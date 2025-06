Pré-candidato a governador de Sergipe teme atentado político

Por Adiberto de Souza *

A disputa pelo governo de Sergipe promete desdobramentos imprevisíveis. Ao menos é o que se depreende após o alerta feito pelo deputado federal Thiago de Joaldo (PP) de que não se calará caso algo aconteça com ele ou a sua família. O parlamentar denunciou que desde o seu rompimento político com o governo estadual vem sendo alertado por amigos para ter cuidado “porque o jogo é duro e esse pessoal vai para o tudo ou nada pelo poder”. Ligado politicamente ao governador Fábio Mitidieri (PSD) até um dia desses, Thiago se mudou para a oposição falando grosso contra o ex-aliado e alguns secretários estaduais. Após levantar suspeitas sobre possíveis atos violentos contra ele ou seus familiares, o deputado avisou que nada o fará silenciar. Tomara que essa suposição do parlamentar sobre possíveis atentados não se concretize, pois os sergipanos sempre condenaram a violência e não apoiarão quem resolver trilhar esse perigoso caminho. Home vôte!

Chega de violência

A escalada da violência contra as mulheres foi denunciada pela deputada estadual Linda Brasil (Psol). Segundo ela, quatro mulheres são assassinadas por dia no Brasil só por serem mulheres. “Em 2024, foram 1.459 feminicídios e mais de 83 mil casos de estupro (227 por dia)”, revela a psolista. De acordo com Linda, 798 estupros e 10 feminicídios foram registrados em Sergipe no ano passado. “Esses números não são estatísticas frias, são o retrato de um país adoecido pelo machismo e pela impunidade. A cada dia que o Estado se omite, mais vidas são destruídas. Chega de naturalizar a violência”, protestou a deputada. Só Jesus na causa!

Mitidieri cansado

O governador de Sergipe, Fábio Mitidieri (PSD), está pensando em tirar uns dias de férias para descansar a mente. Segundo o jornalista Diógenes Brayner, o líder pedessista tem consciência que será a “vitrine da oposição e que deve reagir com a postura de governador”. Em seguida, Mitidieri afirmou ao colunista que precisa tirar uns dias pra descansar a mente, pois a pessoa exausta não funciona da melhor forma. Ressalte-se que em abril passado o governador se licenciou por duas semanas para uma viagem particular aos Estados Unidos. Aff Maria!

Imprensa de luto

A imprensa sergipana está de luto pelas mortes prematuras da jornalista Mônica Pinto e do jornalista e publicitário André Barros. Ambos morreram ontem, para tristeza dos familiares e amigos. Mônica foi vítima de câncer, enquanto André faleceu em um hospital de Salvador após um transplante de medula óssea. O corpo da jornalista foi cremado ontem à tarde, em Itaporanga D’Ajuda. O corpo de Barros está sendo velado no Cemitério La Pace, localizado em Nossa Senhora do Socorro, às margens da BR-101. O sepultamento vai acontecer às 16 horas, no mesmo local. Descansem em paz!

Segurança alimentar

Combate à fome e apoio à agricultura familiar foram discutidos pelo deputado federal João Daniel (PT) durante reunião na Secretaria Nacional de Segurança Alimentar. O petista tratou com a secretária Lilian Rahal e equipe sobre o fortalecimento do Programa de Aquisição de Alimentos (PAA), a expansão das Cozinhas Solidárias, e a construção de mais cisternas no semiárido sergipano, visando garantir aos sertanejos água potável para beber e produzir. Sobre o PAA, Daniel disse que esse programa é essencial, pois compra os alimentos produzidos pela agricultura familiar. Ah, bom!

Governador criticado

O deputado estadual Paulo Júnior (PV) criticou a declaração recente do governador de Sergipe, Fábio Mitidieri (PSDS), sobre os problemas enfrentados pela população em relação ao abastecimento de água. Segundo o parlamentar, o chefe do Executivo prefere polemizar em vez de apresentar soluções para uma questão muito séria. Questionado sobre o desabastecimento em algumas cidades do interior, Mitidieri ironizou que iria arranjar um banheiro para o repórter que o entrevistava. “Não estamos falando de política, mas de famílias sem água que precisam de uma resposta imediata do governo”, alertou Paulo Júnior. Creindeuspai!

Pernas pro ar

Os sergipanos, particularmente quem é servidor público, terão um “feriadão” de seis dias a partir dessa quinta-feira. Dois pontos facultativos com um final de semana no meio vão permitir que muita gente fique de pernas pro ar até a próxima terça-feira, feriado de São João. Amanhã é dia de Corpus Christi, na sexta-feira ponto facultativo, seguido do final de semana. Na segunda as repartições públicas não abrem por ser véspera de São João. Com tantos dias sem precisar bater ponto, os sergipanos vão aproveitar para se divertir nos animados festejos juninos que ocorrem em todo o estado. Ô vidão!

Silêncio suspeito

Por que será que o governo de Sergipe ainda não deu um pio sequer sobre a grave denúncia de que a Companhia de Saneamento de Sergipe (Deso) está sendo usada politicamente. De acordo com o Sindisan, a empresa foi fatiada entre os deputados federais Gustinho Ribeiro (Republicanos) e Fábio Reis (PSD). “A Deso se encontra à beira do colapso, entregue aos interesses de grupos políticos e à desordem administrativa”, revelou o sindicato. Apesar da gravidade da denúncia, nem a direção da estatal e muito menos o governo Mitidieri desmentiram a entidade que representa os trabalhadores da Deso. Arre égua!

Crime organizado

O Senado criou uma Comissão Parlamentar de Inquérito para investigar o crime organizado. A ideia é apurar a atuação das facções e milícias. Autor da proposta criando a CPI, o senador Alessandro Vieira (MDB) garante que a influência das organizações criminosas aumentou em diversos estados, impactando a segurança pública e a economia do país. “Essas facções e as milícias expandiram sua atuação sem que houvesse uma resposta coordenada e eficiente do Estado. Não podemos continuar assistindo à escalada da violência e ao fortalecimento do crime sem reagir”, discursa. Danôsse!

Defesa de Emília

O ex-senador Eduardo Amorim (PSD) criticou o governador Fábio Mitidieri (PSD) por este ter ameaçado colocar os vereadores ligados a ele contra a gestão da prefeita de Aracaju, Emília Corrêa (PL). Durante entrevista à uma emissora de rádio o líder pedessista fez a ameaça após lamentar que a adversária esteja articulando “para tentar me derrotar no ano que vem”. Pré-candidato a senador, o tucano se solidarizou com a população aracajuana, ameaçada de sofrer “retaliações danosas”. Amorim disse torcer para que o governador abandone esse pensamento antidemocrático e antirrepublicano e que prevaleça em Sergipe a política progressista. Marminino!

Recorte de jornal

Publicado no jornal aracajuano Gazeta do Povo, em 4 de agosto de 1935.

Esta coluna é publicada pelos seguintes sites: Destaquenotícias, Infonet, Faxaju, Luxoaju, Leiamaisba, Espaço Livre, Aracaju Magazine e no jornal online Zona Livre.

* É editor do Portal Destaquenotícias