Pré-candidatos distribuem simpatia nas festas juninas

Por Adiberto de Souza *

Faltando ainda quase um ano e meio para as eleições de 2026, os pré-candidatos a cargos majoritários e proporcionais estão plantando simpatias e distribuindo promessas. Quase todos aproveitam as animadas festas juninas de Sergipe para visitar o eleitorado, prestigiar apresentações de quadrilhas caipiras e, naturalmente, bater ponto no Forró Caju, no Arraiá do Povo e na Rua São João. Os festejos do interior sergipano também têm sido frequentados pelos pretensos candidatos. Além de medir a popularidade junto ao eleitorado, os postulantes às candidaturas majoritárias e proporcionais treinam agora para quando a campanha começar pra valer. A partir de então, a ordem será gastar as solas dos sapatos nas visitas aos donos dos currais eleitorais, aumentar as conversinhas de pé de orelha e distribuir promessas, a maioria incapaz de serem cumpridas. E haja diálogo flácido para acalentar bovino. Misericórdia!

Igreja na política

Foi-se o tempo que padres e pastores evangélicos queriam distância da política partidária. Chamavam de “coisa do diabo”. Agora, a ordem das igrejas é disputar todos os espaços de poder, principalmente no Legislativo. Segundo os religiosos, a igreja deve andar lado a lado com a política, pois “para que o mau prevaleça, basta que o bom se omita”. Cruzes! Também pregam que, no passado, ao se afastar da política a igreja ajudou a fortalecer políticos que buscam desconstruir os valores cristãos e da família. Deus é mais!

Fogo amigo

O pré-candidato a senador Edvaldo Nogueira (PDT) é o maior alvo do fogo amigo disparado pelos governistas. Medindo as proporções, o pedetista é mais atacado pelos aliados do que pelos adversários. Político calejado, Nogueira já deve ter percebido que, mesmo se tiver a candidatura aprovada pelos correligionários, corre o risco de ser abandonado à própria sorte durante a campanha. A questão é saber se essa relação de tapas e beijos na canoa pilotada pelo governador Fábio Mitidieri vai continuar. Há quem diga que caso insistam nessa briga interna, os governistas podem acabar sem o mel nem a cabaça, tal qual aconteceu nas últimas eleições de Aracaju. Home vôte!

De olho nos corruptos

O senador Alessandro Vieira (MDB) comemorou a aprovação pela Comissão de Segurança Pública do Senado de seu Projeto autorizando o bloqueio de bens e o desconto direto no salário de agentes públicos processados por improbidade. “Quem responde por corrupção não pode continuar recebendo salário cheio”, frisa. A afirmação de Alessandro até parece uma indireta para o pré-candidato a senador André Moura (União), que foi condenado pela Justiça por crimes de peculato, desvio de recursos públicos e associação criminosa. Recentemente, ao se referir a André, o emedebista disse que não faz “acordos com corruptos”, acrescentando que Moura só não foi preso porque “confessou os crimes que cometeu”. Arre égua!

Encontro de ex-governadores

A inauguração do Complexo Cultural Gonzagão, na zona sul de Aracaju, possibilitou o reencontro dos ex-governadores de Sergipe, Antônio Carlos Valadares (SD) e Jackson Barreto (MDB). Na condição de secretário estadual da Cultura, o ex-deputado federal Valadares Filho (SD) também prestigiou o evento. Para quem não sabe, o Gonzagão foi construído no governo de Antônio Carlos Valadares (1987/1991). Em 2014, a gestão de Jackson reformou aquele espaço cultural, com investimento de R$ 484 mil. Agora, o governo de Sergipe gastou R$ 2,1 milhões para deixar o Gonzagão de cara nova. Ah, bom!

Cadê a fábrica?

Alguém sabe quando uma empresa da distante Bielorússia vai começar a instalar em Sergipe uma fábrica de mini tratores? Este empreendimento, avaliado em R$ 116 milhões e com potencial para gerar 300 empregos diretos, foi anunciado pelo governo Mitidieri no distante fevereiro de 2023. De lá pra cá, não se falou mais no assunto. Teria a propalada indústria atolado pelo caminho? Pelo sim e pelo não, é bom o homem do campo continuar usando a tradicional enxada ou alugar um trator para revolver o solo da propriedade. Creindeuspai!

Patinho feio

Embora seja chamado de “internacional”, o Aeroporto de Aracaju quase não registra desembarques de turistas estrangeiros. Levantamento da Agência Nacional de Aviação Civil, referente a maio último, mostra que apenas 78 gringos desembarcaram em nosso campo de pouso. Na outra ponta, o Aeroporto de Fortaleza se destacou como o líder absoluto do Nordeste em voos internacionais, tendo recebido 36.217 turistas de outros países. Salvador (34.208) e Recife (33.836) aparecem logo abaixo da capital cearense. O estudo da ANAC comprova que, a despeito de Aracaju, o Nordeste se consolida como um dos principais destinos turísticos do Brasil, atraindo visitantes da Europa, Estados Unidos e América Latina. Então, tá!

Água mais cara

Os deputados estaduais Georgeo Passos (Cidadania) e Marcos Oliveira (PL) temem que a empresa Iguá Sergipe reajuste a tarifa da água tratada. A preocupação dos dois parlamentares é porque a Agência Reguladora de Serviços Públicos de Sergipe autorizou a Deso a aumentar em 7,89% o preço da água que vende à Iguá. “Não é justo que a empresa repasse esse reajuste para o consumidor”, afirma Passos. Tanto ele quanto Marcos Oliveira lembram que durante a aprovação pela Assembleia da concessão do serviço de água e esgoto para a Iguá ficou acertamento que a conta da água não seria reajustada pelos próximos dois anos. Só Jesus na causa!

Barco de Fogo

Uma alegoria que ilumina as noites no período junino, fortalece a cultura e atrai os olhares curiosos e atentos de sergipanos e turistas. Este são aspectos do Barco de Fogo, que desde o ano de 2011 tem um dia todo dedicada a ele: o 11 de junho. Muitos fogueteiros – artesãos responsáveis pela elaboração do Barco de Fogo – iniciam as produções durante os meses de abril e maio para exibi-los no mês de junho. Esta alegoria junina também é reconhecida como patrimônio de Estado. Já a Lei estadual nº. 8.650/2020 confere ao município de Estância, o título de “Capital Sergipana do Barco de Fogo”. Supimpa!

Cadê o reajuste?

Os servidores estaduais vão promover o Dia de Luta pela Revisão Salarial. Agendado para 4 de julho próximo, o protesto vai acontecer em Nossa Senhora do Socorro, durante a realização do Programa Sergipe é Aqui promovido pelo governo. Os sindicatos dos funcionários estaduais condenam o silêncio do governador Fábio Mitidieri (PSD) sobre os percentuais de recomposição salarial para grande maioria dos servidores do Poder Executivo. Recentemente, a Secretaria de Comunicação informou que o líder pedessista pensa em reajustar os salários do funcionalismo no segundo semestre, mas ficou só nisso. Aff Maria!

* É editor do Portal Destaquenotícias