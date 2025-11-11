Para tentar reeleger Rogério, o PT quer subir no palanque da direita

Por Adiberto de Souza *

Desde que foi fundado, há 45 anos, o PT sergipano nunca se curvou tanto à direita quanto agora. Uma vergonha! Com o argumento de que precisa reeleger o senador Rogério Carvalho, a legenda tem mendigado um cantinho no palanque governista, mesmo sabendo que lá estarão políticos de centro-direita e até bolsonaristas radicais. Os petistas defensores desse vergonhoso vira-casaca só faltam implorar ao governador Fábio Mitidieri (PSD) – um político conservador – para aceitar Rogério na chapa majoritária. Mesmo sendo de uma corrente do PT contrária à de Carvalho, o ex-ministro Márcio Macêdo também quer se aboletar no palanque direitista e até já fez discurso defendendo o apoio irrestrito do partido à reeleição do governador. Portanto, preocupados em se manter no poder ou retornar a ele, boa parte da outrora radical legenda de esquerda está de quatro diante de Mitidieri, permitindo suspeitar que só não subirá no palanque cheio de direitistas se for convidado pelos ainda opositores a ir baixar em outra freguesia. Aqui pra nós, esse Partido dos Trabalhadores que implora espaço ao lado dos outrora adversários se transformou em mais uma daquelas legendas burguesas, adeptas da máxima “farinha pouca, meu pirão primeiro”. Eita PT, quem te viu, quem te vê. Marminino!

Banco dos réus

A Procuradoria-Geral da República pediu ao Supremo Tribunal Federal a condenação dos deputados federais Josimar Maranhãozinho (PL-MA), Pastor Gil (PL-MA), além do ex-deputado federal Bosco Costa (PL-SE). Os três podem ser condenados pelos crimes de corrupção passiva e organização criminosa. Os deputados e o suplente são acusados de terem solicitado vantagem indevida de R$ 1,6 milhão para liberação de R$ 6,6 milhões em emendas para o município maranhense de São José de Ribamar. A PGE está pedindo a perda da função pública dos réus e a fixação de uma indenização mínima por danos morais coletivos. Os acusados juram de pés juntos que são inocentes. Misericórdia!

Esperando a janela

Faltando ainda quase cinco meses para a próxima janela partidária, já tem deputados arrumando as trouxas para pular a cerca. Ressalte-se que esse dispositivo da lei eleitoral virou um descarado trampolim para os políticos mudarem de time visando unicamente benefícios pessoais. Foi-se o tempo em que o sujeito nascia e morria na UDN ou no PSD. Atualmente, a grande maioria dos políticos dispostos a pular a janela partidária em 2026 busca unicamente garantir a reeleição. Portanto, este instrumento legal serve principalmente para expor na janela a falta de vergonha da classe política. Arre égua!

Blá-blá-blá político

O PSD é o único partido a exibir, esta semana, propaganda partidária nas emissoras de rádio e televisão. As inserções da legenda pedessista serão transmitidas, hoje, na próxima quinta-feira e no sábado (15), sempre entre 19h30 e 22h30. De acordo com o calendário do segundo semestre de 2025, o PSD exibirá 15 minutos de propaganda durante a semana. Esse tempo será dividido em 30 inserções de 30 segundos, sendo 10 inserções hoje, 10 na quinta-feira e 10 no sábado. Quem não tiver interessado no blá-blá-blá do PSD é só desligar a TV ou o rádio. Simples assim!

Unidade discutida

O prefeito de Itabaiana, Valmir de Francisquinho (PL), almoçou ontem com o vice-prefeito de Aracaju, Ricardo Marques (Cidadania). O deputado estadual Marcos Oliveira (PL) também participou do rega-bofe. No cardápio, o rompimento político do cidadanista com a prefeita Emília Corrêa (PL) e as eleições de 2026. Os três defenderam a unidade das oposições, tendo Valmir rasgado elogios a Ricardo, que é pré-candidato a deputado federal. Mesmo inelegível, o líder itabaianense mantem sua pré-candidatura ao governo de Sergipe. Então, tá!

