Políticos já lançam balões de ensaio para as eleições de 2026

Por Adiberto de Souza *

Faltando ainda quase dois anos para as eleições de 2026 os políticos sergipanos já começaram os primeiros ensaios para a próxima disputa ao governo estadual e ao Senado. Alguns partidos já tentam colocar seus balões no ar, enquanto se esforçam para furar os produzidos pelos adversários ainda na subida. Dizer agora quais experiências sobreviverão até as convenções partidárias de 2026 é um difícil exercício de futurologia, pois a atmosfera política vive em constantes mudanças. Quem garante que o ex-prefeito de Aracaju, Edvaldo Nogueira (PDT), terá fôlego suficiente para despontar como candidato a senador? E se o ex-governador Belivaldo Chagas (Pode) resolver bater chapa com Fábio Mitidieri (PSD), que deita e levanta pensando na reeleição? Será que o senador Rogério Carvalho (PT) tentará manter a cadeira no Congresso ou disputará o governo, como fez em 2022? Valmir de Francisquinho (PL) conseguirá derrubar a inelegibilidade a tempo? Estas e outras questões só poderão ser respondidas bem mais pra frente, pois tudo vai depender do lado que o vento estiver soprando quando o calendário de 2026 entrar em vigor. Creindeuspai!

Na corda bamba

O presidente Lula da Silva (PT) decidiu ao menos uma das mudanças que deve fazer no seu ministério, com a entrada da atual presidente do PT, Gleisi Hoffmann, para a Secretaria-Geral da Presidência no lugar do ministro Márcio Macêdo (PT). Segundo a agência Reuters, a substituição não deverá ser feita agora. Lula estuda fazer outras mudanças no primeiro escalão em fevereiro, logo depois da eleição das mesas da Câmara e do Senado, com ajustes considerados necessários tanto de gestão quanto políticos para reacomodar forças que hoje apoiam o governo. Marminino!

Caraminguás na conta

Boa notícia para os servidores da Prefeitura de Aracaju: o salário da galera referente a este mês estará na conta hoje. O anúncio foi feito pela prefeita Emília Corrêa (PL) através das redes sociais. Já o governo de Sergipe promete pagar a folha de pessoal amanhã e sexta-feira. Nesses dois dias, mais de 75 mil pessoas, entre ativos, aposentados e pensionistas vão receber as respectivas remunerações. Todos os servidores estaduais que fazem aniversário agora em janeiro também vão receber a primeira parcela do 13º salário. Com o cumprimento do calendário, serão cerca de R$ 480 milhões injetados na economia sergipana. Aff Maria!

Todos juntos

O governo Mitidieri promoveu, ontem, o Simpósio “Juntos por Sergipe”. Realizado em Aracaju, o evento reuniu 61 dos 75 prefeitos eleitos e reeleitos em 2024, além de nove representantes dos gestores ausentes. O objetivo do conclave foi estreitar as relações entre o governo e os prefeitos e, por consequência, fortalecer ações voltadas para o desenvolvimento nos municípios. Em seu discurso, o governador Fábio Mitidieri (PSD) fez um balanço das ações de sua gestão e a anunciou novos investimentos a serem feitos agora em 2025. Então, tá!

Sergipe miserável

Em Sergipe 71,6% de crianças e adolescentes têm algum tipo de privação de direito básico. Para se ter uma ideia desse quadro de miséria, sete em cada 10 pessoas de zero aos 17 anos de idade estão em situação de pobreza. Esse trágico quadro é exposto pelo site Mangue Jornalismo, com base em dados do Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef). De acordo com a reportagem, em Sergipe foram encontrados 423,74 mil crianças e adolescentes em situação de pobreza. Desse total, a pesquisa revelou que 157,43 mil deles vivem na chamada “extrema pobreza”, ou seja, moram com a família cuja renda está abaixo da linha da pobreza, com até R$ 209,00 mensais por pessoa. Home vôte!

