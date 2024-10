Pesquisas não se entendem e confundem os eleitores de Aracaju

Por Adiberto de Souza *

Por culpa das pesquisas de intenção de votos os eleitores de Aracaju vão às urnas sem saber qual prefeiturável vai ao 2º turno com a candidata Emília Corrêa (PL). Umas consultas colocam Yandra de André (União) na segunda colocação, enquanto outras garantem que o pedetista Luiz Roberto praticamente já carimbou a passagem para a nova fase da disputa. Os petistas mais otimistas também juram que Candisse Carvalho (PT) é a segunda melhor colocada na disputa. Quem está com a razão? Só teremos essa resposta quando as urnas forem abertas, no próximo domingo. Uma série de fatores vão contribuir para o resultado do pleito. O número de votos brancos e nulos, além da provável exagerada abstenção vão definir quem enfrentará Emília 2º turno, previsto para acontecer no dia 27 deste mês. Essa dúvida na cabeça do eleitorado é culpa exclusiva das pesquisas, useiras e vezeiras em errar. Portanto, o melhor é não apostar, nem mesmo uma mariola de goiaba. Quem o fizer corre o risco de ficar chupando dedo. Marminino!

Sem vice

O Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe negou provimento ao recurso interposto por Nilvan Silva Oliveira, candidato a vice-prefeito de Aracaju pelo PCO. Por unanimidade os magistrados seguiram a decisão do juízo da 27ª Zona Eleitoral, que indeferiu a substituição do parceiro de chapa do prefeiturável Felipe Vilanova (PCO) por considerar que a mudança ocorreu fora do prazo legal. Nilvan substituiu Arthur Lopes, que renunciou a candidatura. O PCO ainda pode recorrer ao Tribunal Superior Eleitoral. Ah, bom!

Frota extra

Para atender à demanda dos eleitores antes e depois das eleições do próximo domingo, o Departamento Estadual de Infraestrutura Rodoviária aumentará em 30 ônibus a frota de transporte intermunicipal. Segundo o DER, o número de passageiros que vão votar no interior sergipano aumenta muito, sobretudo para Estância, Itabaiana, Lagarto, Nossa Senhora da Glória e Propriá. Para evitar longas filas nos terminais nos dias de viagem, as empresas de ônibus já estão vendendo passagens para o final de semana. Então, tá!

Traíras em cardume

Sergipe está infestado de uma espécie que faz muito mal à democracia e causa sérios prejuízos financeiros aos candidatos descuidados: o vendedor de votos. Também chamadas de traíras, essas pessoas aproveitam o prestigio político que têm na região onde vivem para faturar com as eleições. Muitos conseguem vender o mesmo curral eleitoral a mais de dois candidatos. Pior é que a “vítima” não pode se queixar contra os traíras, pois a compra de votos é ilegal e, por isso mesmo, realizada sem recibo. Desconjuro!

Luto

O corpo do professor Luís Carlos Fontes, 69 anos, será sepultado, às 9 horas de hoje, no Cemitério Santa Izabel. Integrante da Universidade Federal de Sergipe, o educador morreu ontem, vítima de demência frontotemporal. Conhecido pela atuação em defesa da bacia hidrográfica do Rio São Francisco, o professor foi fundador do curso de Geologia da UFS. O corpo está sendo velado no Velatório Piaf, à rua Porto da Folha, 416, em Aracaju. Luís Carlos Fontes deixa esposa, cinco filhos e quatro netos. Descanse em paz!

Orai por eles e elas

Acompanhado pelo prefeito de Aracaju, Edvaldo Nogueira (PDT), o prefeiturável Luiz Roberto (PDT) prestigiou, ontem, a primeira noite de celebrações em homenagem à Nossa Senhora Aparecida, Realizado na Igreja do conjunto residencial Bugio, o evento religioso abriu o dozenário em louvor à padroeira do Brasil. Além dos dois pedetistas, postulantes a uma cadeira na Câmara de Aracaju também foram clamar pela bênção de Nossa Senhora Aparecida e, naturalmente, pedir votos às centenas de fiéis. Só Jesus na causa!

