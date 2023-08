Políticos retornam ao batente de olho em 2024

Por Adiberto de Souza *

Senadores, deputados e vereadores estão retornando ao trabalho parlamentar após o recesso do meio do ano. A Câmara de Aracaju reabriu as atividades ontem. Já a Assembleia retorna ao “batente” nesta terça-feira, ocorrendo o mesmo com o Congresso. Como sempre, a expectativa dos contribuintes é que tanto os congressistas e deputados estaduais, quanto os vereadores, se aproximem mais do eleitorado, ouvindo as suas demandas visando transformá-las em projetos ou cobrar solução aos governos. Ressalte-se que, mesmo este não sendo um ano eleitoral, o pleito de 2024 já está mexendo com as cabeças dos políticos, particularmente dos vereadores que tentarão se reeleger. Portanto, não esperem uma grande produção parlamentar neste segundo semestre. É previsível que os chamados representantes do povo se preocupem menos em resolver os problemas da população e mais em cativar o eleitorado, de olho na renovação de próprios mandatos. Como diz o ditado popular: Mateus, primeiro os meus. Crendeuspai!

André no banco dos réus

O Supremo Tribunal Federal (STF) julga hoje a Ação Penal que tem como réu o ex-deputado federal André Moura União). O distinto é acusado dos crimes de peculato e desvio e apropriação de recursos públicos, supostamente praticados entre janeiro de 2005 e junho de 2007, durante o mandato de Juarez Batista dos Santos, sucessor de Moura na Prefeitura de Pirambu. Segundo o Ministério Público, mesmo fora do cargo, André permaneceu no comando da administração municipal. Em 2021, o ex-parlamentar sergipano já foi condenado pelo STF à pena de oito anos e três meses de prisão, em regime inicial fechado. Cruz, credo!

Fundo do mar

Há 80 anos, o submarino alemão U-507 foi afundado em águas brasileiras pelo hidroavião PBY-5 Catalina. Conhecido como “Lobo Cinzento”, a máquina de guerra nazista foi responsável pelos torpedeamentos na costa sergipana dos navios mercantes Baependi, Araraquara e Annibal Benévolo, causando as mortes de 551 pessoas. No dia 31 de julho de 1943, a história seria diferente para o U-507. Avistado a 87 quilômetros do Pão de Açúcar (RJ), o submarino foi bombardeado pela aeronave da Força Aérea Brasileira pilotado pelo aspirante Alberto Martins Torres. Bem feito!

Fake news desmascarada

O governador de Sergipe, Fábio Mitidieri (PSD), desmentiu a informação sobre a existência de estudos para o Estado voltar a descontar 14% dos aposentados e pensionistas. Essa cobrança foi extinta pelo ex-governador Belivaldo Chagas (PSD), em julho do ano passado. Agora, alguns mequetrefes espalharam que Mitidieri pretendia mandar para a Assembleia um projeto ressuscitando a cobrança previdenciária. Ontem, o governador tranquilizou os velhinhos: “É mais uma fake news”, afirmou. Menos mal, né? Aff Maria!

Novo vereador

O presidente da Federação Sergipana de Futebol, Milton Dantas (PDT), é o mais novo vereador de Aracaju. O distinto foi empossado ontem, em substituição a Joaquim da Janelinha (Pros), que se licenciou do parlamento para assumir uma Secretaria municipal. Após empossar o novo auxiliar, o prefeito Edvaldo Nogueira (PDT) foi ao Legislativo prestigiar a posse do parlamentar, que discursou prometendo trabalhar “por aqueles que nos deram um voto de confiança. É um compromisso, uma grande missão”, disse Miltinho. Então, tá!

Infância perdida

Cerca de 40,2% das crianças com até 14 anos vivem em domicílios de baixa renda e em situação de extrema pobreza. Estudo da Fundação Abrinq mostra que em 2015, 18,4% dos homicídios cometidos no Brasil tiveram como vítimas crianças e jovens de até 19 anos. Entre as denúncias de violações de direitos de crianças, 72,8% se referiam a casos de negligência, seguida por violência psicológica (45,7%), violência física (42,4%) e violência sexual (21,3%). Crendeuspai!

Ministro na terrinha

O ministro dos Transportes, Renan Filho (MDB), deve dar com os costados em Sergipe na próxima sexta-feira. Vem participar da 41ª Reunião Ordinária do Comitê Nacional de Secretarias de Fazenda (Consefaz), que acontecerá em um hotel da orla de Aracaju. O emedebista também vai inaugurar a duplicação da BR-101, no trecho que compreende os quilômetros de 71 a 77, entre os municípios de Maruim e Laranjeiras. Esse pedaço da rodovia teve as obras retomadas em fevereiro passado, durante evento prestigiado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o próprio Renan Filho. Ah, bom!

Abaixo o reajuste

Servidores públicos fizeram um protesto em frente à sede do Ipesaúde, em Aracaju, contra o exagerado reajuste de 50% no valor da contribuição paga ao plano de saúde estatal. O pessoal que faz a segurança da autarquia tentou impedir o acesso dos servidores e aposentados às dependências do Ipesaúde, porém, diante da pressão, relaxaram a guarda. Por conta do reajuste absurdo aplicado na contribuição pelo governo Mitidieri, muitos servidores já abandonaram o instituto, mesmo sabendo que não ganham o suficiente para custear um plano de saúde particular. Home vôte!

Brasil desigual

Pesquisa do Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas aponta que no primeiro trimestre deste ano a remuneração média das mulheres negras era de R$ 1.948, o que equivale a 48% do que homens brancos ganham na média. Essa desigualdade permanece apesar do aumento do contingente de mulheres negras na população em idade ativa e da ampliação da escolaridade. A participação das mulheres negras que chegaram ao ensino superior chegou a 12% em 2023. Esse avanço, entretanto, não foi suficiente para melhorar outros indicadores deste grupo no mercado de trabalho. Danôsse!

Roupa velha

Apesar das obras de reforma de sua estrutura física, o Ginásio de Esportes Constâncio Vieira, em Aracaju, continua carecendo de uma mãozinha de tinta na parte externa. Iniciada no governo passado e avaliada em R$ 2,5 milhões, a reforma parece não ter incluído a pintura completa do ginásio. Ou será que a grana não foi suficiente para vestir aquele complexo esportivo com uma roupa nova antes da festa de inauguração? Misericórdia!

Recorte de jornal

Publicado no jornal laranjeirense O Horizonte, 21 de janeiro de 1886.

