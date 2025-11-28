Pré-candidatos a governador têm forte rejeição dos sergipanos

Por Adiberto de Souza *

Pesquisa feita pelo instituto Real Time Big Data e divulgada ontem, colocou uma pulga atrás das orelhas dos pré-candidatos ao governo de Sergipe: a forte rejeição dos sergipanos a quase todos eles. Em alguns cenários da consulta, o governador Fábio Mitidieri (PSD) é rejeitado por 50% dos entrevistados, seguido pelo prefeito de Itabaiana, Valmir de Francisquinho: 46%. A prefeita de Aracaju, Emília Corrêa (PL), também aparece com uma elevada rejeição de 40%. Neste quesito, as melhores avaliações são as de Eduardo Amorim (PSDB), rejeitado por 29% dos eleitores, e de Thiago de Joaldo: 22%. Na outra ponta da pesquisa, Mitidieri liberada em todos os cenários, chegando a alcançar 50% de aprovação. A recusa do eleitor em votar nesse ou naquele candidato é um sinal amarelo a ser levado em conta pelos marqueteiros. Segundo o jornalista José Roberto Toledo, de O Estado de São Paulo, “a rejeição é persistente como um pernilongo. Podemos não lembrar por que sufragamos este, mas não esquecemos a razão pela qual não votamos naquele”. Já o jornalista Gaudêncio Torquato adverte que quando o candidato registra um índice de rejeição igual ou maior que a aprovação, é bom começar a providenciar a ambulância para entrar na UTI eleitoral. Caso contrário, morrerá no meio da campanha. Foi o que aconteceu com o saudoso João Alves Filho em 2016. Rejeitado por 55% dos eleitores de Aracaju, a campanha do ex-governador não chegou no segundo turno do pleito, vencido por Edvaldo Nogueira (PDT). Creindeuspai!

Boa nova

O Conselho de Administração da Petrobras aprovou, ontem, o Plano de Negócios 2026-2030, que prevê US$ 109 bilhões em investimentos. Pelo Plano aprovado, a primeira plataforma para o Projeto Sergipe Águas Profundas (SEAP) continua prevista para 2030, enquanto a outra está sem data. A depender do resultado da licitação, ainda em curso, a segunda plataforma poderá entrar em operação em 2032. O Projeto Sergipe Águas Profundas tem previsão de investimentos da ordem de 5 bilhões de dólares e também inclui a implantação de um gasoduto capaz de escoar 18 milhões de m³ de gás por dia. Aff Maria!

Cadê a água?

O deputado estadual Georgeo Passos (Cidadania) estranhou que apenas Itabaiana e Campos do Brito tenham sido contemplados pela portaria da Agência Reguladora de Serviços Públicos do Estado de Sergipe (Agrese) suspendendo a cobrança da conta de água de seus consumidores. Segundo o cidadanista, tal qual os dois municípios do agreste, outros tantos enfrentam constantes falta d’água. Georgeo citou como exemplos Poço Redondo, Monte Alegre, Porto da Folha, Nossa Senhora da Glória e Nossa Senhora Aparecida, onde a população não tem água nas torneiras, mas recebe a pesada conta todos os meses: “Não se justifica que apenas duas cidades sejam beneficiadas com a suspensão da cobrança enquanto outras permaneçam sem água nas torneiras”, protestou. Misericórdia!

Apoio do poste

Os bolsonaristas extremados estão encafifados com a baixa frequência de apoiadores do presidiário Jair Bolsonaro (PL) em frente ao prédio da Polícia Federal, em Brasília. Eles sabem que a falta de interesse pela situação do dito cujo impedirá a votação pelo Congresso de um projeto de anistia que o beneficie. uma imagem feita, ontem, pela repórter fotográfica da Rede CNN Brasil, Luciana Amaral, mostra como Bolsonaro está sozinho: apenas um poste da rede elétrica em frente à PF declarava apoio ao capitão de pijama. Home vôte!

