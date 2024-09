Politicamente o governo Mitidieri virou uma colcha de retalhos

Por Adiberto de Souza *

A disputa pela Prefeitura de Aracaju espatifou politicamente o governo de Sergipe. A falta de liderança do governador Fábio Mitidieri (PSD) estimulou a cizânia entre os principais aliados dele e o surgimento de três candidaturas diferentes. Agora, o prefeito Edvaldo Nogueira (PDT), o ex-deputado André Moura (União) e o senador Alessandro Vieira (MDB) tentam levar seus candidatos ao 2º turno. Os dois que ficarem pelo caminho vão culpar Mitidieri pela derrota e podem se opor à sua reeleição. Aliás, politicamente o governo estadual se assemelha a uma colcha de retalhos. Existem secretarias “pintadas” com o lilás de Yandra de André (União), com o azul de Luiz Roberto (PDT) e o amarelo da delegada Danielle Garcia (MDB). Nessa mistura de cores também é possível enxergar no governo quem veste a camisa da candidata oposicionista Emília Corrêa (PL). Embora não confesse nem sob tortura, o governador já deve ter percebido que essa briga entre seus liderados lhe trará uma forte dor de cabeça daqui a dois anos, quando ele tentara a reeleição. Ou seja, a colcha de retalhos costurada com tecidos diferentes por Mitidieri poderá não lhe proteger do frio político no inverno de 2026. Marminino!

Vaga de desembargador

O Tribunal de Justiça de Sergipe enviou, ontem, um ofício à OAB comunicando a abertura de uma vaga para desembargador pelo Quinto Constitucional. O advogado escolhido substituirá o desembargador Luiz Mendonça, que foi aposentado compulsoriamente pelo Conselho Nacional de Justiça. O magistrado já estava afastado das funções após ter sido acusado de vender decisões judiciais, ter ligação com o crime organizado, ocultar bens, lavar dinheiro e até de ter participação em um homicídio. Misericórdia!

Igreja em festa

O arcebispo metropolitano de Aracaju, Dom Josafá Menezes da Silva, receberá a imposição do Pálio Arquiepiscopal. O evento religioso está agendado para às 16 horas do próximo dia 13, na Catedral. Caberá ao Núncio Apostólico no Brasil, Dom Giambattista Diquattro, fazer a entrega durante uma solene celebração eucarística. O pálio é uma faixa de cerca de cinco centímetros de largura, confeccionada com lã de ovelhas e representa a comunhão hierárquica entre os arcebispos e o papa Francisco. Ah, bom!

Bolsonarista denunciado

A deputada estadual Linda Brasil (Psol) e o delegado Mário Leony (Psol), candidato a vereador em Aracaju, apresentaram denúncia à Justiça Eleitoral contra Lúcio Flávio (PL), também postulante a uma cadeira na Câmara Municipal. Os psolistas questionam um panfleto de campanha do bolsonarista que, segundo autores da ação, contém fake news, mensagens de ódio e incitação à discriminação contra a população LGBTQIA+. No panfleto, o candidato do PL diz combater proposituras que não existem na Câmara, como o Projeto de Lei que legaliza furto, libera as drogas e mutila crianças. Danôsse!

Maria Bonita

O ministro Márcio Macedo (PT) foi visitado por Gleuse Ferreira, bisneta de Lampião, e Lia Vissoto. As duas foram convidá-lo para a Exposição Maria Bonita, que visa colocar a mulher de Lampião em primeiro plano, mas sem dissociá-la do contexto que criou o mito do casal cangaceiro. A exposição vai resgatar a história dos dois a partir de pesquisas e memórias de Expedita Nunes Ferreira, filha do casal, e incluirá peças do acervo pertencente à família, com vestimentas, utensílios e registros históricos, além de acervos complementares. Supimpa!

Longe dos livros

A pesquisa Retrato da Leitura revela que 44% da população não leem e 30% nunca comprou um livro. Segundo a consulta, temos analfabetos funcionais entre 27% dos brasileiros que concluíram o ensino fundamental. Também apurou que somente 23% dos entrevistados dominam a leitura. Em resposta à questão sobre como leem, 64% informam que costumam largar um livro sem terminar, e 62%, que leem somente parte ou capítulos de um livro. Santo Cristo!

Atrás das grades

A campanha terminou mais cedo para o candidato a vereador por São Cristóvão, “Paulista a voz do Povo” (PL). O dito cujo foi preso é flagrante quando queimava cabeamentos furtados de uma empresa de telefonia para vender o metal. Batizado José Cláudio dos Santos, o candidato é técnico de eletricidade, eletrônica e telecomunicações. Na delegacia, ele exerceu o direito de permanecer em silêncio. Resta saber o que “Paulista a voz do Povo” vai dizer ao povo quando sair do xilindró. Home vôte!

Pedindo votos

E quem está pedindo votos para o vereador aracajuano Élber Batalha Filho (PSB) é Eliene Aquino (PT). Coordenadora nacional de Renda e Cidadania do Bolsa Família, a petista gravou vídeo defendendo a reeleição do pessebista. Antes, ela já havia declarado seu apoio ao candidato a prefeito da Barra dos Coqueiros, Danilo Segundo (PT). O que Eliane não fará é pedir votos para Candisse Carvalho (PT), postulante à Prefeitura de Aracaju. A viúva do saudoso ex-governador Marcelo Déda (PT) quer distância do senador Rogério Carvalho (PT) e do deputado federal João Daniel (PT), principais cabos eleitorais de Candisse. Creindeuspai!

Bem na fita

Sergipe foi o segundo estado do Nordeste com a maior redução no número de inadimplentes em agosto, de acordo com o Mapa da Inadimplência e Renegociação de Dívidas da Serasa. O estado registrou 734.605 consumidores negativados, uma queda de 23.378 em relação a julho. Além disso, Sergipe também apresentou uma queda no número de dívidas, sendo a maior entre estados da região. Em julho, os sergipanos acumulavam 2.429.284 dívidas. Já em agosto, esse número caiu para 2.313.111, uma redução de 116.173 dívidas. Arre égua!

Violência política

A ONG VoteLGBT lançou o programa Sentinela LGBT+, que visa monitorar denúncias de violência política e de gênero contra candidatos e candidatas da comunidade. Para denunciar uma ameaça ou violência on-line, o candidato deve fazer um print da tela e mandar para o canal da ONG no Whatsapp através da plataforma do programa. Além de receber as denúncias, o programa também vai fornecer apoio psicológico gratuito através de uma equipe profissionais de saúde mental da Clínica LGBT+ com local. Legal!

Ouro de tolo

Recorte de jornal

Publicado no jornal aracajuano A Notícia, em 22 de setembro de 1896.

