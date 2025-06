Partidos sem votos procuram bons pré-candidatos em Sergipe

Por Adiberto de Souza *

Os partidos estão na fase de atrair lideranças boas de votos em Sergipe visando se reforçarem para a disputa eleitoral de 2026. Mal votadas no pleito 2022, algumas legendas precisarão “contratar” praticamente um time inteiro, se quiserem fazer bonito nas próximas eleições. Bom exemplo da falta de apoio do eleitorado é o Democracia Cristã. Apesar do esforço de sua executiva estadual, no pleito de 2022 para o governo de Sergipe o candidato do Democracia Cristã, Doutor Cláudio Geriatra, foi votado por apenas 0,35% do eleitorado sergipano. A cuia de eleitores do nanico DC só superou as minguadas votações do UP (0,14%) e do PSTU (0,09%). Portanto, além de atrair pré-candidatos proporcionais bons de votos, as legendas com pouca ou nenhuma representação no estado terão que costurar boas coligações majoritárias. Do contrário, vão repetir o fracasso eleitoral de 2022. Quem viver verá!

Cadê o dinheiro?

O Tribunal de Contas de Sergipe quer que os ex e os atuais prefeitos de Canindé do São Francisco e Pedrinhas expliquem como gastaram o dinheiro recebido por conta da concessão de parte dos serviços que eram oferecidos pela Deso aos sergipanos. Os dois municípios receberam, respectivamente, cerca de R$ 9,5 milhões e R$ 2,6 milhões no apagar das luzes das gestões passadas. Segundo o TCE, houve transferência indevida de recursos, indícios de pagamentos com desvio de finalidade, ausência de plano de aplicação e despesas incompatíveis com as finalidades legais estabelecidas. Ressalte-se que boa parte dos ex-prefeitos torrou em apenas uma semana os milhões repassados pelo governo de Sergipe. Creindeuspai!

Afiando o gogó

A classe política está aproveitando os festejos juninos para afiar o gogó, ensaiar os discursos que farão na campanha eleitoral de 2026 visando, mais uma vez, engabelar o eleitorado. Com raras exceções, os pré-candidatos vão encher os ouvidos do povo com o famoso canto da sereia, em troca de votos suficientes para se elegerem. Ao eleitor cabe ficar muito atento, pois a grande maioria dos pretendentes a cargos eletivos vai aproveitar a campanha eleitoral de 2026 para, como diz o poeta popular Jessier Quirino, cerca-se de “meia dúzia de corrupto/ E acunhar na promessa/ E a pisadinha é essa:/ Três promessa por minuto”. Misericórdia!

Bem na fita

O Nordeste registrou 704.285 tentativas de fraude no primeiro trimestre deste ano, o que representa um aumento de 24,2% em relação ao mesmo período de 2024. Os dados são do Indicador de Tentativas de Fraude da Serasa Experian. A Bahia liderou com 184.083 tentativas, o equivalente a 5,3% do total nacional, seguida por Ceará (129.436) e Pernambuco (120.077). Na outra ponta, Sergipe apresentou o menor volume, com 27.926 registros. A maior parte das tentativas de fraude registradas no primeiro trimestre de 2025 foi direcionada ao setor de “Bancos e Cartões” (54%). Arre égua!

Livro novo na praça

Foi pra lá de concorrido o lançamento do livro “Antigamente era assim… e outras crônicas”, de autoria da desembargadora aposentada Clara Leite de Rezende. Realizada, ontem, no Museu da Gente Sergipana, a noite de autógrafos reuniu magistrados, servidores, familiares e admiradores da literatura sergipana. A obra reúne memórias e reflexões da autora. “É uma honra acompanhar o legado da colega Clara Leite, que segue contribuindo com a sociedade através da escrita”, destacou a presidente do Tribunal de Justiça de Sergipe, desembargadora Iolanda Guimarães. Já o ex-prefeito de Aracaju, Edvaldo Nogueira (PDT), elogiou o livro de crônicas “que fala sobre a cidade a partir de sua perspectiva, de forma suave, e tranquila”. Então, tá!

Gabinete do ódio

A Prefeitura de Aracaju ainda não se manifestou sobre a denúncia feita pelo presidente da Câmara de Vereadores, Ricardo Vasconcelos (PSD), sobre a existência de um ‘gabinete do ódio’ montado com o objetivo de desgastar os críticos da gestão municipal. “Eu ainda tenho esperança que a prefeita Emília, o secretário de governo Itamar, e tantos outros, tenham controle disso e chamem o feito à ordem, pois a Câmara não aguenta mais tantos ataques”, discursou Vasconcelos. Embora faça parte da bancada governista no Legislativo aracajuano, Ricardo jurou que “a prefeita tem conhecimento de tudo isso e não toma nenhuma providência”. Home vôte!

Sem cabresto

Oito em cada 10 eleitores não seguem o conselho de seus líderes religiosos sobre qual candidato devem votar. Segundo pesquisa recente, entre os que consideram as recomendações, 4% o fazem apenas se o candidato for ligado à sua igreja. Entre as religiões, a evangélica é a mais propensa a recomendar em quem os fiéis devem votar. Há casos, inclusive, de o pastor ameaçar expulsar o evangélico da igreja se ele não votar no político indicado. E você, aceita sugestão de líder religioso sobre qual candidato deve votar? Cruz, credo!

Mar de lama

“De tanto ver triunfar as nulidades, de tanto ver prosperar a desonra, de tanto ver crescer a injustiça, de tanto ver agigantarem-se os poderes nas mãos dos maus, o homem chega a desanimar da virtude, a rir-se da honra, a ter vergonha de ser honesto”. Trecho de discurso feito no Senado por Rui Barbosa, em 14 de dezembro de 1914. Mais atual do que isso, só dois disso. Aff Maria!

São Pedro festejado

Como dizem os amigos colunistas sociais, políticos de A a Z vão dar com os costados em Capela, neste final de semana, para comemorar o melhor São Pedro do Brasil. A programação festiva de hoje até o próximo domingo prevê shows com os artistas Danielzinho Jr, Ayrone e Felipe Amorim, Luanzinho Moraes, Rey Vaqueiro, Natanzinho Lima, entre outros. No domingo pela manhã acontecerá o Cortejo do Mastro, seguido do arrastão animado por Xand Avião. Perder, quem há de?

Poluição criminosa

Quando será que os órgãos ambientais vão adotar providências duras contra quem polui o Rio do Sal, em Nossa Senhora do Socorro? Não é incomum, peixes morrerem sufocados pela grande quantidade de produtos químicos lançados naquele corpo d’água. Quando a mortandade acontece, se anunciam providências, mas a situação continua do mesmo jeito. Será que os poluidores são tão poderosos que impedem o poder público de adotar ações firmes contra eles? Desconjuro!

Defesa dos contratados

E a deputada estadual Linda Brasil (Psol) criticou o governo Mitidieri por não honrar o acordo judicial que prevê a substituição dos contratados pela Fundação Hospitalar de Saúde (FHS) somente por concursados. Aliás, o Ministério Público já impetrou na Justiça uma ação de tutela de urgência para impedir que o Executivo substitua os servidores temporários por outros também contratados já a partir 1º de julho. “Na semana passada, o governador Fábio Mitidieri divulgou um vídeo dizendo que as demissões seriam suspensas, porém os representantes do governo afirmaram o contrário durante a audiência pública no Ministério Público”, protestou Linda. Só Jesus na causa!

Recorte de jornal

Publicado no jornal aracajuano Gazeta de Sergipe, em 6 de julho de 1925.

