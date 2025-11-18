Pecha de criminoso pode derrotar André Moura

Por Adiberto de Souza *

O pré-candidato a senador André Moura (União) terá como principal adversário na campanha eleitoral a sua condenação pelo Supremo Tribunal Federal por crimes contra a administração pública. Nem bem desmentiu os deputados federais que o chamaram de “Dono do INSS” na CPMI que apura o escândalo da Previdência Social, o pré-candidato foi chamado de criminoso por Victor Travancas, ex-assessor do governo do Rio de Janeiro. Segundo a coluna Painel, do jornal Folha de S. Paulo, o acusador afirmou que o fato de o STF ter extinto a punibilidade de Moura não apaga “os fatos ocorridos e a corrupção por ele praticada”. Aliás, o ex-assessor do governo fluminense repete o que o senador Alessandro Vieira (MDB) vive afirmando sobre o mandachuva do União Brasil. O emedebista já declarou que Sergipe deve ser o único estado da face da terra a ter um cidadão condenado por corrupção se portando como líder político. Logo após as condenações aplicadas pelo Supremo ao ex-deputado, Alessandro vivia afirmando que o desafeto dele é “candidato a uma vaga no presídio”. Portanto, o pré-candidato a senador preferido do governador de Sergipe, Fábio Mitidieri (PSD), terá muito trabalho para apagar das mentes dos eleitores os fatos jurídicos que o desabonam. Caso não consiga, André Moura será derrotado pelo próprio passado. Quem viver, verá!

Advogados vão às urnas

Os advogados de Sergipe vão às urnas amanhã para eleger os causídicos que comporão a lista sêxtupla para o 5º constitucional. Os seis nomes mais votados entre os 28 candidatos e candidatadas serão enviados ao Tribunal de Justiça, a quem caberá escolher a lista tríplice da qual sairá o novo desembargador. A escolha final ficará a cargo do governador Fábio Mitidieri (PSD). O advogado escolhido vai substituir Luiz Mendonça no Pleno do TJ. O desembargador foi afastado do cargo pelo Conselho Nacional de Justiça após ter sido alvo de uma operação policial que investigou a venda de sentenças judiciais a integrantes de uma organização criminosa. Misericórdia!

Cotas para trans

O Conselho do Ensino, da Pesquisa e da Extensão da Universidade Federal de Sergipe aprovou, ontem, a criação de cotas afirmativas para pessoas trans em todos os cursos de graduação. As vagas serão disponibilizadas a partir do 1º período letivo de 2026. Segundo a professora Terezinha Leite, a UFS está acompanhando as universidades que estão dando acessibilidade e permanência às pessoas trans. Diante da decisão do Conselho, a instituição oferecerá uma vaga a mais por curso e para cada turno. Supimpa!

Propaganda partidária

PSD, PL, PDT e PP exibem, esta semana, suas propagandas partidárias no rádio e na televisão. O PSD veiculará cinco minutos de programas, com 10 inserções de 30 segundos nesta terça-feira. O PL contará com oito minutos de propaganda, sendo 10 inserções de 30 segundos na quinta-feira e três minutos no sábado, com seis inserções de 30 segundos. Também no sábado, o PDT terá um minuto e meio de veiculação, com três inserções de 30 segundos. Por fim, o PP exibirá 30 segundos de propaganda. Quem não quiser ouvir tanto lero-lero é só desligar o rádio e a TV. Creindeuspai!

Juntos, mas separados

O rompimento político da prefeita de Aracaju, Emília Corrêa (PL), com o vice Ricardo Marques (Cidadania) fica cada vez mais visível. Ontem, os dois prestigiaram a audiência pública para discutir o Projeto de Lei que pode impedir que Aracaju perca 11% de seu território para o município de São Cristóvão. Durante todo o tempo, Emília e Ricardo mantiveram a distância um do outro. Não fosse isso, apesar de postar as fotos da reunião onde o vice aparece, em momento algum Ricardo é citado no texto distribuído pela Prefeitura sobre a reunião realizada na Zona de Expansão. Home vôte!

Cadê a duplicação?

Alguém sabe a quantas anda o projeto de duplicação da BR-235 no trecho entre Aracaju e Itabaiana? Em abril de 2024, o Ministério dos Transportes publicou o edital para contratação do tal projeto só que ninguém falou mais nada sobre o assunto. Essa obra é fundamental para melhorar a mobilidade, a segurança e a qualidade de vida das pessoas que trafegam pela BR-235 ou vivem no entorno da rodovia. Sem a prometida duplicação, os municípios do agreste sergipano continuam prejudicados pela dificuldade de escoamento da produção por uma rodovia que vive permanentemente congestionada de veículos pesados. Deus é mais!

Há vagas

Empresas dos mais diversos setores da economia relatam um “apagão” de mão de obra, especialmente aquela mais qualificada — mesmo num momento em que a taxa de desemprego está na mínima histórica. Segundo o IBGE, a taxa de desocupação está em 5,6%. Um dos segmentos mais preocupados é a indústria. Uma sondagem recente divulgada pela Confederação Nacional da Indústria (CNI) mostrou que 62% das empresas do ramo afirmam ter dificuldade em contratar mão de obra qualificada. Arre égua!

Criminosos beneficiados

Quase que diariamente um político é condenado por prática de falcatrua, porém continua em atividade, geralmente cometendo novas malandragens contra o dinheiro público. Enquanto isso, os processos sobem, descem, retornam à origem e, de novo, voltam às instâncias superiores. É por conta dessa lentidão judicial que muitos sentenciados já se preparam para as eleições de 2026. Portanto, diante de tamanha morosidade da Justiça, só resta ao povo punir nas urnas os mequetrefes de colarinho branco que, embora jurem inocência, colecionam processos de todos os tipos e para todos os gostos. Só Jesus na causa!

Gás defendido

O País deveria investir mais no gás natural como fonte energética. Quem pensa assim é o senador Laércio Oliveira (PP), para quem este combustível precisa gerar desenvolvimento regional. Ao participar de um podcast, o senador pepista lembrou que Sergipe espera há 10 anos pelo início do “Sergipe Águas Profundas”, projeto da Petrobras que prevê a exploração de petróleo e gás na costa sergipana. A estatal ainda não tem data para iniciar a implantação do investimento avaliado em 5 bilhões de dólares. Aff Maria!

PT e PL juntinhos

O PT de Itabaiana comemorou a posse do petista Lucas Moura na Secretaria de Indústria, Comércio e Turismo daquele município. O ilustre substituiu Gilmar Passos, também filiado ao PT, que deixou o cargo em comum acordo com o prefeito Valmir de Francisquinho (PL). Durante a posse do novo auxiliar, o gestor afirmou que o jornalista e advogado chega à Secretaria “cheio de energia para impulsionar ainda mais essa pasta tão estratégica”. Enquanto o PT e o PL andam de mãos dadas em Itabaiana, em várias outras cidades desse Brasilzão de meu Deus os petistas e bolsonaristas vivem tal qual gatos e ratos. Marminino!

Recorte de jornal

Publicado no jornal Correio de Aracaju, em 26 de outubro de 1918.

