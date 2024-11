Petrobras empurra o “Sergipe Águas Profundas” para 2029

Por Adiberto de Souza *

Antes previsto para começar a produzir em 2026, o Projeto Sergipe Águas Profundas (SEAP) aparece agora no Plano de Negócios 2025-2029 da Petrobras com previsão para só em 2029 iniciar a operação do gasoduto com capacidade de 18 milhões de metros cúbicos de gás/dia. O adiamento foi provocado pela dificuldade da petrolífera em contratar dois navios-plataformas para atender ao mega projeto, tido como a redenção de Sergipe e super importante para o Nordeste. As constantes mudanças de datas para o “Sergipe Águas Profundas” começar a produzir confundem os sergipanos e assustam os investidores interessados na exploração do gás natural, além de permitir suspeitar que existe fundo de verdade nas notícias – sempre negadas pela Petrobras – de que esse mega investimento de 5 bilhões de dólares possa ter o início de produção postergado para o distante 2032. É bom a classe política ficar atenta para que não ocorram outras mudanças no cronograma, com graves prejuízos para o estado. Nunca é demais lembrar que gato escaldado tem medo de água fria. Misericórdia!

Troca de nome

Os itabaianenses estão divididos sobre o Projeto de Lei apresentado pelo deputado estadual Marcos Oliveira (PL) propondo a mudança do nome do Estádio Etelvino Mendonça. O parlamentar quer que aquele espaço esportivo seja rebatizado com o nome do empresário e desportista José Queiroz da Costa, falecido na última segunda-feira. Muitos agresteiros, particularmente os familiares do desportista Etelvino Mendonça, são contra a mudança do nome. Pelo visto, essa discussão vai longe. Creindeuspai!

Intolerância religiosa

Enquanto igrejas católicas e evangélicas se esparramam por Sergipe, centros afrodescendentes estão se transferindo para áreas menos povoadas ou fechando as portas por conta da intolerância religiosa. É comum ouvir pais e mães de santo se queixarem de vizinhos, que movem paus e pedras para silenciar os atabaques e cânticos dos terreiros de candomblé, num claro desrespeito às diferenças religiosas. As perseguições ao culto afro atestam como ainda é forte a intolerância religiosa em Sergipe. E isso acontece apesar de a Constituição estabelecer ser o Brasil um país laico, que respeita todas as manifestações dos credos religiosos e da fé. Conversa mole pra boi dormir. Só Jesus na causa!

Apaga velinhas

Podem parabenizar hoje o aniversariante Albano Franco (PSDB). Neste dia 22 de novembro o ilustre está completando 84 anos bem vividos. Dono de uma vitoriosa carreira política, doutor Albano se elegeu deputado estadual pela primeira vez em 1966. Em 1982, venceu as eleições para o Senado, tendo em 1994 derrotado Jackson Barreto na disputa pelo governo de Sergipe, reelegendo-se quatro anos depois. Finalmente, em 2006 retornou à Brasília para cumprir seu último mandato político como deputado federal. Ressalte-se que, entre 1980 e 1994, Albano Franco presidiu a poderosa Confederação Nacional da Indústria. Palmas que ele merece!

Emília e Braga Neto

Logo após a divulgação do indiciamento como golpista do general Braga Netto (PL) internautas ressuscitaram um vídeo onde o milico anuncia apoio à candidatura de Emília Corrêa (PL) à Prefeitura de Aracaju. Ao lado do também bolsonarista tenente Menezes, o general afirma que a eleição da prefeiturável “fortalece o projeto conservador em Sergipe”. Até agora, Emília não deu um pio sequer sobre as acusações de que Braga Netto articulou um golpe militar que incluía o assassinato do presidente Lula da Silva (PT). Marminino!

Chororô de derrotado

Passado mais de um mês das eleições, muitos candidatos continuam repetindo contrariados a música “Político”, do fantástico Dicró, que começa assim: “Dei cimento, dei tijolo/ Dei areia e vergalhão/ Subi morro, fui em favela/ Carreguei nenê chorão/ Dei cachaça, tira-gosto/ E dinheiro de montão/ E mesmo assim perdi a eleição/Traidor, traidor”. Como dizem lá em Carira: se arrependimento matasse, muita gente já havia desistido dessa vida. Cruz, credo!

Oposição requenguela

Uma coisa que o governador Fábio Mitidieri (PSD) não pode se queixar é da oposição na Assembleia. Em número reduzido, os opositores cumprem a missão de discursar contra o governo, enquanto este surfa em altas ondas graças ao apoio da maioria do Legislativo. As críticas à gestão do pessedista partem geralmente dos sindicatos mais à esquerda e das ruas, onde o chamado “Zé Povinho” não perdoa quem está no poder. Portanto, não fossem as queixas naturais do funcionalismo e a voz rouca das ruas o governo seria um mar de rosas para Mitidieri. Aff Maria!

Como e dorme

Como será que se sente o eleitor ao saber que, com raras exceções, os deputados federais e senadores só “trabalham” no Congresso três dias por semana? Diferente do operário, que acorda cedo todos os dias para enfrentar uma jornada de trabalho de oito ou mais horas, boa parte dos congressistas vai à Brasília na terça-feira, “enrola” por lá e retorna aos seus estados na quinta-feira. Além de terem praticamente todas as despesas pagas, os ilustres ainda recebem uma grana preta no final do mês. Portanto, essa turma de come e dorme não está pensando no trabalhador, mas nas mordomias do poder. Danôsse!

Pobre de Marré Deci

Sergipe é pobre, pobre de Marré Deci. Ao menos é o que se depreende diante de seu baixo Produto Interno Bruto per capita. Com o PIB por pessoa de apenas R$ 22.177,45, o nosso estado é o quinto mais pobre do Brasil, ficando à frente apenas do Maranhão (R$ 17.471,85), da Paraíba (R$ 19.081,81), do Piauí (R$ 19.465,69) e do Ceará (R$ 21.090,10). Nem precisa dizer que os estados de PIBs tão baixos enfrentam desafios como a escassa infraestrutura, a dependência de atividades de baixo valor agregado e a ausência de grandes centros industriais. Home vôte!

Dúvida atróz

A presidente do Sebrae/Sergipe, Priscila Felizola, não diz que sim nem que não quando questionada se disputará uma cadeira legislativa em 2026. Entrevistada por uma emissora de rádio sobre tal possibilidade, a distinta disse que está pronta para qualquer missão que lhe seja dada: “Se for a vontade de Deus e do povo que eu dispute um mandato eleitoral, estarei preparada. Se for para continuar no Sebrae, também seguirei com a mesma dedicação”, frisou. Priscila vem a ser filha do ex-governador de Sergipe, Belivaldo Chagas (Pode). Então, tá!

Recorte de jornal

Publicado no jornal Correio de Aracaju, em 4 de fevereiro de 1909.

