Politicamente falando, este ano de 2024 já bateu as botas

Por Adiberto de Souza *

Embora o calendário 2024 ainda se arraste até 31 de dezembro, em termos políticos o ano acabou no último dia 27, quando os eleitores foram às urnas escolher os futuros prefeitos, a exemplo de Emília Corrêa (PL), eleita prefeita de Aracaju. Depois da campanha do 2º turno, as lideranças políticas vitoriosas ainda comemoram o resultado das urnas, enquanto se arrumam para as festas de diplomação e da posse. Em sua grande maioria, os políticos derrotados colocaram as violas no saco, só devendo voltar a afiná-las ano que vem, de olho nas eleições de 2026. Na Assembleia, o ritmo também é de fim de feira, até porque o cidadão não está muito interessado nos discursos proferidos pelos deputados. Ocorre o mesmo na Câmara Municipal de Aracaju, onde 12 vereadores não reeleitos se despedem do Legislativo na mudança do calendário. Portanto, nesta reta final de 2024 a preocupação da maioria do povo é mesmo com os presentes de Natal e as festas do Ano Novo. Marminino!

Zezinho em Brasília

O vice Zezinho Sobral (PSB) nem bem assumiu interinamente o governo de Sergipe e já viajou à Brasília para participar, hoje, do fórum nacional dos governadores. Serão discutidos temas como segurança pública e reforma tributária. O evento, que terá a presença de pelo menos três ministros, contará com as participações de 17 governadores e quatro vices. Zezinho permanecerá no governo até a próxima segunda-feira, quando o titular Fábio Mitidieri (PSD) retorna da viagem de descanso à Argentina. Aff Maria!

Licitação tá valendo

A prefeita eleita Emília Corrêa (PL) vai ter que aceitar a concorrência feita pela Prefeitura de Aracaju para o transporte coletivo. É que o Tribunal de Justiça derrubou a liminar que suspendia a licitação nesse sentido. Quando o certame foi suspenso, Emília ressaltou o alto custo do processo, que, segundo ela, não favorece diretamente aos usuários do sistema. Diante da decisão judicial, as empresas vencedoras Viação Atalaia e Transportes Sergipe serão responsáveis pelo transporte coletivo de Aracaju, Socorro, São Cristóvão e Barra dos Coqueiros. Só Jesus na causa!

Desigualdade cruel

O sistema tributário brasileiro provoca um tipo mais profundo de injustiça, pois onera proporcionalmente os mais pobres em relação aos mais ricos. Recente estudo do Instituto de Estudos Socioeconômicos revela que os 10% mais pobres da população comprometem 32% da renda com o pagamento de tributos. Para os 10% mais ricos, o peso dos tributos cai para 21%. Nos 10% mais pobres da população, 68,06% são negros e 31,94%, brancos. A faixa mais desfavorecida é composta por 45,66% de homens e 54,34% de mulheres. Creindeuspai!

Amanhã tem FASC

Começa amanhã e prossegue até domingo, a 39ª edição do Festival de Artes de São Cristóvão (Fasc). Criado há mais de 50 anos pela Universidade Federal de Sergipe, este evento vista divulgar as expressões culturais de Sergipe. Tendo como tema “Cidade Viva”, o Fasc deve atrair para São Cristóvão mais de 55 mil pessoas nos três dias de festa. Além de muita música, a programação do festival também consta de oficinas, palestras, debates e desfile de grupos folclóricos. Participe!

Contra a violência

A vereadora aracajuana Sônia Meire e a deputada estadual Linda Brasil – ambas do Psol – participaram, ontem, em Brasília do Seminário pela Prevenção e Enfrentamento da Violência Política de Gênero e Raça. O evento reuniu mulheres parlamentares, ativistas, jornalistas, advogadas, líderes comunitárias e representantes de organizações da sociedade civil. Durante o Seminário foram debatidas questões da violência política de gênero e raça, além do combate ao neofascismo. “A Democracia só será plena com a garantia dos direitos das mulheres”, afirma Sônia Meire. Supimpa!

