Políticos expõem a falta de vergonha na janela partidária

Por Adiberto de Souza *

Muitos deputados federais e estaduais já estão negociando seus passes com outros partidos pelos quais pretendem disputar a reeleição em 2026. Os entendimentos seguem até março do próximo ano quando será aberta a janela partidária, instrumento legal que permite a troca de legenda sem o risco de perder o mandato. É preciso dizer que esse dispositivo da lei eleitoral virou um descarado trampolim para os políticos pularem a cerca visando unicamente benefícios pessoais. Ao ser criada, o principal objetivo da janela partidária era permitir que o parlamentar em litígio com seu partido mudasse de endereço sem ser punido. Esperava-se, inclusive, que o suplicante batesse na porta de uma sigla com coloração ideológica parecida à que estava caindo fora. Ledo engano! Foi-se o tempo em que o sujeito nascia e morria UDN ou PSD. Atualmente, a grande maioria dos deputados dispostos a pular a cerca partidária busca garantir a reeleição. Portanto, a janela partidária serve principalmente para expor a falta de vergonha. Home vôte!

Jovem senador

Entre os dias 18 e 22 de agosto próximo o Senado terá 27 novos representantes dos estados: são os jovens senadores que participarão em Brasília da Semana de Vivência Legislativa. Sergipe será representado pelo estudante José Guylherme Santos Santana, do Colégio Estadual Professor João de Oliveira, em Poço Verde. Ele participou da seleção estadual com uma redação intitulada “Emergência Climática: Pense no Futuro, Aja no Presente”, e ficou em primeiro lugar. Antes de viajar à capital federal, Guylherme cumprirá uma agenda de atividades, incluindo uma visita à Câmara Municipal de Aracaju. Supimpa!

Assédio na caserna

Exatos 39,2% das policiais declaram ter sido vítimas de algum tipo de assédio (moral ou sexual) dentro da corporação. Entre os homens, dos 20,1% que declararam que foram assediados, 95,6% sofreram assédio moral. É o que revela a recente pesquisa “As Mulheres nas Instituições Policiais” feita pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública. O assédio se manifesta através de condutas abusivas, como constrangimento, humilhação, discriminação e violência, que podem causar danos físicos e psicológicos às vítimas, além de afetar o ambiente de trabalho. Danôsse!

Mal na fita

Sergipe está entre os oito estados onde menos da metade das crianças (38,4%) são alfabetizadas. Ou seja, tivesse participando de uma prova final o estado seria reprovado, pois não obteve nota 50. O índice foi divulgado pelo Ministério da Educação e faz parte do estudo Resultados da Alfabetização 2024, Indicador Criança Alfabetizada. Apesar desse percentual alarmante, o governo de Sergipe comemorou porque conseguiu ficar um pouquinho acima da meta de 38% estipulada para os estados. O MEC está atuando em Sergipe e em outros sete estados que não atingiram o nível 2, que é o índice do resultado nacional (59,2%), da escala do Criança Alfabetizada. Creindeuspai!

Recesso exagerado

Veja o que publicou o coleguinha Matos Ramos em sua coluna dominical no site Destaquenotícias: “Nada menos do que 15 Assembleias Legislativas têm recesso, agora no meio do ano, maior do que o do Congresso, que é de 14 dias. A boa notícia é que o Legislativo de Sergipe está entre os poucos do país que paralisa as atividades parlamentares com base no recesso da Câmara Federal e do Senado. Reportagem do portal de notícias UOL mostra que as Assembleias do Rio de Janeiro e de São Paulo têm recessos de 31 dias. Ai já é tempo de mais para descansar”, escreveu Ramos. Aff Maria!

Pirão de mocotó

O deputado federal Ícaro de Valmir (PL) fez uma boquinha durante visita a amigos no povoado Gandu, em Itabaiana. O prato principal do café da manhã servido ao jovem parlamentar foi pirão de mocotó. O anfitrião também colocou na mesa charque com verduras, prato preferido pelo prefeito itabaianense Valmir de Francisquinho (PL), que vem a ser pai do deputado bom de garfo. Marminino!

Empréstimos desnecessários

“Com R$ 2 bilhões em caixa, Mitidieri toma empréstimos desnecessários”. Esse é o título do comentário assinado pelo jornalista Gilvan Manoel no Jornal do Dia. O articulista escreveu que Fábio Mitidieri (PSD) “parece ter iniciado o governo sem qualquer planejamento. Na primeira metade da administração inaugurou apenas obras herdadas da gestão anterior. Como todo populista, deixou as obras mais importantes para a reta final. Quer chegar à campanha pela reeleição com Aracaju transformada num grande canteiro de obras, à custa do endividamento do estado com empréstimos desnecessários”. Arre égua!

Imprensa enlutada

A imprensa sergipana está enlutada pela morte do radialista Jackson Hora, 69 anos. Ele faleceu no último sábado no Hospital Cirurgia, em Aracaju, onde estava internado após ter sofrido um Acidente Vascular Cerebral. O corpo do comunicador foi sepultado, ontem, no Cemitério Colina da Saudade. Jackson Hora era aposentado da Universidade Federal de Sergipe e da Secretaria Estadual da Educação. Descanse em paz, amigo!

Arthur do Val, um mequetrefe

O ex-deputado paulista e youtuber Arthur do Val cuspiu uma série de agressões contra os sergipanos. Ao comentar a promessa feita pelo deputado federal Thiago de Joaldo (PP) de colocar uma emenda parlamentar para custear o show de Wesley Safadão no Forró Caju de 2025, o mequetrefe defecou pela boca. Nem precisa dizer que a classe política sergipana de A a Z reagiu fortemente contra as baboseiras escarradas por Arthur do Val. A prefeita de Aracaju, Emília Corrêa (PL), ameaçado processá-lo, enquanto o deputado federal Ícaro de Valmir (PL) já protocolou uma notícia-crime contra o youtuber no Ministério Público Federal. Misericórdia!

Aposta no campo

O Sebrae marcou presença no Encontro da Pecuária de Corte do Nordeste (Encorte), realizado em Aracaju, tendo apresentado um projeto de pesquisa inédito que mapeia o setor da bovinocultura nos estados de Sergipe, Alagoas e Pernambuco. “Colocamos inteligência de mercado na linha de frente do campo. Quando transformamos dados brutos em estratégia, damos ao produtor as coordenadas exatas para crescer com rentabilidade e sustentabilidade”, afirmou a superintendente do Sebrae/Sergipe, Priscila Felizola. Ah, bom!

Partido punido

E o Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe suspendeu a anotação do diretório estadual do PRD, partido formado pela fusão do Patriotas com o PTB. A suspensão foi motivada pela não prestação das contas referentes ao exercício financeiro de 2021 do antigo partido Patriotas. O relator do processo, juiz Leonardo Souza Santana Almeida, destacou que o PRD assumiu as obrigações dos partidos que se uniram. Acontece que, embora obrigada por lei, a nova legenda não prestou contas dos bens e dívidas do partido incorporado. Só Jesus na causa!

Recorte de jornal

Publicado no jornal aracajuano A República, em 7 de julho de 1933.

* É editor do Portal Destaquenotícias