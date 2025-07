Políticos de Sergipe estão de olho em três empregos dos sonhos

Por Adiberto de Souza *

A classe política de Sergipe não fala em outra coisa que não seja as eleições de 2026. No estado, estarão em jogo 35 ótimos empregos públicos, porém muitos pré-candidatos só têm olhos para o cargo de govenador e para as duas vagas do Senado. Ressalte-se que as 24 cadeiras da Assembleia e as oito da Câmara Federal também são rentáveis e, por isso mesmo, pra lá de desejadas. A chefia do Executivo estadual é a mais cobiçada, pois garante um salário de marajá, permite nomear amigos e exonerar adversários, ser paparicado por uma penca de puxa-sacos, ter direito a segurança 24 horas, carro-batedor com girolfex, viajar pelo Brasil e o mundo às custas do erário e, mesmo sem precisar, ter todas as despesas pagas pelos contribuintes. As duas cadeiras senatoriais que serão disputadas em 2026 oferecem quase as mesmas vantagens, além de abrir caminho para presidir o Senado e, em isso ocorrendo, assumir interinamente a Presidência da República. Não é pouca coisa! Por isso mesmo, muitos políticos estão de olhos graúdos nos empregos do governador Fábio Mitidieri (PSD) e dos senadores Rogério Carvalho (PT) e Alessandro Vieira (MDB). Para conquista-los não é tão difícil como parece: basta ter as candidaturas homologadas pelos partidos e obter os votos da maioria dos eleitores sergipanos. Simples assim!

Vai à Justiça

O deputado estadual Georgeo Passos (Cidadania) vai levar o secretário da Casa Civil, Jorge Araújo Filho, às barras da Justiça. A decisão de recorrer ao judiciário foi tomada pelo cidadanista após o auxiliar do governo Mitidieri lhe negar informações sobre o pagamento de emendas parlamentares não impositivas dos últimos dois anos. A solicitação foi feita por Passos duas vezes, tendo Jorginho dado calado por resposta. Para Georgeo, o silêncio de Araújo demonstra “o quanto ele acha que a Assembleia tem que ficar calada”, Misericórdia!

Candidaturas definidas

A prefeita de Aracaju, Emília Corrêa (PL) já definiu seus candidatos às duas vagas para o Senado. Ontem, ela anunciou que apoiará o deputado federal Rodrigo Valadares (União), que é o nome preferido do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Anteriormente, Emília já havia demonstrado simpatia pela pré-candidatura do ex-senador Eduardo Amorim (PSDB), que vem a ser irmão do mandachuva do PL em Sergipe, empresário Edivan Amorim. Informado sobre o anúncio feito pela prefeita, Rodrigo disse que ela pode contar com ele “nessa missão de continuar representando o nosso povo”. Marminino!

Promessa de reajuste

A jornalista Rita Oliveira publicou em seu blog RO-acontece que o reajuste salarial do funcionalismo estadual deverá ser anunciado em agosto próximo. Segundo a coleguinha, o governador Fábio Mitidieri (PSD) afirmou que a majoração beneficiará os servidores do Plano de Cargos, Carreiras e Vencimentos (PCCV) e demais categorias, com exceção do magistério, que já teve reajuste em janeiro, e das forças de segurança, que terão os soldos reajustados em setembro. Mitidieri revelou que os últimos ajustes sobre o benefício estão sendo feitos pelas Secretarias da Fazenda e da Administração. Ah, bom!

Sala do empreendedor

O Sebrae/Sergipe e a Prefeitura de Aracaju inauguraram, ontem, a primeira Sala do Empreendedor do município. O espaço funcionará como um ponto de atendimento integrado, disponibilizando formalização de MEIs, orientações empresariais, capacitações, consultorias e acesso a crédito, contribuindo para o desenvolvimento econômico e social da cidade. A superintendente do Sebrae no estado, Priscila Felizola, ressaltou a aproximação entre a gestão municipal, o Sebrae e os empreendedores, “fazendo com que a economia evolua para um comércio mais forte e atuante e com que avancemos cada vez mais no desenvolvimento do nosso povo”. Então, tá!

