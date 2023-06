Políticos de Aracaju se divertem no forró das traições

Por Adiberto de Souza *

Nem todas as juras de amor feitas ao pé do ouvido nestes animados festejos juninos sobreviverão até a hora de a onça beber água. Muitas fotografias de “casais” flagrados juntinhos no chamado “Arraiá do Povo” e na Rua de São João servirão apenas para provar que nem tudo que se diga agora será verdade em 2024. Partidos que estão participando da mesma quadrilha junina neste ano, deverão compor grupos diferentes na disputa pela Prefeitura de Aracaju. Claro que muitos brincantes ao redor da fogueira chegarão juntos ao altar eleitoral, porém outros selarão o divórcio antes das convenções do próximo ano. Há quem jure, inclusive, que o casal PSD e PDT não anda tão unido quanto antes, embora publicamente disfarce as contrariedades. Portanto, não será surpresa se, no Forro Caju do próximo ano, partidos que hoje formam animados pares juninos sejam tirados para dançar por outras legendas, ao som da música ‘A Carta’, do imortal Luiz Gonzaga: “O que houve entre nós dois foi apenas fantasia/ Nosso passado terminou como termina/ Todas as ilusões/ Doravante seguiremos caminhos diferentes….”. Misericórdia.

Fome de cidadania

Muita gente por esse Brasilzão de meu Deus acredita que basta dar um prato de comida para restaurar a cidadania daqueles que são vistos por muitos políticos como um zero à esquerda. Agora mesmo, o governo de Sergipe lançou festivamente um Programa batizando de “Prato do Povo” visando distribuir almoço, de segunda a sexta-feira, aos miseráveis de 18 municípios. Isso cheira a clientelismo pura e simplesmente. O professor e escritor Frei Beto pensa diferente dos entusiastas deste programa oficial: “A fome não se combate apenas com prato de comida, pois abre-se o oco na barriga, o buraco negro da cidadania”. Plagiando a banda Titãs: “A gente não quer só comida”. É vero!

O buraco da ponte

Tomara que os engenheiros responsáveis pelas obras de ampliação da ponte sobre o Rio Poxim, em Aracaju, tenham uma explicação plausível para o enorme buraco que se abriu na cabeceira daquele empreendimento. Segundo o presidente da Emurb, Sérgio Ferrari, houve um deslocamento das estacas que haviam sido colocadas no local em uma outra ocorrência registrada na mesma área. Ah, bom! Espera-se que o reparo a ser feito agora seja definitivo e garanta segurança aquela ponte super importante para a mobilidade urbana da cidade. Cendeuspai!

Conversa mole

De acordo com a assessoria de comunicação da Deso, o novo presidente Luciano Goes era o que faltava para solucionar os inúmeros problemas da estatal e que tantos malefícios causam aos consumidores. O conserto de uma adutora danificada em Aracaju foi usado pela Companhia de Saneamento para exagerar nos elogios ao fidalgo, indicado para o cargo pela família Ribeiro, de Lagarto. Segundo nota “plantada” na imprensa, o governador Fábio Mitidieri (PSD) achou a solução para a Deso: colocar “Luciano Goes na presidência”. Aff! Não é isso que pensam os suplicantes que dependem dos péssimos serviços prestados pela capenga companhia. Só rindo com tamanha lorota: Quaquaraquaquá!

Boquinha federal

Aos poucos, o governo Lula vai aboletando os aliados em sinecuras federais. O presidente do PSB em Sergipe, Valadares Filho, foi o último contemplado com um cargo comissionado no Palácio do Planalto. O ilustre acaba de ser nomeado chefe da assessoria especial de assuntos parlamentares e federativos da Secretaria-Geral da Presidência da República. Ao menos no nome é um “cargão”. O padrinho de Vavazinho é o ministro Márcio Macedo (PT), que convocou o novo auxiliar “ao trabalho por Sergipe e pelo Brasil”. Satisfeito com o emprego, Valadares Filho prometeu “retribuir toda essa confiança com muita lealdade ao ministro, toda sua equipe e ao governo Lula”. Marminino!

