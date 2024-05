Pré-candidatos à Prefeitura de Aracaju se sustentam nos padrinhos

Por Adiberto de Souza *

Tirando um caso aqui outro acolá, os pré-candidatos à Prefeitura de Aracaju dependem exclusivamente dos padrinhos para permanecerem de pé. Destacam-se nesse quesito Luiz Roberto (PDT), carregado nos ombros pelo prefeito Edvaldo Nogueira (PDT), Yandra de André (União), estimulada pelo ex-deputado André Moura, que vem a ser pai da fidalga, Katarina Feitoza (PSD), patrocinada pelo mandachuva da legenda, Gilberto Kassab, Danielle Garcia (MDB), equilibrada pelo senador Alessandro Vieira (MDB), e Candisse Carvalho (PT), sustentada pelo esposo e senador Rogério Carvalho (PT). Pode-se ainda dizer que para se firmar, o postulante Fabiano Oliveira (PP) depende da boa vontade do senador Laércio Oliveira (PP). Escapam desse necessário apadrinhamento as pré-candidaturas de Niully Campos (PSOL), de José Paulo Leão (Novo) e de Emília Corrêa (PL). Esta última, porém, carece da simpatia do presidente do partido, Edvan Amorim, que só deve abraçar o projeto se ela concordar em ter como vice o ex-senador Eduardo Amorim (PSDB). Portanto, sem o beneplácito dos padrinhos, quase todas as pré-candidaturas postas até agora são insustentáveis, não chegarão a lugar algum. Home vôte!

Combate à fome

O ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República, Márcio Macêdo (PT), participou, ontem, em Teresina, do encontro preparatório do G20 Social, evento agendado para novembro no Rio de Janeiro. Segundo o petista, o debate faz parte da iniciativa do governo brasileiro de inserir nas discussões do G20 temáticas ligadas à promoção de direitos humanos e preservação do meio ambiente. A conclusão dos trabalhos do G20 Social será apresentada durante a Cúpula Social, nos dias 15, 16 e 17 de novembro. Então, tá!

Ó com um copo

Em vários municípios de Sergipe a taxa de analfabetismo é bem superior à média nacional (7%). Gararu (27,67%) e Poço Redondo (26,61%) são os dois municípios com as maiores proporções de pessoas que não sabem ler nem escrever. Ao todo, nove municípios sergipanos têm taxas de analfabetismos superiores a 25%. Além dos dois já citados, completam a lista Riachão do Dantas (26,09%), São Miguel do Aleixo (26,03%), Tomar do Geru (25,97%), Nossa Senhora Aparecida (25,49%), Monte Alegre de Sergipe (25,46%), Itabi (25,29%) e Carira (25,17%). Assim também já é demais também!

Batendo pernas

Até a próxima quinta-feira, a coisa mais difícil é encontrar um prefeito na cidade dele. A maioria dos gestores municipais avionou à Brasília para participar da 25ª edição da Marcha dos Prefeitos. O evento promove palestras e facilita o acesso dos prefeitos aos ministérios e órgãos do segundo escalão do governo federal. Claro que, entre um compromisso e outro, a galera aproveita para se divertir às custas dos contribuintes. Ano passado, o site de notícias Metrópoles revelou que uma casa de prostituição de Brasília teve a clientela aumentada consideravelmente durante a Marcha dos Prefeitos. Crendeuspai!

E tome circo!

Nem bem pisou os pés em Sergipe, após ter passado 10 dias na Europa, o governador Fábio Mitidieri (PSD) foi prestigiar o forrobodó da rua São João, em Aracaju. Animado com a aproximação dos festejos juninos, o pedessista anunciou que o estado sediará o nono Campeonato Brasileiro de Quadrilhas Caipiras. Também informou que o palco do Arraiá do Povo, na Orla de Atalaia, homenageará a renda irlandesa. Mitidieri acredita no aquecimento da economia estadual através das festas promovidas pelo governo dele. Marminino!

Relatório acusador

A CPI da Braskem deve votar, hoje, o relatório final que prevê o indiciamento da empresa e de oito pessoas ligadas a ela por crimes ambientais no caso do afundamento do solo em bairros de Maceió. Em seu parecer, o relator Rogério Carvalho (PT) afirma ter ficado comprovado que a Braskem tem responsabilidade no caso. “A tragédia de Maceió é produto da combinação perversa de ganância e descaso, de imprudência e negligência, de extrativismo irresponsável e falta de controle externo”, dispara o petista. Misericórdia!

Homenagem da UFS

O historiador, professor e escritor inglês Kenneth Robert Maxwell vai receber, no próximo dia 5, o título de Doutor Honoris Causa da Universidade Federal de Sergipe. Aos 83 anos, o homenageado vem sendo reconhecido como um importante brasilianista e um especialista em história ibérica. Maior honraria concedida pela UFS, o título de Doutor Honoris Causa será conferido ao professor Maxwell em razão de “suas contribuições para o avanço do conhecimento em História e nas relações entre Brasil e Portugal, distinguindo sua notável trajetória acadêmica”. Supimpa!

De olho no gado

Faltando pouco mais de cinco meses para as eleições, os políticos clientelistas não tiram os olhos dos currais eleitorais. É uma pena que, em pleno século 21, muitas lideranças continuem fazendo política como os velhos ‘coronéis’. Até o pleito de outubro, os políticos que insistem em fazer clientelismo terão muito trabalho para evitar o ‘estouro da boiada’. Vão continuar alertas para não terem surpresas desagradáveis, pois, como ensina o ditado popular: quem engorda o gado é o olho do dono. Só Jesus na causa!

MST homenageado

Os 40 anos do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) serão lembrados, hoje, durante uma sessão especial no plenário da Assembleia Legislativa. Nascido em plena ditadura militar, o MST foi fundado por posseiros, pessoas atingidas por barragens, migrantes, meeiros, parceiros, pequenos agricultores, entre outros importantes atores políticos. Ao longo dessas quatro décadas, o Movimento tem apontado caminhos com projetos de desenvolvimento alternativos no campo. A sessão em homenagem ao MST foi proposta pela deputada Linda Brasil (Psol) e pelo deputado Chico do Correio (PT). Ah, bom!

Sucessão no cardápio

Pré-candidato à Prefeitura de Aracaju, o vereador Fabiano Oliveira (PP) almoça, hoje, com Milton Andrade (MDB), presidente da Agência de Desenvolvimento de Sergipe. No cardápio um único prato: a sessão do prefeito Edvaldo Nogueira (PDT). Os dois têm se reunido constantemente para tratar sobre uma possível chapa Fabiano Oliveira e a delegada Danielle Garcia, não necessariamente nesta ordem. Tomara que o vereador e a policial tenham mais sorte nas eleições deste ano do que teve Milton Andrade em 2018, quando se candidatou ao governo de Sergipe e foi votado por apenas 3,56% dos eleitores: uma cuia de votos. Cruz, credo!

Lorota política

De um bebinho, numa birosca da periferia da capital sergipana: “Tem gente defendendo pré-candidatura a prefeito só porque o postulante conhece Aracaju de ponta a ponta. Fosse só por isso, carteiro e motorista de aplicativo eram imbatíveis eleitoralmente”. Cala-te boca!

Recorte de jornal

Publicado no jornal aracajuano Diário da Manhã, em 29 de junho de 1912.

Esta coluna é publicada pelos seguintes sites: Destaquenotícias, Infonet, Faxaju, Luxoaju, Leiamaisba, Espaço Livre, Aracaju Magazine e no jornal online Gazeta Livre.

* É editor do Portal Destaquenotícias