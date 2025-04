Partidos ricos já garimpam pré-candidatos bons de votos

Por Adiberto de Souza *

Os partidos estão contando com a dinheirama do Fundo Eleitoral para “contratar” os concorrentes fortes à Assembleia e à Câmara Federal. Os “donos” das legendas já fazem as contas visando iniciarem a busca pelos pré-candidatos proporcionais com maior robustez eleitoral. Neste quesito financeiro, levam vantagens os PL, PT, União Brasil, PSD, MDB e PP. Ao contrário destes milionários do Fundão, siglas como PCB, PSOL, REDE, PMB, UP, PSTU, PV e PCO terão as menores fatias do bolo e, portanto, vão às eleições de 2026 com candidaturas ideológicas. Os chamados primos ricos já começaram a consultar pré-candidatos bem avaliados, missão que se prolongará até a janela partidária, agendada para março do próximo ano. Como sempre acontece, só permanecerá nas pequenas legendas quem não interessar às grandes ou aqueles que fazem política por ideologia, recusando propostas financeiras e promessas de eleições fáceis. Aguardemos, portanto, o troca-troca de partidos para saber quem vai com quem ao baile eleitoral de 2026. Até lá, os partidos vão continuar plantando verde para colher maduro. Marminino!

Psol vai recorrer

Os filiados do Psol em Sergipe ficaram agoniados com a suspensão pela Justiça Eleitoral das anotações do partido devido a não prestação das contas referentes a 2022. Com essa decisão do TRE, a legenda está proibida temporariamente de disputar eleições e utilizar os recursos do Fundo Partidário e do Fundo Eleitoral. A medida também impede o funcionamento formal do diretório estadual até que a situação seja regularizada. Ontem, a presidente do Psol em Sergipe, Rosana França, informou que “o partido já está entrando com recurso para regularização das contas”. A psolista fez questão de ressaltar que ela não presidia a sigla em 2022. Então, tá!

Passo de cágado

Já tem gente apostando uma mariola de goiaba como o governo Mitidieri não inaugura a rodovia estadual ligando Itaporanga a Itabaiana. A obra de rosca foi anunciada como sendo parte da solução para desafogar o trecho da BR-235, entre o município serrano e Aracaju, pois ligaria essa rodovia federal à BR-101. Com apenas 53 quilômetros de extensão, a futura SE-255 foi iniciada no distante 2014. Várias empresas que projetaram se instalar às margens da rodovia de rosca desistiram dos investimentos. O grupo Maratá, por exemplo, chegou a avaliar a possibilidade de construir um moderno frigorífico em Itaporanga, mas voltou atrás devido à demora da obra. Misericórdia!

Quem vai sobrar?

Pergunta feita nas esquinas de Sergipe: quem será o segundo candidato a senador do governador Fábio Mitidieri (PSD). O fidalgo já se definiu pela pré-candidatura de André Moura (União), mas tem evitado dizer qual o outro nome do grupo terá o apoio dele em 2026. Há quem garanta que Mitidieri vai se definir pelo senador Alessandro Vieira (MDB), embora muita gente aposte que o escolhido do pessedista será o ex-prefeito de Aracaju, Edvaldo Nogueira (PDT). Aliás, o pedetista tem dito que é pré-candidato a senador e que espera contar com o apoio do governador. A questão é saber se quem sobrar permanecerá na canoa governista e vai nadar rumo ao barco da oposição. Danôsse!

Árvores pelo papa

O MST e políticos do PT promoveram o plantio de mudas de árvores nativas em homenagem ao Papa Francisco. O ato simbólico aconteceu, sábado passado, no Assentamento Quissamã, em Nossa Senhora do Socorro e foi prestigiado, entre outros, pelo senador Rogério Carvalho e o deputado federal João Daniel – ambos do PT. Foram plantadas mudas de pau-brasil, ipês roxos, brancos e amarelos, jatobás, pata-de-vaca, angico e cedro. Os participantes do ato prometeram continuar lutando em defesa de uma ecologia integral e organizando os trabalhadores na direção de uma sociedade mais igualitária. Oremos!