Oposição contrariada

A oposição ao ex-prefeito de Itabaiana, Valmir de Francisquinho (PL), torcia que a Câmara Cívil do Tribunal de Justiça concluísse ontem o julgamento do processo contra o ex-gestor. A decisão do desembargador Cezário Siqueira Neto de pedir vista sepultou o discurso de que Valmir estaria impedido de disputar a prefeitura. “A expectativa dos nossos adversários era de que eu ficasse inelegível. Para desespero deles, estou com candidatura deferida em duas instâncias e com todas as certidões para ser o seu prefeito mais uma vez”, frisou Francisquinho. Arre égua!

Pra ser político

Dê um remédio pra quem/ Não tem mais nenhuma cura./ Cesta básica de arroz,/ Sal, farinha e rapadura./ Litros de leite de soja/ E doses de cana pura.

A definição acima está no bem-acabado cordel ‘O ladrão e o político’, do poeta José Augusto, de Mossoró (RN).

Ideologia já era

A ideologia política tem sido coisa rara nessa campanha eleitoral. Aqui e acolá, é possível encontrar um ou outro candidato defendendo a esquerda ou a direita, porém a maioria dos concorrentes está interessada mesmo é no voto. No interior de Sergipe esse sarapatel de coruja fica mais evidente. Não é raro encontrar no mesmo palanque o PT, o PSD e até o PL. A ideologia tão fora de moda só voltará a ser lembrada depois das eleições, preferencialmente em eventos acadêmicos ou em sepultamentos de velhos comunistas. Misericórdia!

Do sonho ao pesadelo

No início da campanha os 5.148 candidatos a vereador em Sergipe se consideravam eleitos. Todos adquiriram um repentino entusiasmo e saíram por aí a espalhar que a eleição deles seria favas contadas. Hoje, a cindo dias do pleito, a maioria já sabe que a conquista de uma cadeira nas câmaras municipais é sonho concretizado por poucos. Em Aracaju, por exemplo, apenas 26 dos 487 candidatos à vereança serão eleitos no próximo domingo. Os demais vão recolher a fantasia eleitoral para usá-la outra vez em 2026, naturalmente, com o mesmo entusiasmo que contagia os concorrentes antes da largada. Aff Maria!

Pedido negado

Por falta de maiores informações, o juiz eleitoral Rômulo Dantas Brandão não acatou o pedido da defesa do prefeiturável Luiz Roberto (PDT) para considerar fake news as acusações feitas contra ele pelo senador Rogério Carvalho (PT). O petista acusa Luiz de ter sido demitido da Petrobras sob a acusação de desvio de recursos e favorecimento pessoal. Em sua decisão o magistrado afirmou que “assim, em um juízo superficial, não se pode concluir que a propaganda eleitoral veiculada contém informações falsas ou sabidamente inverídicas”. Pelo visto, essa briga entre o PT e o PDT ainda terá novos rounds. Home vôte!

Olha pro céu!

Este mês de outubro chega trazendo novos fenômenos astrológicos para os observadores do céu, particularmente à noite. Dentre os espetáculos que estarão visíveis no Brasil destacam-se um eclipse parcial do Sol, a aproximação do cometa C/2023 A3 (Tsuchinschan-ATLAS), a chuva de meteoros Orionidas e a maior Superlua do ano. Além disso, também teremos conjunções celestes, que ocorrem quando dois ou mais corpos celestes aparecem bem próximos no céu — uma ilusão de ótica, já que eles seguem separados por milhares de quilômetros no espaço. Supimpa!

Criatividade mortal

O brasileiro é o sujeito mais criativo desse mundão de meu Deus. Outro dia, um vendedor de Chumbinho – veneno clandestino utilizado como raticida – anunciava o produto, aos berros, numa feira da periferia de Aracaju: “Aproveitem a promoção, comprem agora a última comida do rato”. Creindeuspai!

Recorte de jornal

Publicado no jornal aracajuano A Notícia, em 4 de março de 1897.

