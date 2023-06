Partidos sem votos em Aracaju procuram bons candidatos

Por Adiberto de Souza *

Os partidos estão na fase de atrair lideranças boas de votos em Aracaju visando se reforçarem para a disputa eleitoral de 2024. Mal votadas no pleito 2020, algumas legendas precisarão “contratar” praticamente um time inteiro, se quiserem fazer bonito nas próximas eleições. Bom exemplo disso é o Democracia Cristã, que teve em 2020 apenas 0,24% dos votos na disputa pela Prefeitura. Pior do que o DC somente o PRTB (0,22%) e o PSTU (0,22%). Apesar do esforço de sua executiva estadual, no pleito de 2022 para o governo de Sergipe o candidato do Democracia Cristã, Doutor Cláudio Geriatra, foi votado por 0,90% do eleitorado aracajuano. A cuia de eleitores do nanico DC só superou as minguadas votações do UP (0,31%) e do PSTU (0,17%). Portanto, além de atrair candidatos proporcionais bons de votos, as legendas com pouca ou nenhuma representação terão que costurar boas coligações majoritárias. Do contrário, vão repetir o fracasso eleitoral de 2020 na capital sergipana. Marminino!

Eleição unânime

Como já era esperado, a Mesa Diretora da Assembleia Legislativa foi reeleita para o biênio 2025/2027 com apenas uma modificação: o deputado Paulo Júnior (PV) foi substituído na 4ª Secretaria pelo cidadanista Georgeo Passos. Como a chapa foi consensuada pelas bancadas governistas e de oposição, a reeleição da Mesa teve os votos de todos os 24 deputados. Concluída a votação, o reeleito presidente Jeferson Passos (PSD) agradeceu aos colegas pela confiança nele depositada e reforçou o compromisso do Parlamento com os projetos dos deputados e do governo de Sergipe. Então, tá!

Rainha da Inglaterra

O deputado estadual Luciano Bispo (MDB) não perde uma oportunidade para tirar onda com os adversários de Itabaiana, de onde é natural. Ontem, ao ser entrevistado por uma rádio do interior, o emedebista comparou o prefeito daquele município sergipano à rainha da Inglaterra, que reinava, mas não governava. Segundo Luciano, o gestor municipal Adailton Sousa (PL) é controlado pelo ex-prefeito Valmir de Francisquinho (PL), a ponto de só ter duas serventias na cidade: “Frequentar missas e acompanhar enterros”. Assim também já é demais também. Cruz, credo!

Petistas se engalfinham

É grande o número de petistas contrários à pré-candidatura do advogado Danilo Segundo (PT) a prefeito da Barra dos Coqueiros. Ontem, o ‘Coletivo PT Para Todos’ condenou a decisão da Executiva municipal de anunciar apoio ao causídico. Em nota, o Coletivo disse não aceitar que decisões tão importantes sejam tomadas à portas fechadas, “sem ampla discussão e participação do máximo de seus filiados”. Por sua vez, o presidente do PT na Barra, Cláudio Caducha, garante que a Executiva segue o que diz o estatuto do partido e que o Coletivo “é composto, em sua grande maioria, por cargos comissionados da prefeitura”. Pelo visto, só o presidente Lula (PT) – de quem Danilo é genro – indo à Barra dos Coqueiros acalmar a turma da estrelinha. Crendeuspai!

Novos vereadores

A Câmara de Itabaiana ganhou, ontem, três novos vereadores: Zezinho da Mangueira (PV), Edilene Barros (PL) e Zomas (PL). Os três substituíram por quatro meses os titulares Vaguinho de Vado (PL), Waguinho de Leitoa (PL) e Paulinha da Saúde (PV), que assumiram, respectivamente, as Secretaria Municipais do Governo; de Esporte e a Ouvidoria da Prefeitura. Mesmo com a mudança coordenada pelo prefeito Adailton Sousa (PL), a bancada governista permaneceu com oito vereadores, dois a mais do que a oposição. Ah, bom!

Arraiá da Elite

O Arraiá é do povo ou da elite? Esta indagação foi feita pela vereadora aracajuana Ângela Melo (PT), para quem a elitização do evento está descaracterizando o forró. Segundo a parlamentar, o arraial montado pelo governo de Sergipe na Orla se Atalaia é do “povo só no nome”. Ângela ressaltou que na cidade cenográfica o povo tem acesso restrito. “A estrutura da festa é claramente direcionada para as camadas sociais com maior poder aquisitivo”, denuncia a parlamentar. Ela deu como exemplo os preços exorbitantes de alguns serviços e os elevados valores cobrados por bares instalados no espaço da festa. Só Jesus na causa!

Transfobia oficial

A deputada estadual Linda Brasil (Psol) está acusando o governo de Sergipe de impedir que uma adolescente trans participe dos Jogos da Primavera. A parlamentar revelou que mesmo tendo conseguido uma liminar garantindo a participação da atleta no evento, a Secretaria Estadual da Educação resolveu descumprir a decisão judicial. “Isso é uma transfobia institucional. O governo não pode negar o direito de uma adolescente participar do time”, protesta Linda. Com a palavra o secretário estadual da Educação, Zezinho Sobral. Home vôte!

De olho em Canindé

E quem avalia a possibilidade de concorrer à Prefeitura de Canindé é o pastor Heleno Silva (Republicanos). Mesmo que não coloque o nome na disputa de 2024, o reverendo promete apoiar um político capaz de colocar no eixo as finanças do município. Para quem não lembra, quando era prefeito de Canindé (2012-2016), Heleno ameaçou renunciar caso não conseguisse arrumar a administração. Não fez nem uma coisa nem outra. Danôsse!

São 50 ou 100 empregos?

O governador de Sergipe, Fábio Mitidieri (PSD), e o líder dele na Assembleia, deputado Cristiano Cavalcante (União), precisam ajustar os números que divulgam sobre a economia. O chefe do Executivo postou no Instagram que a recém-inaugurada fábrica de embalagens Masterpack Nordeste “está gerando 50 empregos diretos”. Já Cavalcante discursou no Legislativo informando que a empresa instalada no município de Ribeirópolis criou 100 empregos diretos. Afinal, quem fala a verdade? Misericórdia!

Preço alto condenado

E o senador Laércio Oliveira (PP) anda preocupado com o elevado preço do gás natural. De acordo com o ilustre, após a aprovação da nova Lei do Gás, o setor registrou enormes avanços, porém ainda existe uma forte concentração na comercialização do produto. Laércio afirma que “isso termina por inibir a concorrência, impedindo a queda dos preços e fazendo com que o valor do gás natural no Brasil seja um dos mais elevados do mundo”. O senador garante que o alto preço do combustível está prejudicando a indústria e dificultando a geração de empregos. Aff Maria!

Invocado

Pichação num muro da avenida Tancredo Neves, em Aracaju: “O Brasil é o país onde a arte é crime e a corrupção é arte”. Desconjuro!

Recorte de jornal

Publicado no jornal aracajuano Folha da Manhã, em 28 de fevereiro de 1939.

Esta coluna é publicada pelos seguintes sites: Destaquenotícias, Infonet, Faxaju, Luxoaju, Leiamaisba, Espaço Livre e nos jornais online Zona Sul e EncontrAqui news.

* É editor do Portal Destaquenotícias