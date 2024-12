Parece que Fábio Mitidieri perdeu o gosto pelo governo

Por Adiberto de Souza *

Chateado com a saraivada de críticas feitas pela imprensa nacional à viagem que ele fez com a família à Argentina para descansar, o governador de Sergipe, Fábio Mitidieri (PSD), confessou o desejo de não disputar a reeleição em 2026. Após revelar que enfrenta sérios problemas de saúde, o pedessista admitiu a hipótese de concorrer a uma cadeira no Senado ou simplesmente ir pra casa. Feita a dois anos para o fim do mandato, essa confissão permite suspeitar que o fidalgo perdeu o gosto pelo governo, tal qual um garoto mimado que rapidamente enjoa do brinquedo novo. Estaria o ilustre com saudades do legislativo, onde as cobranças são menores e permitem ao parlamentar se esbaldar nas festas e viajar à vontade para o exterior? Ademais, os deputados e senadores não precisam administrar conflitos de aliados, todos ávidos pelos melhores pedaços da gestão estadual. Ressalte-se, ainda, que a derrota dos governistas nas últimas eleições de Aracaju deve ter colocado sal na moleira de Mitidieri, que antes da campanha acreditava controlar o grupo político em volta dele. Portanto, essa inesperada confissão deve provocar um reboliço entre os pretensos candidatos ao governo e ao Senado, sem falar que, a partir de agora, a oposição vai comparar o governador a uma Coca-Cola de dois litros, que na metade perde o gás. Marminino!

Petista elogiado

A Federação Única dos Petroleiros elogiou a luta do senador Rogério Carvalho (PT) em favor da reativação das Fábricas de Fertilizantes Nitrogenados (Fafen’s) de Laranjeiras e Camaçari. As duas unidades estão fechadas desde que a empresa que as arrendou à Petrobras alegou que o alto preço do gás natural inviabiliza a produção de amônia e ureia. Segundo a FUP, a Petrobrás já dá sinais claros de retorno ao setor de fertilizantes. A Federação entende que o reinício das operações das Fafen’s será essencial para a segurança alimentar e a geração de empregos. Oremos!

“Pato” condenado

Embora tenha sido condenado, ontem, por improbidade administrativa, o prefeito eleito de Itabaiana, Valmir de Francisquinho (PL), o popular “Pato”, será diplomado e tomará posse normalmente. A Câmara Cívil do Tribunal de Justiça rejeitou por unanimidade o Acordo de Não Persecução entre Valmir e o Ministério Público, que previa o pagamento de multa para encerrar o processo. A decisão dos magistrados pune Francisquinho com a perda dos direitos políticos por quatro anos, ressarcimento os danos aos cofres da Prefeitura de Itabaiana, além de impedi-lo de fazer contratos com o poder público. Nem precisa dizer que a defesa de “Pato” vai recorrer contra a condenação. Home vôte!

Trabalha bem mais

Após a chegada dos filhos, as mulheres deixam o mercado de trabalho cinco vezes mais que os homens. Segundo pesquisa feita pela empresa de recrutamento Catho, 28% das mulheres deixaram o emprego quando os filhos nasceram, versus 5% dos homens. O estudo mostra, ainda, que 21% das mulheres levam mais de três anos para retornarem ao trabalho. A mesma situação para os homens ocorre em apenas 2% dos casos. Elas são vítimas da dupla jornada de trabalho. Misericórdia!

Viva o verde

O vereador Breno Garibalde (Rede) tem feito uma simpática campanha de arborização da capital sergipana. Outro dia, o ilustre botou a mão na massa e, juntamente com moradores do bairro Aruana, plantou mudas de Ipê e abacateiro ao longo da Avenida Padre Arnóbio. O parlamentar lamenta a falta de mais arborização nas ruas e avenidas de Aracaju. De acordo com Breno, se todo mundo fizer a sua parte será possível mudar pra melhor a fisionomia da cidade. Supimpa!

De olho nas emendas

A bancada federal de Sergipe se reúne, hoje, em Brasília para discutir sobre as emendas ao Orçamento da União para 2025. Os deputados e senadores sergipanos devem apresentar emendas impositivas no valor de R$ 1 bilhão, sem falar nas emendas individuais. Desde que retornou da Argentina, onde passou uma semana descansando, o governador Fábio Mitidieri (PSD) se encontra em Brasília tratando sobre as emendas, só devendo retornar a Sergipe hoje à noite. Então, tá!

Deputados no Rio

Os deputados estaduais de Sergipe participam no Rio de Janeiro, de hoje até quinta-feira próxima, da 27ª Conferência Nacional da União Nacional dos Legisladores e Legislativos Estaduais. O maior encontro parlamentar da América Latina terá como tema central “o Futuro da Educação do Brasil”, com foco nas discussões sobre a introdução de novas tecnologias e o aprimoramento do processo educacional em todas as fases de aprendizagem. O ministro da Educação, Camilo Santana, será um dos palestrantes do evento. Ah, bom!

Papo furado

Quem ouve os políticos sergipanos falando sobre a construção do Canal de Xingó, acha que é obra pra ser feita em curto prazo. Ledo engano! Apenas a elaboração do projeto básico está estimada em R$ 16 milhões. A 1ª fase do canal inclui obras num trecho de 114,55 quilômetros entre Paulo Afonso (BA) e Poço Redondo (SE), num investimento de R$ 872 milhões. Trata-se de um empreendimento caríssimo e de execução demorada. Portanto, falar sobre o Canal de Xingó como se fosse uma coisa simples, é diálogo flácido para acalentar bovino. Só Jesus na causa!

Rearrumando o time

Veja o que publicou no site RO-Acontece a bem informada jornalista Rita Oliveira: “Nos próximos dias, o governador Fábio Mitidieri (PSD) estará fazendo um balanço dos dois primeiros anos de sua gestão e definindo algumas mudanças no secretariado. É tido como certo que o prefeito de Aracaju, Edvaldo Nogueira (PDT), e o ex-deputado federal Valadares Filho (SD) farão parte da equipe de governo a partir de janeiro de 2025. É provável que o pedetista comande a Secretaria Metropolitana, ainda a ser criada por Mitidieri”. Aguardemos, portanto!

Grana bloqueada

O Tribunal Regional Eleitoral puniu o Podemos com a suspensão dos repasses das cotas do Fundo Partidário e do Fundo Eleitoral enquanto as contas do partido referentes a 2021 não forem regularizadas. Por unanimidade, os magistrados do TRE declararam não prestadas as contas do diretório regional do Podemos. A legenda agora condenada participou das últimas eleições de Aracaju, tendo apresentado o ex-governador Belivaldo Chagas como candidato a vice-prefeito na chapa encabeçada por Yandra de André (União). A dupla não conseguiu passar para o 2º turno, vencido por Emília Corrêa (PL). Creindeuspai!

