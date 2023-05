Políticos sergipanos aguardam a janela para pular a cerca

Por Adiberto de Souza *

Corre o risco de perder dinheiro quem apostar em quais partidos estarão os políticos de Aracaju nas eleições de 2024. Muitos aguardam ansiosos a abertura da chamada “janela partidária”, em março do ano que vem, para pular a cerca, mudar de sigla com a mesma facilidade como trocam de camisa. Diante do nível de dificuldade que o próximo pleito deverá apresentar, acredita-se que o troca-troca de legendas será movimentadíssimo na capital e no interior de Sergipe. Aliás, visando garantir a candidatura e uma eleição mais fácil, muitas lideranças já estão negociando os novos endereços partidários. Os pré-candidatos a prefeito e vereador vão precisar ter muita sensibilidade na hora de trocar de legenda para não acabar dando com os burros n’água, como aconteceu em 2020 com muita gente que se achava boa de voto e perdeu as eleições. Misericórdia!

Conversa mole

Não acreditem nos políticos sergipanos que dizem serem os responsáveis pelas últimas quedas nos preços dos combustíveis. As reduções fazem parte da política de preços da Refinaria Mataripe, que abastece Sergipe. A Acelen informou que vem reduzido os valores dos derivados do petróleo, acrescentando que o fim da Paridade de Preço de Importação anunciado pela Petrobras não teve grande impacto nas planilhas da Mataripe. “No diesel, foram 10 reduções consecutivas, acumulando queda de 31% desde o início do ano. A gasolina acumula queda de 16% no mesmo período”, informa a Acelen. Portanto, o que alguns políticos dizem sobre o assunto não passa de lorota para iludir os tolos. Desconjuro!

Água pelo ladrão

Recente levantamento feito pelo Instituto Trata Brasil mostra que Sergipe está entre os 15 estados brasileiros que desperdiçam acima de 40% de toda a água tratada. A própria diretoria da Companhia de Saneamento de Sergipe (Deso) já admitiu que mais de 50% da água produzida deixa de ser faturada devido aos vazamentos e fraudes existentes na rede, a exemplo do grande número de ligações clandestinas existentes, principalmente na periferia da Grande Aracaju. Vez por outra, a estatal, juntamente com a Polícia, realiza operações e flagra furtos de água, porém não consegue conter o elevado desperdício. Só Jesus na causa!

Oficina

Consertando a informação sobre o empréstimo que o governo de Sergipe vai fazer junto ao Banco do Brasil: É de até R$ 300 milhões, e não de R$ 300 mil como foi publicado, ontem, aqui. Reparo feito!

Visita ilustre

O ministro do Superior Tribunal de Justiça, Luis Felipe Salomão, visitou o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Jeferson Andrade (PSD). O magistrado está em Sergipe participando de uma inspeção ordinária nos setores administrativos e judiciais do Tribunal de Justiça e das serventias extrajudiciais do estado. O objetivo do trabalho é apurar fatos relacionados ao funcionamento dos serviços judiciais e auxiliares. Salomão também esteve com o governador Fábio Mitidieri (PSD). Ah, bom!

Contando os eleitores

O PP quer saber quantos eleitores existem em Laranjeiras. Para tanto, solicitou ao Tribunal Regional Eleitoral que promova uma correição no município visando comprovar se é verdade que há votantes em excesso na cidade. A suspeita do PP é porque, segundo o censo demográfico de 2022, a população laranjeirense é de 24.003 habitantes, enquanto o número de eleitores registrados no município chega a 22.164, significando dizer que o eleitorado equivale a 92,33% dos moradores. Aff Maria!

Pra ser político

Ser enganador, mentir

Enrolar, ser trambiqueiro

Gostar de fazer promessa

Não pagar, ser trapaceiro

Eis os requisitos básicos

Do político brasileiro.

A definição acima está no bem acabado cordel ‘Perfil do Político Brasileiro’ do poeta paraibano Vernaci Santos do Nascimento.

