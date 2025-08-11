Pré-candidatos alinham o discurso para a campanha de 2026

Por Adiberto de Souza *

Esta fase de pré-campanha serve para os postulantes a cargos eletivos afiarem as gargantas de olho no confronto verbal a ser travado na campanha eleitoral de 2026. Ao se fustigarem pela imprensa, os políticos da oposição e da situação estão treinando o melhor discurso para enfraquecer o adversário e convencer o eleitorado que são a melhor opção para Sergipe. Os pré-candidatos sabem que um bom “improviso” é fundamental para angariar a simpatia popular. Quando o embate eleitoral começar pra valer, os concorrentes ao Senado escolhidos pelos situacionistas vão enaltecer a gestão do governador e postulante à reeleição Fábio Mitidieri (PSD), prometendo que a vitória dele vai manter o estado na linha do progresso e coisa e tal. Na oposição ainda não há definições sobre as candidaturas majoritárias e isso dificulta na construção do discurso. Por sua vez, os pré-candidatos dos partidos nanicos devem atirar para todos os lados, mesmo correndo o risco de serem alvos de suas próprias metralhadoras giratórias. Portanto, a expectativa é que, quando a campanha eleitoral começar, os gogós já estejam afiadíssimos e prontos até para cuspir bala, se preciso for. Arre égua!

A favor da punição

O senador Laércio Oliveira (PP) é favorável que se puna os parlamentares que ocuparam a mesa do Senado na semana passada. Entrevistado pela colega Rita Oliveira, do site RO Acontece, o pepista disse que “todos são responsáveis pelo cumprimento do regimento. Então, certamente, esses colegas que infringiram o regimento da Casa serão levados para a Procuradoria e o Conselho de Ética do Senado”, frisou. Laércio afirmou ter ficado envergonhado com a atitude dos colegas de parlamento. Misericórdia!

Dia do advogado

Neste 11 de agosto se comemora o Dia do Advogado. A escolha da data remete ao dia em que foram instituídas, no ano de 1827, as duas primeiras escolas de Direito do Brasil: a Faculdade de Direito do Largo de São Francisco, em São Paulo, e a Faculdade de Direito de Olinda (PE). Também hoje, se festeja o Dia do Garçom. Ninguém sabe ao certo porque este profissional é comemorado em 11 de agosto, mas o importante é homenagear os garçons e as garçonetes, que tratam a distinta clientela com atenção e carinho. Portanto, um brinde a eles e elas. Supimpa!

O tempo passa…

O senador Alessandro Vieira (MDB) virou mesmo um governista de quatro costado, estando lado a lado com André Moura, presidente estadual do União Brasil e pré-candidato ao Senado. Costurada pelo governador de Sergipe, Fábio Mitidieri (PSD), a aliança entre os dois outrora desafetos surpreende quem lembra que recentemente Alessandro sonhava em ver André atrás das grades. Outro dia, o senador emedebista discursava que Sergipe deve ser o único estado da face da terra a ter um cidadão condenado por corrupção se portando como líder político. E Vieira dizia mais: que só em nosso estado, Moura é tratado como uma liderança, candidato a alguma coisa: “Candidato a uma vaga no presídio, e só isso que André é candidato”, bradava Alessandro. Home vôte!

Defesa dos elétricos

Veja o que publicou, ontem, no site Destaquenotícias o colunista de variedades Matos Ramos: A prefeita de Aracaju, Emília Corrêa (PL), voltou a defender a decisão de investir na frota de ônibus 100% elétricos, que passou a integrar o transporte público da capital sergipana. “O elétrico chegou para ficar. Nós, gestores públicos, temos a obrigação de entender isso e agir. Essa decisão foi para garantir acessibilidade de verdade, com ônibus que permitem a entrada de todos com igualdade, e também reduzir poluição”, discursou. Ah, bom!

Festa do bode

Vários políticos prestigiaram em Riachão do Dantas o Arraiá do Bito, festa que homenageia o famoso bode Bito, que morreu em 2007. O animal era conhecido por acompanhar procissões, desfiles e funerais, tendo sido e destaque em programas de televisão como SBT, Globo e Record. A Prefeitura de Riachão, inclusive, ergueu uma estátua do bode na entrada da cidade. Presente à festança, o deputado federal Gustinho Ribeiro (Republicanos) disse ser muito bom ver o quanto o Arraiá movimenta a economia daquele município sergipano. Aff Maria!

Obras em debate

Aracaju vai sediar, quinta-feira próxima, a 7ª edição do Diálogos Regionais CBIC-CAIXA – Infraestrutura. O evento reunirá especialistas, autoridades e empresários para discutir soluções que aumentem a eficiência das obras públicas no Brasil, além de abordar dois temas urgentes: o grande número de obras paralisadas no país e o modelo das chamadas associações pró-Construção. Organizado pela Associação Sergipana de Obras Públicas e Privadas (Aseopp), o encontro acontecerá no Quality Hotel Aracaju. Participe!

Rabo de jegue

Em recente artigo sobre a política sergipana, o médico Antônio Samarone jura que as eleições em Sergipe são decididas nos palácios. Secretário da Cultura de Itabaiana, o ilustre lembra em seu escrito uma afirmação feita por um ex-vereador de Aracaju: “O poder é como um jegue carregado de rapadura, até o rabo é doce”. Creindeuspai!

Os políticos e a fome

Engana-se quem pensa que a classe política está preocupada com quem está caçado gravetos no lixo para cozinhar osso, água e sal. Os políticos com mandatos federais estão interessados mesmo é em transformar as emendas parlamentares do Orçamento secreto em votos, visando garantir suas reeleições. Portanto, de barrigas e bolsos cheios, os políticos, em sua grande maioria, estão se lixando para os milhões de pobres, enorme contingente da sociedade lembrada por eles apenas nas campanhas eleitorais. Só Jesus na causa!

Parada Gay

Aracaju vai sediar, amanhã, a 4a Conferência Nacional dos Direitos das Pessoas LGBTQIAPN+. Promovido pela A ASTRA – Direitos Humanos e Cidadania LGBT – o evento faz parte do Circuito do Orgulho 2025, que marca oficialmente a contagem regressiva para a 24ª Parada LGBT+ de Sergipe. Agendada para o auditório do Ministério Público Estadual, a Conferência acontecerá das 7 às 20 horas. A Parada Gay ocorrerá no próximo dia 31, na Orla da Atalaia. Prestigie!

Recorte de jornal

Publicado no Jornal de Aracaju, em 4 de junho de 1908.

Esta coluna é publicada pelos seguintes sites: Destaquenotícias, Infonet, Faxaju, Luxoaju, Leiamaisba, Espaço Livre, Aracaju Magazine e no jornal online Zona Livre.

* É jornalista político.

O texto acima é opinião do autor e não representa o pensamento do site Destaquenoticias