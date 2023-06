Partidos não aceitam candidaturas de goela abaixo

Por Adiberto de Souza *

Embora falte mais de um ano para as eleições municipais, já está sobrando “candidaturas” a prefeito de Aracaju. Ao menos esse é o lero-lero propagado pelas esquinas da cidade. Mesmo as lideranças políticas alertando ser ainda muito cedo para discutir sobre nomes, as ruas insistem em lançar pretendentes à cadeira ocupada hoje pelo prefeito Edvaldo Nogueira (PDT). Ora espalham que o ministro Márcio Macedo (PT) será candidato com o apoio irrestrito dos governistas, ora garantem que a vereadora Emília Corrêa (Patriota) não apenas será candidata a prefeita da capital, como terá o apoio integral da oposição. As ponderações dos dirigentes partidários não têm conseguido evitar esse disse me disse, natural em ano sem eleição. A verdade é que não existe pré-candidatura alguma e que os partidos não aceitarão nomes impostos de fora pra dentro, de goela abaixo. O PT, por exemplo, não define chapa majoritária tão antecipadamente como desejam alguns curiosos em política. Já os governistas querem distância desse assunto, que só deverá entrar na pauta no começo de 2024. Até lá, tudo que se diga não passa de lorota, miolo de pote, conversa mole para acalentar bovino. Marminino!

Prefeito agredido

E o prefeito de Graccho Cardoso, José Araquém Aragão (PSD), quer distância de policiais militares. O ilustre ainda não se recuperou psicologicamente dos empurrões que legou de um PM durante os festejos juninos daquele município sergipano. Segundo o pessedista, o policial “bateu na caixa dos meus peitos e me derrubou. Achando pouco, ainda sacou a arma e apontou pra mim, na frente de minha esposa, meus filhos e do prefeito de Muribeca, Mário de Sandra (PL)”, frisa. Já o Tenente-coronel Jota Luíz, porta voz da PM, garante que o prefeito apresentava sinais de embriaguez, tendo segurado o militar pelo braço que, para se soltar, o empurrou. Cruz, credo!

Vida mansa

Levantamento nas folhas de pagamento dos 92 tribunais de justiça e revelado pelo portal UOL mostra que as remunerações extras, como pagamentos retroativos de adicionais por tempo de serviço e de auxílios-moradia, renderam salários mensais de até R$ 1,5 milhão a magistrados, no ano passado. Esses chamados “penduricalhos” engordaram os contracheques de muitos juízes por esse Brasilzão de meu Deus. Segundo a reportagem do UOL, em nove deles constam salários mensais superiores a R$ 1 milhão, em valores brutos, pagos a juízes e desembargadores em dezembro e janeiro de 2022. Assim também já é demais também!

Mal na fita

A Festa da Mandioca, realizada em Lagarto no último final de semana, ainda rende dor de cabeça para a prefeita Hilda Ribeiro (SD) e o marido dela, deputado federal Gustinho Ribeiro (Republicanos). É que, segundo as línguas afiadas daquela cidade, o parlamentar teria trocado supapos com os seguranças da cantora Ana Castela. Verdade ou não, o fato é que o assunto ganhou proporções nacionais. Claro que a oposição a Gustinho e Hilda aproveitou para desgastar politicamente o casal. O ex-deputado estadual Sérgio Reis (PSD) foi ao Instagram pedir desculpas à artista pelo propalado entrevero. Sobre Gustinho, o pessedista disse que “esse deputado coronelista não representa o povo de Lagarto”. Misericórdia!

Assim com os hermanos

O ministro Márcio Macedo (PT) participou da recepção e reunião do presidente Lula da Silva (PT) com o presidente da Argentina, Alberto Fernández. A visita do argentino ao Brasil visou celebrar os 200 anos de relações diplomáticas entre os dois países. Segundo Macedo, “a construção destes laços de confiança com os nossos hermanos foi tarefa de gerações”. O ministro sergipano lembrou também da criação do Mercosul, responsável pela união dos países do Cone Sul e da criação das bases para um projeto de integração da América do Sul. Então, tá!

