Petistas parecem um casal que dorme em camas separadas

Por Adiberto de Souza *

A pouco amistosa relação entre as lideranças petistas de Sergipe faz lembrar um casal que, embora dividindo o mesmo teto, dorme em camas separadas e quase não se fala. Pelas costas, os integrantes das várias tendências vivem atacando uns aos outros, sem falar que evitam participar juntos dos mesmos eventos. Isso ficou claro no último final de semanas: enquanto o ministro Márcio Macêdo (PT) promovia atos do governo federal em Aracaju, o senador Rogério Carvalho e o deputado federal João Daniel prestigiavam plenárias do partido em Laranjeiras e Propriá. A disputa por espaços no governo do presidente Lula da Silva (PT) e os interesses eleitoreiros devem aumentar o fosso entre os líderes petistas, com sérios prejuízos aos projetos a serem concebidos pela legenda para 2026. Aliás, foi por causa dessa relação interna nada afável que o partido deu com os burros n’água nas últimas eleições de Aracaju. Há quem diga, inclusive, que se fossem marido e mulher, as tendências “Construindo um Novo Brasil”, de Márcio Macêdo, e “Resistência Socialista”, de Rogério e João Daniel, não demoravam a sacramentar o divórcio litigioso. Misericórdia!

Turismo chinfrim

Ao contrário do lero-lero oficial sobre o turismo sergipano, o estado tem uma política chinfrim para o setor. Os principais sites e revistas especializados nesse tema praticamente não citam Sergipe. Quer um exemplo? A Booking.com, plataforma de acomodações e opções de transporte, anunciou os cinco estados mais acolhedores do Brasil para 2025 e, mais uma vez, Sergipe ficou de fora. Do Nordeste apenas a Bahia e Alagoas aparecem na seleta relação. Além dos dois nordestinos, os outros estados mais acolhedores do Brasil na edição deste ano da Booking.com são Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Espírito Santo. Aff Maria!

Sem recorde

Oito estados, entre os quais São Paulo e Minas Gerais, bateram recorde na arrecadação da dívida ativa em 2024. Segundo o jornal Valor Econômico, Sergipe, Maranhão, Rio Grande do Sul e Mato Grosso disseram que não houve recorde na arrecadação em 2024. A reportagem do Valor revela que as procuradorias estaduais têm apostado em novos métodos de cobrança do crédito. Além de buscar a consensualidade por meio desses acordos, os estados têm preferido os protestos no cartório em vez das execuções fiscais no Judiciário, pelo maior grau de recuperabilidade. Arre égua!

Apoio à cultura

E quem visitou a Fundação de Cultura e Arte Aperipê de Sergipe (Funcap) foi o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Jeferson Andrade (PSD). Foi conhecer detalhes sobre a atuação da entidade visando a preservação e promoção da cultura no estado. “Fomentar este importante setor significa preservar nossa identidade, apoiar nossos artistas e garantir que as manifestações culturais continuem vivas e acessíveis a todos”, disse Andrade. Durante a visita, foram debatidas iniciativas para fomentar a cultura sergipana, assegurando mais investimentos e oportunidades para o setor. Supimpa!

Luta de petroleiros

Os trabalhadores da Petrobras realizam, hoje, atos em defesa do teletrabalho. A pressão é para a empresa abrir um canal de negociação com as entidades sindicais e garanta previsibilidade às pessoas que estão em formato remoto. A manifestação dos petroleiros, que ocorrerá também em Sergipe, começou no dia 14 de janeiro, após a empresa anunciar que o regime híbrido de trabalho, que previa home office de três dias na semana, seria alterado para dois dias na semana a partir de abril. Cruz, credo!