Culpa das chuvas

O secretário estadual do Desenvolvimento Urbano e Infraestrutura, Luiz Roberto (PDT), culpou as chuvas pela demora do governo em recuperar as rodovias estaduais. O auxiliar do governador Fábio Mitidieri (PSD) também criticou o deputado federal Thiago de Joaldo (PP), que tem cobrado celeridade na recuperação das rodovias e na execução de obras prometidas pelo Executivo. Segundo Luiz Roberto, as chuvas são as grandes culpadas pelos atrasos das obras. Aliás, culpar os eventos climáticos é uma desculpa mais antiga do que o rascunho da Bíblica. Home vôte!

Passo de cágado

Como perguntar não ofende: alguém sabe quando o governo Mitidieri vai concluir a rodovia SE-255, ligando Itaporanga a Itabaiana? Iniciada no distante 2014, aquela obra se arrasta na mesma lentidão do passo de cágado. Com apenas 52 quilômetros de extensão, a estrada é de fundamental importância para desafogar o trecho da BR-235, entre Itabaiana e Aracaju. Por conta da demora do governo em concluir a obra, o poderoso Grupo Maratá desistiu de construir um moderno frigorífico nas imediações da rodovia inacabada. Outro empresário deu com os burros n’água ao edificar um posto de combustíveis na interminável estrada. Só Jesus na causa!

Troca de homenagens

Em solenidade realizada, ontem, nas dependências do 28º Batalhão de Caçadores, em Aracaju, a Assembleia Legislativa concedeu a Medalha da Ordem do Mérito Parlamentar aos generais do Exército Maurílio Miranda Netto Ribeiro e André Luiz Aguiar Ribeiro, respectivamente, comandante militar do Nordeste e comandante da 6ª Região Militar. No mesmo evento, os deputados Jeferson Andrade (PSD) e Luciano Bispo (MDB) receberam o Diploma de Amigo do Comando Militar do Nordeste. Segundo Jeferson, esta foi a primeira vez que a Medalha da Ordem do Mérito Parlamentar é entregue fora da sede da Assembleia, “simbolizando a importância do Exército e a parceria consolidada entre as instituições”. Ah, bom!

Briga por sinecuras

À boca miúda, lideranças políticas começam a se queixar da demora em serem contemplados com cargos na Prefeitura de Aracaju. Como a prefeita Emília Corrêa (PL) foi apoiada por políticos de vários partidos, ainda não conseguiu contemplar boa parte dos aliados. Pior é que não existem cargos no 2º escalão para saciar a fome de todos os líderes e cabos eleitorais que pediram votos para Emília. Por causa disso, as reclamações aumentam toda vez que o Diário Oficial do Município publica decretos nomeando apaniguados com as boquinhas oficiais. Há quem garanta que com o passar do tempo o volume de queixas vai aumentar, pois em mesa que falta comida, todo mundo briga. Deus é mais!

Quarta tentativa

A secretária estadual da Mulher, delegada Danielle Garcia (MDB), anunciou a disposição de disputar uma cadeira na Assembleia Legislativa. Será a quarta eleição que a distinta participará. Em 2020, Danielle disputou a Prefeitura de Aracaju e chegou ao 2º, tendo sido derrotada por Edvaldo Nogueira (PDT). Dois anos depois, a delegada tentou se eleger senadora, mas obteve apenas 18,98% dos votos. No ano passado, Danielle se candidatou a prefeita de Aracaju, obteve apenas 5,52% dos votos e ficou atrás da eleita Emília Corrêa (PL), de Luiz Roberto (PDT), Yandra Moura (União) e Candisse Carvalho (PT). Aff Maria!

Recorte de jornal

Publicado no Jornal do Aracaju, em 1º de fevereiro de 1873.

* É jornalista.