Tapas e beijos

A relação dúbia do PT com o governador de Sergipe, Fábio Mitidieri (PSD), permite afirmar que o partido da estrelinha tanto morde quanto assopra o pessedista. Político jeitoso, o pedessista engole em seco a maioria das críticas feitas pelos petistas, visando não desagradar o presidente Lula da Silva e o ministro Márcio Macêdo. O governador sabe que parte dos liderados do “Barba” prefere se aliar ao diabo a ter que se juntar a ele, porém festeja o fato de a banda mais moderada do PT aplaudir a sua gestão. E assim, entre tapas e beijos, Mitidieri e os petistas seguem tão unidos quanto uma corda de caranguejos. Home vôte!

De bem com o povo

O prefeito de Itabaiana, Valmir de Francisquinho (PL), entende que a sua boa colocação nas pesquisas demonstra a reação dos sergipanos contra a forma como ele foi retirado pela Justiça da disputa para governador em 2022. Entrevistado pelo site JLPolítica, Valmir disse que os resultados das consultas de intenção de votos são visíveis em todos os municípios e demonstra o desejo dos eleitores em ter “um governador de fato pujante, que execute obras e que atenda verdadeiramente à população de um modo geral”. Segundo Francisquinho, o povo quer um governante que saia do mero discurso, da perseguição política: “Os sergipanos sonham com um novo João Alves da vida”, afirma o prefeito itabaianense. Arre égua!

Quem te viu

Quem ver hoje o senador Alessandro Vieira (MDB) fazer rasgados elogios ao governo Fábio Mitidieri (PSDB) estranha essa repentina mudança de comportamento do distinto. Até um tempo desse, o emedebista vivia criticando o grupo governista do qual ele hoje é um alegre integrante. Em 2022, quando disputou o governo estadual, Alessandro não se cansava de sugerir aos eleitores que mandassem pra casa as figurinhas carimbadas, acusando-as de terem levado Sergipe ao caos político e administrativo. Vieira dizia, com todas as letras, que os grupos políticos tradicionais estavam aquém do desafio que o estado precisa para entrar nos trilhos. Caramba!

Plantação de “notícias”

Faltando ainda mais de um ano para as eleições de 2026, a classe política tem feito das tripas coração para manter a disputa eleitoral na ordem do dia da imprensa sergipana. Inicialmente, os assessores destes fidalgos “plantam” informações nas redes sociais. Em seguida, as enviam para os jornalistas e radialistas, que terminam destacando a “notícia” nos veículos de comunicação. Claro que boa parte das notinhas chegados às redações termina na lata do lixo, porém o pouco que é publicado já é muito para quem precisa se manter na mídia até que os partidos definam os candidatos proporcionais e majoritários. Só Jesus na causa!

Governo reage

Dois deputados estaduais saíram em defesa do governo Mitidieri após o deputado federal Thiago de Joaldo (PP) ter gravado um vídeo expondo o estado de calamidade em que se encontra o anel viário de Itabaianinha. Kaká Santos e Cristiano Cavalcante – ambos do União Brasil – juraram na Assembleia Legislativa que o Executivo já determinou a recuperação daquela via, importante para o tráfego de veículos, principalmente os caminhões das cerâmicas. No vídeo que provocou os deputados governistas a se manifestarem, Thiago de Joaldo denuncia que os buracos e o descaso total do governo “são responsáveis pelos inúmeros acidentes, responsáveis por dezenas de mortes”. Creindeuspai!

Os opostos

De um bebinho, numa bodega imunda da periferia de Aracaju: Enquanto Bolsonaro vive um grande inferno astral, Lula é só “ai love you, beibi”. Cruzes!

Recorte de jornal

Publicado no jornal Correio de Aracaju, em 12 de fevereiro de 1911.

