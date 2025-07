Pesquisas políticas não registradas cegam os sergipanos

Por Adiberto de Souza *

Os institutos de pesquisa já começaram a consultar os sergipanos sobre as eleições de 2026. Como não precisam de registro na Justiça Eleitoral, estas consultas levantam suspeitas, principalmente pela diversidade dos índices divulgados. É comum candidatos majoritários divulgarem índices que lhe são favoráveis, causando grande confusão na cabeça da população. Ademais, postulantes a cargos eletivos que aprecem bem num levantamento, em outro ficam na rabeira, permitindo intuir que nesse mato tem coelho. Pior é que essas pesquisas, muitas vezes feitas por empresas descompromissadas com a verdade, vão continuar enganando a boa-fé do eleitorado até o próximo ano, pois só a partir de 2026 as consultas políticas passarão a ser registradas obrigatoriamente na Justiça Eleitoral. Não se quer aqui condenar a importância desse instrumento científico, porém é preciso avaliá-lo com critério para não “comprar” gato por lebre. Um levantamento de opinião direcionado afronta o eleitor e traz graves prejuízos à sociedade, vez que influencia no processo democrático. Portanto, o sergipano precisa ter muito cuidado com a dança dos números exibida agora pelos institutos, pois do contrário será enganado, além de ser estimulado a propagar informações falsas sobre esse ou aquele pré-candidato. Fique ligado!

Professores mobilizados

Os professores da rede estadual de ensino se reúnem, hoje, para avaliar o encontro da direção do sindicato da categoria com o governo de Sergipe. Realizada ontem, a reunião discutiu a pauta de reivindicações dos educadores. A assembleia geral está agendada para às 14 horas, no Cotinguiba Esporte Clube, em Aracaju. Após avaliaram as propostas feitas pelo governador Fábio Mitidieri (PSD) e seus auxiliares, os professores vão definir os próximos passos da luta por melhores salários e condições de trabalho. Participe!

Recesso parlamentar

Quem desejar falar com um vereador é melhor não procurá-lo na Câmara Municipal de Aracaju. É que, desde ontem, os ilustres estão em recesso parlamentar, só devendo retornarem às sessões plenárias no próximo dia 5. Durante as “férias” dos vereadores, a Câmara funcionará das 7 às 13 horas. Nem precisa dizer que os 24 parlamentares municipais vão aproveitar o recesso para fazer contato com o eleitorado, ouvir suas reivindicações e, naturalmente, avaliar como o trabalho deles está repercutindo junto aos aracajuanos. Creindeuspai!

A cor da pele

A reação da sociedade contra o racismo é por demais salutar. Não podemos continuar fechando os olhos enquanto negros moradores das periferias dos centros urbanos continuam sendo ofendidos, discriminados, violentados e mortos, muitas vezes por representantes do Estado. Lamentavelmente, esses casos são inúmeros, embora ainda chamem pouco a atenção de parte considerável da nossa sociedade. Portanto, é preciso fazer barulho contra a discriminação e denunciar todo ato racista. Deus seja louvado!

Sergipe Águas Profundas

A Petrobras espera receber em setembro as propostas para unidades flutuantes de produção, armazenamento e transferência para o Projeto Sergipe Águas Profundas (Seap). Essa informação foi dada pelo gerente do projeto, Igor Aragão, durante palestra no Sergipe Oil & Gas 2025, que prossegue até amanhã. A expectativa é que a operação das plataformas flutuantes no Seap chegue a produzir 18 milhões de metros cúbicos de gás por dia e 240 mil barris de petróleo por dia. Se tudo correr bem, o Projeto só começará a produzir depois do ainda distante 2030. Misericórdia!

Lampião em debate

A Assembleia Legislativa promove, hoje, o Seminário “Lampião, uma história que não se apaga”. Serão debatedores os pesquisadores José Anderson do Nascimento, Antônio Porfirio de Matos Neto e José Bezerra Irmão. Agendado para às 9 horas, o evento será realizado na Escola do Legislativo, localizada no centro de Aracaju. Sergipe foi palco de importantes episódios do cangaço, culminando com a emboscada na Grota do Angico, local onde Lampião, Maria Bonita e outros cangaceiros foram mortos no dia 28 de julho de 1938. Prestigie!

Tabua de pirulito

E o deputado estadual Georgeo Passos (Cidadania) ficou impressionado com a tabua de pirulito em que se transformou a inacabada rodovia estadual SE-255, concebida para ligar a BR-101 à BR-235. “A situação é crítica: a estrada está cheia de buracos e quase intransitável”, afirmou o parlamentar. Orçada em R$ 35 milhões e iniciada pelo governo de Sergipe no distante 2014, a rodovia SE-255, de apenas 52 quilômetros, não tem prazo para ser concluída. Por conta da demora do governo em concluir a obra, o poderoso Grupo Maratá desistiu de construir um moderno frigorífico nas imediações da rodovia inacabada. Home vôte!

Educação preocupa

A vereadora Sônia Meire (Psol) anda preocupada com a gestão da educação municipal de Aracaju. Entrevistada por uma emissora de TV, a parlamentar questionou por que a prefeita Emília Corrêa (PL) não vem aplicando os 25% do orçamento na Educação, conforme determina a Constituição Federal? A psolista também indagou por que a prefeita ainda não utilizou os milhões que a gestão passada deixou em caixa? Por fim, Sônia Meire perguntou por qual motivo a Prefeitura não convoca mais professores aprovados no concurso? Com a palavra a secretária da Educação de Aracaju, professora Edna Amorim. Aff Maria!

Nos States

O senador Rogério Carvalho (PT) vai nos Estados Unidos no próximo dia 28. O parlamentar sergipano integrará a comissão de congressistas que tentará reverter a sobretaxa de 50% imposta pelos EUA aos produtos brasileiros. O presidente da Comissão de Relações Exteriores, senador Nelsinho Trad (PSD-MS), informou que a agenda da missão deve incluir reuniões com parlamentares e empresários. Segundo Rogério, a missão tem um caráter suprapartidário e estratégico visando promover o diálogo institucional entre o Congresso brasileiro e o Congresso americano. Arre égua!

Virou livro

A história da vida do empresário de comunicação Walter Franco virou livro “O Homem das Diretas”. Escrita pelo sociólogo Igor Salmeron, a obra literária resgata a trajetória política e humana do presidente do Grupo Atalaia de Comunicação. A sessão de autógrafos está agendada para às 12 horas de hoje, no restaurante La Távola, em Aracaju. Toda a renda apurada com a venda do livro durante o evento de lançamento – exclusivo para convidados – será doada ao projeto social Almir do Picolé. Além disso, parte dos livros será destinada às bibliotecas universitárias. Ah, bom!

Recorte de jornal

Publicado no jornal aracajuano A Notícia, em 20 de março de 1897.

* É editor do Portal Destaquenotícias