Conclusão indefinida

O governo de Fábio Mitidieri (PSD) ainda não sabe quando conclui a rodovia SE-255, ligando Itaporanga D’Ajuda a Itabaiana. Iniciada no distante 2014, a estrada é de fundamental importância para desafogar o trecho da BR-235, entre Itabaiana e Aracaju. Em nota enviada à coluna, Igor Albuquerque, diretor-técnico do Departamento Estadual de Infraestrutura Rodoviária, explicou que a autarquia “busca junto a órgãos ambientais a devida autorização para retomar e, consequentemente, finalizar a obra. Foi orientado ao DER a adequação do projeto para atender os 15 km restantes. Tão logo ocorra a autorização desta adequação, iremos licitar o serviço”, informou Igor. Então, tá!

Sob nova direção

O Corpo de Bombeiros Militar de Sergipe está, desde ontem, sob nova direção. Os coronéis Fábio Pinto Cardoso e Maristela Xavier dos Santos assumiram, respectivamente, como comandante e vice da corporação. Na solenidade de posse, o governador Fábio Mitidieri (PSD) desejou sucesso aos empossados e agradeceu ao ex-comandante, coronel Alexandre José, pelo trabalho desenvolvido à frente do Corpo de Bombeiros. Ressalte-se que a oficial Maristela Xavier foi promovida a coronel no mês passado, tornando-se a primeira mulher a ocupar o posto nos mais 102 anos de história daquela corporação militar. Boa sorte a ambos na nova empreitada!

Não quer agrado

E o senador Rogério Carvalho (PT) garante que não precisa “de nenhum tipo de agrado e de troca para estar do lado que sempre estive: do povo de Sergipe e do Governo do PT”. A revelação foi feita pelo petista durante evento para entrega de equipamentos pela Codevasf, estatal que passa a ser comandada por um apadrinhado do ex-deputado federal André Moura (União). Rogério tentou indicar para o cargo o petista Sílvio Santos, porém o governo Lula preferiu fazer uma gracinha com Moura, em troca do apoio da deputada federal Yandra de André (União) no Congresso. Carvalho concluiu dizendo não precisar “receber dinheiro, nem cargo porque já nasci desse lado”. Marminino!

Cadê as casas?

O senador Laércio Oliveira (PP) alertou o ministro das Cidades, Jáder Filho, para a falta de moradias. Também defendeu que o governo busque facilitar o acesso da população à casa própria. O parlamentar revelou que, segundo levantamento da Fundação João Pinheiro, o Brasil tem um déficit de quase 6 milhões de habitações. Laércio denunciou, ainda, as dificuldades que os prefeitos sergipanos estão tendo para fechar convênios com a Caixa Econômica Federal. Conforme o senador, este fato tem impedido ou adiado a retomada de programas como o Minha Casa, Minha Vida. Home vôte!

Esperando na janela

E o vereador Joaquim da Janelinha (SD) dorme e acorda sonhando em assumir a Secretaria da Educação de Aracaju. Entrevistado por uma emissora de rádio, o ilustre disse que para ele trocar a Câmara pela pasta municipal só falta o prefeito Edvaldo Nogueira (PDT) convidá-lo. Caso o gestor pedetista resolva substituir o secretário Ricardo Abreu por Joaquim, a cadeira do parlamentar na Câmara será ocupada pelo suplente Milton Dantas (Pros). Ontem, ao comentar tal hipótese, um popular disse que o desejo do vereador lembra a música de Gilberto Gil: “Tá me esperando na janela, ai, ai (ah, ah)/ Não sei se vou me segurar/Por isso eu vou na casa dela, ai, ai (ai, ai)…”. Crendeuspai!

Recorte de jornal

Publicado no jornal aracajuano A República, em 29 de dezembro de 1932.

Esta coluna é publicada pelos seguintes sites: Destaquenotícias, Infonet, Faxaju, Luxoaju, Leiamaisba, Espaço Livre e nos jornais online Zona Sul e EncontrAqui news.

* É editor do Portal Destaquenotícias