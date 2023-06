Políticos aproveitam as festas para visitar os currais

Por Adiberto de Souza *

Com algumas exceções aqui e outras acolá, os políticos sergipanos estão aproveitando os festejos juninos para visitar os currais eleitorais no interior. Entre um xote e um baião, uma pamonha e um pé de moleque, os caciques ouvem queixas e reivindicações das lideranças locais, ao tempo em que colhem informações sobre o tamanho do rebanho de eleitores que está sendo sevado para as eleições de 2024, quando serão eleitos novos prefeitos e vereadores. Também ficam atentos para possíveis invasões dos currais por adversários interessados em ampliar o território eleitoral para o ainda distante pleito de 2026. Até a campanha do próximo ano, estes políticos fisiológicos repetirão essa visita várias outras vezes, para evitar surpresas de última hora. É uma pena que a grande maioria da classe política sergipana continue enxergando o interior do estado como um grande curral, usado para garantir mandatos eletivos a deputados e senadores, muitos deles preocupados apenas com seus próprios umbigos. Só Jesus na causa!

Linda no México

A deputada estadual Linda Brasil (Psol) participará do 6º Encontro de Lideranças Políticas LGBTI das Américas e do Caribe. O evento acontecerá de 20 a 22 deste mês na Cidade do México. A parlamentar pretende trazer na bagagem experiências diversas para serem discutidas e colocadas em prática no estado. “É um momento significativo para pensarmos nas iniciativas de promoção da igualdade e dos direitos da comunidade”, discursa Linda. O encontro visa compartilhar experiências, estratégias e avançar na busca por uma sociedade mais justa e inclusiva. Então, tá!

Empregos ameaçados

E o deputado estadual Georgeo Passos (Cidadania) está preocupado com o futuro de quatro mil trabalhadores. Todos correm o risco de serem desempregados caso o governo de Sergipe não cumpra o acordo firmado com o Ministério Público Federal sobre a Fundação Hospitalar de Sergipe. Segundo o parlamentar, após esperar uma posição do Executivo por nove anos, o MPF deu um prazo de 60 dias para o cumprimento do acordo homologado na Justiça. Georgeo já recebeu um ofício do Sindicato dos Trabalhadores da Saúde informando sobre a ameaça que correm os empregados daquela Fundação. Misericórdia!

Silvinha vive!

O grupo empresarial Vidam homenageou autoridades e instituições que contribuíram e contribuem para a história, defesa e fortalecimento do segmento turístico do estado. Durante o Festival de Cultura e Gastronomia da Fazenda Escurial, realizado ontem, a organização agraciou os convidados com a “Comenda do Mérito ao Turismo de Sergipe jornalista Sílvia de Oliveira”. Jornalista especializada em turismo, Silvinha realizou um importante trabalho na divulgação das belezas do Cânion de Xingó, em Canindé do São Francisco, que ficou conhecido nacionalmente. Grande entusiasta do turismo sergipano, Silvinha morreu em 2012, vítima de câncer.

Atletas de ouro

E as meninas da ginástica rítmica brilharam novamente. A última proeza das garotas, que treinam em Aracaju, foi no Campeonato Pan-Americano no México. Elas conquistaram as três medalhas de ouro que disputaram. Entusiasmado com mais este feito das jovens atletas, o prefeito de Aracaju, Edvaldo Nogueira (PDT), parabenizou “as rainhas da beleza, leveza e precisão por essa grande conquista, com 100% de aproveitamento. Mais uma prova de que Aracaju é a capital da ginástica brasileira”. Supimpa!

Tucano bate asas

O presidente do PSDB de Aracaju, capitão da reserva Juarez Souza, está a caminho de outro partido. O fidalgo pretende disputar pela futura legenda uma cadeira de vereador da capital sergipana, nas eleições de 2024. “Pela porta da frente entrei e pela porta da frente estou saindo do PSDB”, afirma Juarez, um dos poucos dirigentes da agremiação tucana que preferiu apoiar a candidatura ao governo do senador Rogério Carvalho (PT). Ah, bom!

Faça o que digo…

Muitos congressistas que defendem prender adolescentes infratores nas desumanas penitenciárias estão sendo processados por crimes diversos. Esses políticos são partidários da máxima “faça o que eu digo, não faça o que eu faço”. Aliás, fosse mais célere, a Justiça já teria condenado esses políticos tirados a moralistas por terem metido a mão grande nos recursos públicos. Há daqueles que roubaram o dinheiro do povo para comprar votos, pagar festas particulares, alugar carros de luxo e adquirir imóveis em áreas nobres. Eles sim, deveriam ser trancafiados nas insalubres penitenciárias por muito tempo. Crendeuspai!

Luto

Vítima de câncer, morreu em Aracaju o médico cardiologista Evandro de Senna e Silva. Ele era professor aposentado da Universidade Federal de Sergipe, tendo sido vice-prefeito de Aracaju de 1997 a 2000, na gestão de João Gama da Silva (MDB). Natural de Maruim, Evandro era irmão do radialista e ator Everardo Senna, o popular “Coroné Vevé”. O corpo do médico e educador está sendo velado no Cemitério Colina da Saudade e será sepultado às 17 horas desta segunda-feira. Descanse em paz!

Amigos do rei

Ganha uma pamonha e um pé de moleque quem souber quantos conselheiros existem nas estatais e autarquias do estado e qual o custo deles para os cofres públicos. As fofoqueiras de plantão andam espalhando pelas esquinas de Sergipe que alguns apadrinhados do poder participam de dois a três conselhos consultivos, comparecem a apenas uma reunião mensal e embolsam uma grana razoável. Enquanto essa turma faz a festa, lambuzando-se com o dinheiro do contribuinte, o servidor estadual passa fome, após ter recebido uma esmola de 2,5% como reajuste salarial. Danôsse!

Terra de governadores

Simão Dias está completando 133 anos de emancipação política neste 12 de junho. Localizado no Centro-Oeste de Sergipe e com uma população superior a 40 mil habitantes, o município tem como seu primeiro desbravador o vaqueiro Simão Dias, que chegou com seu rebanho naquelas terras até então ocupadas por índios. Os simãodienses têm orgulho de serem conterrâneos de quatro governadores de Sergipe: Sebastião Celso de Carvalho (PDS), Antônio Carlos Valadares (PSB), Marcelo Déda (PT) e Belivaldo Chagas (PSD). Marminino!

Dois novos livros

Dois novos livros serão autografados por seus autores nesta semana. Amanhã, o professor doutor Jorge Carvalho lança sua mais recente produção literária “Memórias do Jornalismo e da Coluna Social: das lunetas do Lord Gil ao das @Luxoaju”. Será a partir das 16h30, no Museu da Gente Sergipana, centro de Aracaju. Na próxima quinta-feira, o magistrado, escritor e poeta Anselmo Oliveira autografará “O Poemário Boêmio”, uma homenagem à primeira obra deste imortal da Academia Sergipana de Letras. Anselmo receberá os convidados, a partir das 19 horas, no Quality Hotel Aracaju. Prestigie!

Recorte de jornal

Publicado no jornal aracajuano O Tempo, em 29 de novembro de 1945.

Esta coluna é publicada pelos seguintes sites: Destaquenotícias, Infonet, Faxaju, Luxoaju, Leiamaisba, Espaço Livre e nos jornais online Zona Sul e EncontrAqui news.

* É editor do Portal Destaquenotícias