Rato e cafetão

Não chamem para a mesma quadrilha junina o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e o ex-ministro da Educação Abraham Weintraub (PMB), pois pode ter empurra-empurra. Tudo porque o ex-auxiliar de Bozo não perde uma chance para esculhambar o ex-chefe. Veja o que escreveu Weintraub sobre o ex-presidente nas redes sociais: “O cafetão sempre se esconde, como um rato, atrás dos outros. O cafetão manda suas prostitutas pedirem dinheiro para ele. O cafetão entrega tudo e todos para salvar seu couro. O cafetão é covarde, ladrão, mentiroso e frouxo”. Home vôte!

Quilombo reconhecido

Uma área com mais de dois mil hectares, localizada no município de Estância, foi reconhecida e declarada oficialmente como terras da comunidade remanescente do quilombo Curuanhas. A portaria nesse sentido foi publicada pelo Incra no Diário Oficial da União. A comunidade foi um dos primeiros povoados a serem reconhecidos como remanescente quilombola pela Fundação Cultural Palmares, em 2011. Atualmente, Sergipe tem 32 certificações emitidas, nas 44 comunidades declaradas que abriram processo para solicitação de reconhecimento. Ah, bom!

De volta ao batente

Após um período de dois meses afastado da Assembleia Legislativa para tratamento de saúde, o deputado Chico do Correio (PT) retomou os trabalhos parlamentares. O petista diz ter sido acometido por uma crise de ansiedade, que pode ser resquício da Covid-19, que o atingiu por três vezes. “Também tive Zika”, conta Chico. O deputado fez discurso para agradecer todas as orações e mensagens recebidas no período em que estava em tratamento. Saúde!

Comida sem dignidade

O governo de Sergipe festejou a aprovação pela Assembleia do “Programa Prato do Povo”, que visa oferecer um almoço, de segunda a sexta-feira, aos miseráveis residentes em 21 municípios. Nos sábados e domingos os beneficiados passam fome ou pedem esmolas para sobreviver. Ora, não será dando apenas um prato de comida durante cinco dias por semana que se vai restaurar a dignidade de quem está no fundo do poço. E as outras refeições diárias quem banca? Portanto, essa velha e inútil receita contra a fome talvez só sirva mesmo para que a burguesia não sinta a consciência doer quando for se refastelar em ricos e bem servidos baquetes, geralmente custeados pelo povo. Danôsse!

Pires na mão

Sergipe e Roraima têm a renda familiar mais baixa do Brasil. É o que mostra pesquisa do IBGE sobre a melhoria da qualidade de vida dos brasileiros de 2008 a 2018. O chamado índice de desempenho econômico cresceu 12,8% e todos os estados tiveram resultado positivo. Divulgado agora, o estudo mostra que a qualidade de vida melhorou para todo mundo nesse período. Mas a desigualdade manteve-se de pé e elevada. As mulheres e as pessoas que se declaram pretas e pardas são as que tiveram as maiores perdas durante o período estudado. Só Jesus na causa!

Sob nova direção

Agora é oficial: Ex-dirigente do PSDB, o senador Alessandro Vieira é o novo mandachuva do MDB sergipano. Ontem, a Justiça Eleitoral referendou a nova comissão provisória do partido no estado. Além do ex-tucano, integram o comando do novo grupo emedebista o prefeito de Laranjeiras, Juca de Bala, e o secretário estadual de Turismo, Marcos Franco. Filiados históricos do MDB, como o ex-governador Jackson Barreto, ainda não foram convidados a abandonar o barco, porém já devem ter em mente que a porta da rua é a serventia da casa. Aff Maria!

Recorte de jornal

Publicado no jornal aracajuano A Notícia, em 24 de julho de 1896.

* É editor do Portal Destaquenotícias