Partidos começam a definir os times para o jogo eleitoral

Por Adiberto de Souza *

Após meses de especulações, acordos e rompimentos, a classe política começa a definir com quais times vão à disputa eleitoral deste ano. Em Aracaju, os partidos já realizaram ou vão realizar as convenções para homologar os candidatos à Câmara Municipal e à Prefeitura. Com as candidaturas registradas, as legendas vão às ruas apresentar as vantagens de se votar em seus indicados e, naturalmente, mostrar os defeitos dos adversários. O fato novo neste ano é a divisão dos liderados pelo governador Fábio Mitidieri (PSD). Será a primeira vez que os governistas vão à disputa com mais de uma candidatura a prefeito, fato que deve beneficiar a oposição. Por conta desse ineditismo, só após as campanhas serem oficialmente colocadas nas ruas será possível avaliar melhor as consequências desse racha na banda da situação, porém é certo que haverá consequências negativas para os postulantes chapa branca. No mais, a expectativa dos aracajuanos é que os candidatos e candidatas façam uma campanha de alto nível, usando a propaganda no rádio e na televisão para apresentar projetos factíveis. Ao eleitor cabe analisar os programas de governo de cada um e rejeitar aqueles candidatos sem propostas concretas ou que optarem pela baixaria. Aguardemos, portanto!

Primeiro os meus

Dos 3.304 cargos em comissão existentes hoje no governo de Sergipe, 737 foram criados somente nos primeiros 18 meses do governo Fábio Mitidieri. Em apenas um decreto, publicado na última terça-feira pelo Diário Oficial do Estado, 13 cargos comissionados foram transformados em 54. Questionada sobre a “multiplicação” dos CCs, a Secretaria Estadual de Comunicação informou que a medida foi tomada visando “aumentar a força de trabalho para atender à crescente demanda pelos serviços governamentais prestados à população”. Então, tá!

Pisou no freio

O Tribunal de Contas de Sergipe decidiu pela suspensão da concorrência pública para o transporte coletivo de Aracaju. Entre as possíveis irregularidades analisadas pelo TCE estão as ausências de dotação orçamentária prévia para o pagamento do subsídio tarifário e dos índices contábeis para a avaliação da regularidade financeira dos balanços das empresas licitantes. O Ministério Público Estadual também acionou a Justiça pedindo que o mesmo edital de concorrência seja anulado. Pelo visto, essa briga promete. Home vôte!

Na terrinha

O presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab, deve dar com os costados em Aracaju no próximo domingo. Vem prestigiar a reunião do partido visando discutir as eleições municipais. O evento é direcionado a todos os pré-candidatos a vice e a prefeito da legenda. No último mês de abril, Kassab esteve em Aracaju para participar da posse do governador Fábio Mitidieri como presidente estadual do PSD. O fidalgo substituiu no comando da legenda o ex-governador Belivaldo Chagas, que trocou a legenda pelo Podemos. Misericórdia!

Vice confirmado

O Podemos homologou, ontem, o nome do ex-governador Belivaldo Chagas como candidato a vice-prefeito de Aracaju na chapa encabeçada por Yandra de André (União). Foi durante a convenção do partido que também oficializou os candidatos a vereador. Por sua vez, o União Brasil homologará a candidatura de Yandra nesta sexta-feira, durante a convenção agendada para a casa de espetáculos Gonzagão, no conjunto residencial Augusto Franco. Em seu discurso, Chagas lembrou que continua amigo do governador Fábio Mitidieri: “Deixei de presidir o PSD pra ficar ao lado de Yandra porque aqui nós temos um projeto para Aracaju”, discursou. Crendeuspai!

Sem papagaiada

E o deputado estadual Marcos Oliveira (PL) não perde uma chance para bater nos adversários. Durante uma entrevista a uma emissora de rádio, o distinto afirmou que antes de Valmir de Francisquinho (PL) ser eleito prefeito de Itabaiana o calote era uma prática na administração municipal: “O servidor precisava acionar a Justiça para receber o salário”, frisou. E para concluir as criticas ao grupo liderado no município pelo deputado estadual Luciano Bispo (MDB), o deputado afirmou que “política não é lugar pra papagaiada e nem pra quem vive de mangação”. Assim também já é demais também!

Reforma agrária já

Para lembrar o Dia do Trabalhador e da Trabalhadora Rural, o MST promoveu um a ato, ontem, em Aracaju. Grande número de agricultores se deslocou para a capital sergipana visando participar da manifestação, que percorreu ruas e avenidas até chegar ao centro da cidade. Com o lema “Para o Brasil alimentar, Reforma Agrária Popular”, o evento reafirmou a Reforma Agrária como uma política fundamental para combater a fome. Tendo como uma de suas pautas centrais o acesso à terra, o MST cobra do governo federal a garantia do assentamento a todas as famílias acampadas. Ah, bom!

Massacre lembrando

A 27ª Missa do Cangaço vai acontecer no próximo domingo, na Grota do Angico, em Poço Redondo. O ato religioso visa registrar o aniversário do massacre que matou Lampião, Maria Bonita e parte do famigerado grupo de cangaceiros. A chacina promovida pela Polícia Militar de Alagoas ocorreu na madrugada do dia 28 de julho de 1938, na Grota do Angico. A missa está programada para às 8 horas e deverá ser prestigiada por moradores da região e turistas de vários estados. Prestigie!

Bem na fita

O Banese Card acaba de receber a autorização do Banco Central para operar como instituição de pagamentos, nas modalidades emissor de moeda eletrônica, emissor de instrumento de pagamento pós-pago e credenciador. Com a medida, o Banese Card passa a integrar o seleto grupo de pouco mais de 150 Instituições de pagamento credenciadas pelo BC. Hoje, o cartão de crédito do Banese está presente em todos os estados e conta com mais de 560 mil clientes. Supimpa!

Time escalado

A oposição em Itabaiana realiza, amanhã, a convenção para homologar as candidaturas de Edson Passos e Aguinaldo de Verso, respectivamente, a prefeito e vice. A festa política será prestigiada, entre outros, pelo governador Fábio Mitidieri (PSD) e promete mobilizar a população itabaianense. Apoiado pelo deputado estadual Luciano Bispo (MDB), Edson vai enfrentar nas urnas o ex-prefeito Valmir de Francisquinho (PL), que tem o apoio do atual gestor Adailton Sousa (PL). Aff Maria!

Votos evangélicos

Os votos dos evangélicos estão no foco dos pré-candidatos a prefeito de Aracaju. Os postulantes a uma cadeira na Câmara de Vereadores também estão de olho nesse eleitorado conservador. Entre os majoritários, Emília Corrêa (PL) e Yandra de André (União) são as mais próximas dos evangélicos, porém Luiz Roberto (PT) tem trabalhado para conseguir um pedaço desses eleitores. Nem precisa dizer que os pré-candidatos de A a Z vão prestigiar a Marcha para Jesus, agendada para às 16 horas de amanhã, saindo da Praça da Bandeira em direção aos mercados centrais de Aracaju. Marminino!

Recorte de jornal

Publicado no jornal aracajuano Folha da Manhã, 29 de julho de 1938.