Banco dos réus

O ministro Cristiano Zanin, do Supremo Tribunal Federal, liberou para julgamento a ação penal contra o suplente de deputado federal Bosco Costa (PL) e os deputados federais Josimar Maranhãozinho (PL-MA), Pastor Gil (PL-MA). Os três são acusados pelos crimes de corrupção passiva e organização criminosa. A investigação começou em novembro de 2020, quando o então prefeito da cidade Eudes Sampaio denunciou uma organização, da qual faziam parte os três políticos, exigia a devolução de 25% das emendas do Orçamento da União que eram enviadas ao município. Os recursos eram destinados a obras na área da saúde. Bosco e os dois deputados juram que são inocentes. Então, tá!

UFS em Estância

Duas portarias publicadas pelo Ministério da Educação credenciam o Campus de Estância como unidade fora de sede da Universidade Federal de Sergipe e autorizam cinco cursos de graduação a serem ofertados na nova estrutura acadêmica. O novo campus da UFS funcionará na Avenida Lourival Batista, centro daquele município sergipano e contará com os cursos de Biotecnologia, Ciência dos Dados, Gestão Ambiental, Engenharia Têxtil e Gestão e Empreendedorismo. Para a pró-reitora de Graduação, Marta Élid, o credenciamento do Campus de Estância é um marco institucional que reafirma o compromisso da UFS com o desenvolvimento educacional, científico e tecnológico de nosso estado. Supimpa!

Patrimônio cultural

A Assembleia Legislativa aprovou Projeto de Lei declarando a festa do Lambe-Sujo e Caboclinho patrimônio cultural e imaterial de Sergipe. De autoria do deputado Paulo Júnior (PV), a propositura também estabelece a inclusão oficial da celebração no Calendário de Eventos do Estado, garantindo reconhecimento e proteção permanente a uma das mais importantes manifestações culturais do Nordeste. Realizada em Laranjeiras, a Festa do Lambe-Sujo e Caboclinho é considerada uma das expressões populares mais antigas do Brasil, com registros desde o século XIX. Legal D+!

Na terrinha

E quem está visitando a nossa Barbosópolis é a presidente nacional do Psol, Paula Coradi. A ilustre cumpre uma vasta agenda em Aracaju, com destaque para conversas com os psolistas e lideranças políticas de outros partidos. Ontem, Coradi participou de um debate sobre o fim da escala 6×1 e contra a privatização dos serviços públicos em Sergipe. Hoje, antes de retornar a São Paulo, a dirigente do Psol se reúne com os presidentes estaduais do PV, Reynaldo Nunes, e do PCdoB, Edval Góes, além do presidente do PT aracajuano, Camilo Daniel. Juntos com o Psol, estes três partidos integram a Federação Brasil Esperança. Marminino!

Comigo não, violão!

Para evitar empurra-empurra, evite convidar para o mesmo rega-bofe o prefeito de Itabaiana, Valmir de Francisquinho (PL) e o deputado federal Rodrigo Valadares (União). O itabaianense chutou o pau da barraca ao saber que o parlamentar teria afirmando que pode apoiar uma candidatura dele ao governo de Sergipe. Valmir pediu que Rodrigo não cite mais o seu nome e disse que não quer o prometido apoio, pois não gostou da forma como o hoje adversário “tomou” o comando do PL em Sergipe. Por fim, Francisquinho afirmou que seu destino eleitoral é o Podemos, sigla que já começou a filiar os políticos defenestrado do PL com a chegada de Rodrigo. Arre égua!

Noite de autógrafos

A professora Tereza Cristina Cerqueira da Graça lançar, às 17 horas de hoje, o livro “Aracaju do novo tempo: cede ou concede?”. A sessão de autógrafos está agendada para a sede do Sindicato dos Profissionais do Ensino de Aracaju (Sindipema), localizada à rua Carlos Correia, no bairro Siqueira Campos. A obra literária da professora Tereza Cristina resgata e eterniza o início da história daquele sindicato, suas primeiras lutas e a construção histórica da categoria e do ensino público na capital sergipana. Prestigie!

Recorte de jornal

Publicado no jornal aracajuano O Tempo, em 12 de outubro de 1950.

* É jornalista.