Mulheres progressistas

As Mulheres Progressistas de Sergipe se reuniram em Aracaju para o lançamento do projeto “Elas Lideram”, uma iniciativa voltada para o fortalecimento do movimento feminino no estado. Segundo Glória Sena, coordenadora da ala feminina do partido Progressistas, a legenda se destaca por ter mais mulheres do que homens em suas fileiras. Elas representam 51,9% dos filiados ao PP. Durante o encontro, foi anunciada a criação de um prêmio em homenagem à saudosa senadora Maria do Carmo Alves, que era filiada ao partido. Então, tá!

Visita aliada

O governador de Sergipe, Fábio Mitidieri (PSD), foi visitado, ontem, pelo ex-governador Belivaldo Chagas (Pode). Segundo o jornalista Diógenes Brayner, o pedessista afirmou ser “sempre uma alegria dialogar sobre o desenvolvimento do nosso estado”. Este foi o segundo encontro entre os dois agora em 2025. No início de janeiro, Belivaldo tomou café da manhã em palácio a convite de Mitidieri. As assessorias de ambos não divulgaram o que eles conversaram ontem, porém as línguas feridas juram que Chagas aconselhou o aliado político a se afastar da renca de puxa-sacos que o cercam. Home vôte!

Falou pelos prefeitos

Presidente da Frente Nacional de Prefeitos e Prefeitas (FNP), o ex-gestor de Aracaju, Edvaldo Nogueira (PDT), foi um dos oradores na abertura do Encontro de Novos Prefeitos e Prefeitas promovido pelo governo federal em Brasília. Em seu discurso, o pedetista disse ser “cada vez mais necessária uma mudança no pacto federativo para que as prefeituras possam receber os recursos necessários para tocar o seu trabalho, a sua vida”. De acordo com a organização, estão participando do evento 3.110 prefeitos e 560 vice-prefeitos de mais de 3.200 municípios. Danôsse!

Emília em Brasília

A prefeita de Aracaju, Emília Corrêa (PL), está participando do Encontro de Novos Prefeitos e Prefeitas, promovido pelo governo federal, em Brasília. O evento, que segue até amanhã, visa aproximar ministérios e órgãos governamentais dos municípios, facilitando o acesso a informações. Ontem, a gestora participou de painéis sobre mobilidade, habitação e gestão da orla. “Algumas questões já sabíamos, outras reforçaram a importância, inclusive os caminhos para os recursos”, frisou Corrêa. A prefeita informou que a sua gestão buscará uma relação institucional de cordialidade com o governo federal. Deus seja louvado!

Quem é Bruxinho?

O deputado estadual Georgeo Passos (Cidadania) pediu informações ao governo de Sergipe sobre a denúncia de que um gerente da Secretaria da Saúde conhecido por “Bruxinho” é suspeito de envolvimento em um esquema de rachadinha. A imprensa divulgou que o golpe desviava mais de R$ 40 mil por mês, através de cargos fantasmas. “A gente quer descobrir quem é esse ‘Bruxinho’, que fazia a multiplicação dos pães. Soubemos que, na semana passada, ele participou de uma festa e que o próprio secretário da Saúde, Cláudio Mitidieri, enalteceu o seu trabalho”, discursou. O deputado foi informado que após a denúncia o dito cujo foi transferido pra uma outra Secretaria visando “ficar mais perto do governador”, frisou. Creindeuspai!

MST reunido

Dirigentes do Movimento dos Trabalhadores Sem Terra estão participando do 36° Encontro Estadual do MST/Sergipe. O evento, que acontece até amanhã no Assentamento Quissamã, em São Cristóvão, objetiva reforçar o compromisso do MST com a reforma agrária e a alimentação saudável. Ontem, durante a solenidade de abertura do encontro, os participantes foram informados que foi aprovado o curso de Medicina Veterinária para o Centro de Formação Canudos. Este espaço instalado no Quissamã visa a educação e organização dos movimentos populares de Sergipe. Ah, bom!

Recorte de jornal

Publicado no jornal aracajuano A Folha de Sergipe, em 13 de agosto de 1886.

* É editor do Portal Destaquenotícias