Dia de posse

A magistrada Maria Angélica Garcia Moreno Franco será empossada, hoje, como a mais nova desembargadora do Tribunal de Justiça de Sergipe. A solenidade está agendada para às 10 horas, no auditório do Palácio da Justiça, centro de Aracaju. Juíza titular da 13ª Vara Cível de Aracaju desde fevereiro de 2008, Maria Angélica foi escolhida para compor o Pleno do TJ pelo critério de merecimento. Ela ocupará a vaga aberta após a aposentadoria do desembargador Ruy Pinheiro, em novembro de 2024. Boa sorte nessa nova empreitada jurídica!

Vida perigosa

Pesquisa mostra que 27,9% dos homens entre 18 e 24 anos e 20,4% das mulheres, na mesma faixa etária, têm comportamento de risco depois beber nas chamadas baladas. A análise foi feita com os jovens depois do binge drinking (tomar quatro ou cinco doses de álcool em poucas horas). Segundo o estudo feito pela Universidade Federal de São Paulo, após a prática do binge drinking 15,8% dos homens e 9,4% das mulheres fazem uso de drogas ilícitas, enquanto 11,4% dos homens e 6,8% das mulheres assumem um comportamento sexual de risco. Misericórdia!

De olho no futuro

O Psol promoveu um debate sobre os desafios da conjuntura política e as tarefas da esquerda sergipana. De acordo com a vereadora psolista Sônia Meire, foi um momento de fortalecimento coletivo, de reflexão sobre a realidade “e de como podemos enfrentar a extrema-direita, fortalecendo a unidade da esquerda”. Foram discutidos temas como a formação política, trabalho de base, comunicação popular e quais meios de se conectar cada vez mais com a base da classe trabalhadora e comunidades periféricas. O jornalista Cristian Góes, do site Mangue Jornalismo, foi um dos palestrantes. Legal!

Oitenta velinhas

Amigos e amigas do jornalista Leó Filho prestigiaram os 80 anos deste grande desportista. A festa aconteceu no Cotinguiba Esporte Clube e contou com presenças ilustres como as dos ex-governadores Antônio Carlos Valadares (SD) e Belivaldo Chagas (Pode), além de deputados estaduais, ex-vereadores, radialistas e jornalistas. Leó Filho dirigiu o Jornal da Cidade por longos anos, foi secretário estadual e deu grande contribuição ao esporte amador, tendo participando da fundação das Federações Sergipanas de Ciclismo, Ginástica, Handebol, Judô e Tênis. Parabéns, Leó!

Rodovia de rosca

O deputado estadual Georgeo Passos (Cidadania) voltou a cobrar ao governo Mitidieri que conclua a rodovia SE-255 ligando Itaporanga D’Ajuda a Itabaiana. Iniciada no distante 2014, a estrada não tem prazo para ser concluída. Pelo que se sabe, o motivo da demora não é falta de recursos, pois o ex-governador Belivaldo Chagas (Pode) conseguiu um empréstimo visando concluir aquela via. Para se ter uma ideia, em alguns trechos o asfalto simplesmente já desapareceu. Com apenas 52 quilômetros de extensão, a rodovia será de fundamental importância para desafogar o trecho da BR-235, entre Itabaiana e Aracaju. Só Jesus na causa!

Santa farinha

De forte presença na culinária sergipana, a nossa farinha de mandioca é a melhor do Brasil. Alguém duvida? Grande produtor, Lagarto promove uma festança anual para homenageá-la. Certa feita, ao ser indagado por que o nordestino come tanta farinha, o engenheiro e pesquisador da Embrapa, Joselito da Silva Mota, respondeu na lata: “É porque a farinha no prato aumenta o que está pouco, esfria o que está quente, engrossa o que está ralo e na pança dá sustança”. Arre égua!

Recorte de jornal

Publicado no jornal aracajuano Gazeta do Povo, em 31 de março de 1926.

