América do Sul. O político tucano ficou impressionado com a forma como José Percílio cuida dos pássaros e até arriscou colocar uma coruja no ombro e permitir que um gavião pousasse em seu braço. Localizado no município sergipano de Areia Branca, o Parque dos Falcões abriga gaviões, falcões, corujas, socós-boi e pombos. Aff Maria!

Nova secretária

Como já era esperado, a jornalista Gleice Queiroz foi nomeada secretária de Comunicação de Aracaju, em substituição a Ricardo Marques (Cidadania), que também é vice-prefeito da capital sergipana. A nomeação de Gleice foi publicada no Diário Oficial do Município de ontem. Na mesma edição está publicada a exoneração a pedido de Ricardo Marques. A nova titular da comunicação municipal já exercia a função de adjunta do ex-secretário. Gleice Queiroz é formada em jornalismo pela Universidade Tiradentes e tem mestrado em Comunicação pela Universidade Federal de Sergipe. Boa sorte nessa nova empreitada profissional.

Imprensa de luto

A jornalista Yara Belchior, 64 anos, morreu ontem. Ela estava internada desde o último dia 2 em um hospital particular da capital sergipana. A causa da morte não foi divulgada pela família. Yara atuou em diversos veículos de imprensa do estado como o Jornal da Cidade, Jornal da Manhã, Portal Infonet e foi colunista política da TV Sergipe. Também exerceu a função de coordenadora de Comunicação do Tribunal de Contas de Sergipe. Em nota, o Sindicato dos Jornalistas de Sergipe lamentou a perda e destacou a importância da comunicadora para o jornalismo sergipano. Descanse em paz, amiga!

Invasão de corais

Sergipe está entre os estados afetados pela invasão do coral-sol, espécie invasora que se prolifera muito rápido. Segundo estudo do Ministério do Meio Ambiente, a incrustação de coral-sol é observada principalmente em plataformas de petróleo e embarcações associadas à exploração petrolífera. O coral-sol domina as áreas invadidas, em especial nas paredes do recife, sendo responsável pela modificação das comunidades bentônicas. Também há a questão do dano ou perdas de espécies nativas no Oceano Atlântico. Creindeuspai!

IFS em Japaratuba

O senador Rogério Carvalho (PT) visitou em Japaratuba o terreno onde será construído o novo campus do Instituto Federal de Sergipe (IFS). O petista explicou que serão quase R$ 15 milhões investidos para erguer uma estrutura moderna, capaz de atender 1,2 mil estudantes e oferecer cursos técnicos em Energias Renováveis, Petróleo e Gás, e Estradas. Após afirmar que o futuro campus é fruto “de muita luta do nosso mandato”, Rogério disse que o empreendimento “vai gerar oportunidades, movimentar a economia local e reafirmar o papel do Estado como indutor do progresso e da justiça social”. Misericórdia!

Arte nas ruas

E a vereadora Sônia Meire (Psol) protocolou na Câmara Municipal de Aracaju um Projeto de Lei reconhecendo e protegendo as expressões culturais que nascem nas periferias da cidade, a exemplo do Break, do Rap, do Funk e do grafite. Inspirada no movimento “MC não é bandido”, a propositura visa enfrentar a criminalização da cultura periférica, garantindo visibilidade, respeito e políticas públicas para quem faz arte nas ruas. Sônia ressalta que, ao contrário do alguns pensam, o hip hop salva, educa e é patrimônio cultural e imaterial de Aracaju. Supimpa!

Recorte de jornal

Publicado no aracajuano Sergipe Jornal, em 31 de julho de 1936.

* É jornalista.