O buraco do Ipesaúde

Na tentativa de justificar o exagerado reajuste de 50% na contribuição do servidor público para o Ipesaúde, o governo alega que a autarquia está na UTI. Segundo o presidente do Instituto, Cláudio Mitidieri, a arrecadação mensal da autarquia é de R$ 25 milhões, para uma despesa de R$ 44 milhões, com um déficit financeiro de R$ 200 milhões. A pergunta que não quer calar é: durante a campanha, o governador Fábio Mitidieri (PSD) conhecia esse rombo no plano de saúde dos servidores ou foi enganado pelo antecessor Belivaldo Chagas (PSD)? Se sabia, o seu silêncio pode ser taxado como estelionato eleitoral. Essa é a melhor definição para a conduta do político que diz uma coisa no palanque e faz outra após ser eleito. Só Jesus na causa!

Correndo a sacolinha

Eleita a melhor quadrilha junina de Sergipe, a Século XX corre o risco de não representar o Estado no concurso promovido pela Rede Globo e que reunirá no Recife brincantes quadrilheiros de todo o Nordeste. O problema é que o grupo sergipano não dispõe de dinheiro para custear os ônibus, alimentação e hospedagem na capital sergipana. Apesar de estar gastando um xibilhão com músicos e bandas caríssimas, o governo de Sergipe tem dado calado por resposta aos apelos da quadrilha junina campeã. Sem apoio do poder público, a direção da Século XX abriu uma vaquinha virtual na esperança de representar Sergipe do concurso da Globo. Então, tá!

Bolsonarista vira ré

A Justiça Federal aceitou a denúncia oferecida pelo Ministério Público contra a sergipana Ângela Rollemberg Santana Landim. A indigitada fez uma postagem preconceituosa contra os nordestinos. Bolsonarista de quatro costados, Ângela compartilhou uma postagem, logo após o resultado das eleições presidenciais de 2022. O texto publicado dizia: “Ganhamos onde se produz, perdemos onde se passa férias, bora trabalhar, pq se o gado morrer o carrapato passa fome”. Segundo o MPF, a mensagem, de caráter racista e xenofóbico, foi motivada pela massiva votação que o hoje presidente Lula (PT) obteve no Nordeste. Vade retro, Satanás!

O outro lado

A Defensoria Pública de Sergipe nega que seja carente de transparência, conforme revelou um relatório da organização Transparência Brasil e publicado pelo site Poder 360º. Segundo nota enviada à coluna, ao contrário do que revela o estudo, “todas as informações que foram buscadas, especialmente no que diz respeito a quem pode ser qualificado como usuário dos serviços prestados pela Defensoria, já constam de nosso sítio na internet. O que podemos afirmar é que a transparência é um valor cultivado e exercitado pela Defensoria Pública de Sergipe, o que pode ser atestado pela última avaliação em nosso Portal da Transparência, levada a efeito pelo Tribunal de Contas do Estado, no ano de 2022, quando obtivemos nota 9”. Ah, bom!

Debandada em Canindé

Dois secretários da Prefeitura de Canindé do São Francisco entregaram os cargos ao prefeito Weldo Mariano (PT). Adeval Marques, da Comunicação, e Victor da Mota, da Agricultura, dizem que estão batendo em retirada para deixar o gestor à vontade em seu desejo de modificar o quadro de auxiliares. As línguas ferinas de Canindé, no entanto, juram de pés juntos que os secretários ficaram insatisfeitos por não terem sido informados pelo próprio Weldo sobre a “limpa” que ele vem fazendo no 1º escalão. Danôsse!

Pé na estrada

Lideranças políticas sergipanas estão circulando por todo o estado. Aproveitam as festas juninas para ver com os próprios olhos como estão os currais eleitorais, importantes para garantir a reeleição e a vida mansa dos ditos cujos. Quase todos postam nas redes sociais fotografias dos eventos que prestigiam. Pela disposição da galera, haja sola de sapatos, pois o périplo só terminará depois do São Pedro, quando a sanfona, o triângulo e a zabumba silenciarem. Home vôte!

Recorte de jornal

Publicado no Jornal do Aracaju, em 1º de abril de 1874.