Educação desigual

A situação educacional de jovens com idade entre 15 e 29 anos é um misto de avanços, problemas e desafios, de acordo com estudo divulgado pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. O estudo alerta que o processo de escolarização da maioria dos jovens ainda é marcado por oportunidades limitadas e que, no Brasil, prevalecem expressivas desigualdades educacionais entre ricos e pobres, brancos e não brancos, e moradores de áreas urbanas e rurais e das diferentes regiões. Cruz, credo!

Morde e assopra

O PT sergipano consegue ser governo e oposição ao mesmo tempo. Enquanto a direção estadual do partido e o senador Rogério Carvalho se opõem ao governador Fábio Mitidieri (PSD) outros petistas são tal qual unha e carne com o gestor pessedista. Bons exemplos de petistas-governistas são o ministro Márcio Macêdo e o deputado estadual Chico do Correio. Sempre que podem, os dois prestigiam eventos palacianos e vivem a rasgar elogios para Mitidieri. Aliás, o ministro até indicou o amigo dele Valadares Filho (SD) para a Secretaria Estadual da Cultura. De tanto conviver com a oposição e o apoio petista, o governador até já se acostumou com esse clima de morde e assopra. Creindeuspai!

Sebrae premiado

Sergipe conquistou o Selo Diamante de Referência em Atendimento, prêmio concedido pelo Sebrae Nacional como reconhecimento à excelência no atendimento aos pequenos negócios. O anúncio coroa o trabalho realizado pelas Salas do Empreendedor. A superintendente do Sebrae Sergipe, Priscila Felizola, destacou o impacto estratégico do Selo para o estado. “É uma conquista histórica para Sergipe e para todo o ecossistema de apoio ao empreendedorismo local”, frisou. Essa certificação reconhece instituições parceiras que se destacam em qualidade de atendimento, impacto nos pequenos negócios, capacitação da equipe e aprimoramento contínuo dos serviços prestados. Ah, bom!

Implosão dos governistas

Advogado pra lá de conceituado em Sergipe, Emanoel Cacho garante que vai disputar o governo em 2026. Ainda sem partido, o causídico analisa um convite do Democracia Cristã, mas diz que se a filiação ao DC não vingar, tem ao menos outros dois partidos que já o convidaram. Entrevistado pela jornalista Rita Oliveira, Cacho previu uma implosão do grupo liderado por Fábio Mitidieri (PSD). Segundo ele, o governador não conseguirá manter a unidades dos aliados devido ao grande número de pré-candidatos ao senado e a vice. Ou seja, na hora H os rejeitados vão chutar o pau da barraca. Home vôte!

Sem anistia

As centrais sindicais, coletivos e frentes dos movimentos sociais definiram que o próximo 1º de maio em Sergipe terá como tema “Sem anistia, sem carestia e por mais direitos”. A data será marcada em Aracaju por uma manifestação no bairro Santa Maria, seguida de uma caminhada até a Reserva Extrativista das Mangabeiras. Os participantes dos atos também vão defender a prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e de todos os golpistas; moradia digna; o fim da escala 6×1; a revogação das reformas trabalhista e previdenciária. Também farão protesto contra o capitalismo que destrói os trabalhadores e o meio ambiente. Participe!

Quem pode, pode!

De um gaiato num boteco da zona norte de Aracaju: “Neste país, quem ganha salário de marajá, possui mansão à beira mar, casa de praia e fazenda cheia de bois, tem direito a um gordo auxílio moradia. Já o povo pobre tem, no máximo, direito a uma inscrição no Programa Minha Casa, Minha Vida”. Aff, Maria!

Recorte de jornal

Publicado no jornal Correio de Aracaju, em 17 de janeiro de 1909.

Esta coluna é publicada pelos seguintes sites: Destaquenotícias, Infonet, Faxaju, Luxoaju, Leiamaisba, Espaço Livre, Aracaju Magazine e no jornal online Zona Livre.

* É editor do Portal Destaquenotícias