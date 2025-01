Políticos de Sergipe dão as costas à Fafen

Por Adiberto de Souza *

Diferente da Bahia, onde políticos e petroleiros lutam para a Petrobras retomar da Unigel a Fábrica de Fertilizantes Nitrogenados (Fafen) de Camaçari, em Sergipe ninguém faz o mesmo discurso em favor da Fafen de Laranjeiras. Paralisadas sob o argumento de que o elevado preço do gás natural impede a produção de ureia, as duas unidades dependem da Petrobras para serem reativadas: ou a petrolífera negocia um preço do gás que contemple a Unigel ou simplesmente retoma as duas Fafens e as coloca em operação, contribuindo com a produção de fertilizantes. É aí que a atuação dos políticos sergipanos se faz necessária. Assim com os baianos, a nossa classe política precisa pressionar a Petrobras e o governo Lula, pois a reabertura da Fafen de Laranjeiras significa geração de empregos, impostos e produção de fertilizantes, tão importantes para o agronegócio brasileiros. Creindeuspai!

Aposta na reforma

O deputado federal João Daniel (PT) disse, ontem, no programa Voz do Brasil que a aprovação da reforma tributária foi um marco histórico para o Brasil. O petista destacou a dispensa de impostos sobre a cesta básica e a ampliação da faixa de isenção do imposto de renda como grandes avanços. Para Daniel, o incentivo à agricultura familiar e à reforma agrária são pilares estratégicos para garantir comida à população. O congressista reforçou seu apoio a uma política forte sobre a produção de alimentos, para que a sociedade perceba a presença do Estado na melhoria da qualidade de vida. Então, tá!

Leis em excesso

O cidadão comum está regulado por milhares de leis e artigos que desconhece. O resultado disso é uma grave contradição, pois o princípio básico do direito diz que a pessoa não pode alegar desconhecimento da lei para se eximir de responsabilidade. Para alguns juristas, a competição eleitoral de parlamentares é a principal razão para os abusos legislativos. Os congressistas querem ganhar o jogo de quem apresenta mais projetos e o resultado dessa disputa medíocre é a aprovação de leis de todo tipo para todos os gostos, causando uma enorme confusão na cabeça do suplicante. Só Jesus na causa!

Renda irlandesa

Como perguntar não ofende: quando será que Sergipe vai começar a exportar, em larga escala, a nossa renda irlandesa para a Irlanda? A indagação se justifica depois que o governo Mitidieri mandou aquele país uma alegre comitiva visando divulgar o artesanato produzido em Divina Pastora. À época, o executivo sergipano garantiu que a viagem de seus representantes para Dublin – custeada pelos contribuintes sergipanos – visava promover a exportação da nossa renda irlandesa, só que até agora necas de pitibiriba. Home vôte!

Médicos reunidos

O Sindicato dos Médicos do Estado de Sergipe (Sindimed) promoveu uma reunião entre associados e a secretária da Saúde de Aracaju, Débora Leite. Médicos de diferentes vínculos da rede municipal apresentaram demandas, discutiram problemas e propuseram soluções visando o fortalecimento da saúde pública na capital sergipana. “Discutimos a necessidade de concurso público, melhorias no acesso da população a exames e especialistas, e melhores condições de trabalho”, explicou médico Helton Monteiro, presidente do Sindimed. Supimpa!

Posse na Unale

O deputado estadual Georgeo Passos (Cidadania) foi empossado, ontem, como o novo secretário da União Nacional dos Legisladores e Legislativos Estaduais (Unale). A solenidade de posse da nova diretoria aconteceu em Brasília e foi prestigiada por parlamentares de todo o Brasil. A nova presidente da entidade é a deputada Tia Ju (Republicanos/RJ). Durante a posse, a ilustre assumiu o compromisso de defender e ampliar o poder dos legisladores e legislativos estaduais durante a sua gestão. Ah, bom!

Garantindo “empregos”

Com apenas uma canetada o governador de Sergipe, Fábio Mitidieri (PSD), agradou vários aliados. Com a renomeação do deputado federal Fábio Reis na Secretaria de Representação de Sergipe em Brasília, o pedessita aboletou Manuel Marcos na Assembleia e Bigode do Santa Maria na Câmara de Aracaju. Primeiro suplente de vereador, Marcos substituirá o deputado licenciado Jorginho Araújo (PSD) no Legislativo estadual, abrindo vaga para o 2º suplente na Câmara. Bigode ocupará a cadeira do vereador Nitinho Vitale (PSD), que permanecerá no Congresso substituindo Fábio Reis. Marminino!

Contrastes de Aracaju

Aracaju é mesmo uma cidade cheia de contrastes. No passado, o principal cabaré da capital sergipana se chamava Vaticano e a Padaria Central ficava numa esquina. Na década de 50, um versinho propagado pelos estudantes dizia bem dos contrastes da terrinha: “Aracaju é terra de muro baixo/ Onde pitomba é fruta/ Candieiro dá choque/ o chinês Eng Fook Mau é ‘seo’ João/ E Shakespeare é Pipiu”. Danôsse!

Fiscal do filho

Além de administrar Itabaiana, Valmir de Francisquinho (PL) tem outra missão política: fiscalizar as ações do novo gestor de Areia Branca, Talysson, que vem a ser filho dele. “Eu disse a ele: vá pras ruas. Limpe a cidade, que estava muito suja antes da posse. É preciso ouvir a população”, frisou. Ex-deputado estadual, Talysson foi eleito graças à força política do pai na região do agreste sergipano. Valmir aposta na boa performance de ambos em Itabaiana e Areia Branca para alavancar a sua possível candidatura ao governo de Sergipe em 2026. Isso, claro, se ele conseguir derrubar em Brasília a inelegibilidade que lhe foi imposta pela Justiça sergipana. Misericórdia!

Revolta do mar

Todos os anos o mar cobra, com juros e correção, o seu espaço, que em Sergipe tem sido invadido pela construção civil. O Atlântico já puniu a ganância imobiliária na Barra dos Coqueiros, Orla de Atalaia e na praia do Saco, em Estância. Apesar disso, o homem insiste em destruir dunas para edificar confortáveis casas de veraneio. Muitos ganharam, e ainda ganham, milhões com esse crime ecológico. Convenientemente, o poder público fecha os olhos para a especulação imobiliária, contudo, o mar não faz acordos e, de quando em vez, retoma os espaços que lhe tomaram criminosamente. Bem feito!

De olho no Confiança

O mundo esportivo sergipano se agitou com a possível “compra” do nosso Confiança pelo ex-presidente do Flamengo, Rodolfo Landim. Durante visita ao estádio Sabino Ribeiro em companhia do governador Fábio Mitidieri (PSD), o ex-dirigente rubro-negro discutiu com diretores e torcedores proletários sobre a possibilidade de transformar o Dragão do bairro Industrial numa Sociedade Anônima do Futebol (SAF). Entre as ideias apresentadas, destacam-se a construção de um estádio com capacidade para 30 mil pessoas e a implantação de um centro de treinamento de ponta. Agora é torcer para que tudo isso não passe de fogo de palha, que acaba tão rápido quando começa. Arre égua!

Recorte de jornal

Publicado no jornal laranjeirense, O Horizonte, em 17 de janeiro de 1886.

Esta coluna é publicada pelos seguintes sites: Destaquenotícias, Infonet, Faxaju, Luxoaju, Leiamaisba, Espaço Livre, Aracaju Magazine e no jornal online Zona Livre.

* É editor do Portal Destaquenotícias