Governo paralelo

A bem informada jornalista Rita Oliveira informa que o governador de Sergipe, Fábio Mitidieri (PSD), vai criar a Secretaria Metropolitana para entregá-la ao ainda prefeito de Aracaju, Edvaldo Nogueira (PDT). Comenta-se nas esquinas da cidade que o objetivo do pedessista é “montar” um governo paralelo na capital sergipana que, a partir de 2025, será administrada pela prefeita eleita Emília Corrêa (PL). Aliás, o derrotado prefeiturável governista Luiz Roberto (PDT) já reassumiu a Secretaria Estadual de Desenvolvimento Urbano, uma das mais importantes do governo Mitidieri. Misericórdia!

Futuro reitor

O Colégio Eleitoral Especial homologou, ontem, o resultado das eleições para reitor e vice da Universidade Federal de Sergipe, que teve como grande vencedor o professor André Maurício. Agora, a lista tríplice será enviada ao Ministério da Educação cabendo ao presidente Lula da Silva (PT) nomear os futuros reitor e vice da UFS. A expectativa da comunidade universitária é que o petista indique o professor André Maurício, que teve mais de 10 mil votos, contra apenas 3.763 votos do segundo colocado, o atual reitor Valter Joviniano de Santana Filho. Aguardemos, portanto!

Defesa da Fafen

O senador Rogério Carvalho (PT) fez discurso defendendo a retomada das operações da Fábrica de Fertilizantes Nitrogenados (Fafen) de Laranjeiras. Segundo o petista, é inaceitável que o Brasil siga importando 85% dos fertilizantes que consome, enquanto a Fafen, capaz de produzir mais de 600 mil toneladas de ureia por ano, permanece inativa. Rogério lembrou que a reativação da fábrica pode gerar cerca de 5 mil empregos diretos e indiretos e fortalecer a agricultura familiar, base da segurança alimentar. Certíssimo!

Cidadanistas reunidos

O Cidadania de Sergipe vai reunir lideranças e filiados no próximo sábado. O evento acontecerá no plenário da Assembleia Legislativa e será prestigiado por cidadanistas e outros estados, a exemplo do presidente nacional do partido, Comte Bittencourt, e do ex-prefeito de Vitória, Luciano Rezende. Manda-chuva do Cidadania aqui na terrinha, o deputado estadual Georgeo Passos informou que o encontro visa avaliar as últimas eleições e discutir os próximos passos a serem dados pela legenda. Então, tá!

PEC do estupro

A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara aprovou, ontem, a Proposta de Emenda à Constituição proibindo o aborto no Brasil, inclusive nos casos previstos em lei, como estupro. A deputada federal sergipana Katarina Feitoza (PSD) está entre os parlamentares que votaram favoráveis à essa aberração. O internauta Kevin Passos protestou no Instagram da própria Katarina: “Deputada você acha certo obrigar mulheres que foram estupradas a terem o filho de um criminoso? Seu voto a favor da PEC do estupro é absurdo e uma ofensa às milhares de meninas e mulheres abusadas anualmente”, escreveu indignado. Home vôte!

No ritmo do tango

Veja o que disse um bebinho, enquanto bebia uns tragos numa bodega imunda da periferia de Aracaju: “Segundo Zé Povinho, o festeiro governador Fábio Mitidieri foi à Argentina aprender alguns passos de tango, um dos pouco ritmos que o gajo ainda não domina”. Pura maldade! Na verdade, o governador viajou ao país vizinho para festejar os 26 anos de casado com a primeira dama Érica Mitidieri, comemorados ontem. Ah, bom!

Recorte de jornal

Publicado no jornal laranjeirense O Horizonte, em 15 de novembro de 1885.

Esta coluna é publicada pelos seguintes sites: Destaquenotícias, Infonet, Faxaju, Luxoaju, Leiamaisba, Espaço Livre, Aracaju Magazine e no jornal online Zona Livre.

* É editor do Portal Destaquenotícias