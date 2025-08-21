Pré-candidatura ao Senado de Rodrigo Valadares assusta andrezistas

Por Adiberto de Souza *

Aliados próximos do pré-candidato a senador André Moura (União) já admitem que na disputa para o Senado o deputado federal Rodrigo Valadares (União) pode ser uma pedra no sapato do fidalgo. Prova dessa preocupação dos andrezistas são os ataques lançados por eles contra o parlamentar, a exemplo da propagação de críticas feitas ao deputado pelo ex-governador Antônio Carlos Valadares só porque Rodrigo trocou a esquerda pela direita. É certo que o congressista não ficará no União Brasil, partido comandado por André. O desejo dele é se filiar no PL e, se possível, tomar o comando da legenda do empresário Edvan Amorim, que trabalha a pré-candidatura ao Senado do irmão Eduardo Amorim (PSDB). Preocupados com o possível crescimento do nome de Rodrigo junto ao eleitorado de direita e, certamente, com as críticas duras que este fará a Moura durante a campanha, o “fogo amigo” já entrou em campo para queimá-lo. Portanto, os andrezistas vão fazer o diabo para desgastar a imagem do ainda aliado, principalmente no reduto bolsonarista, curral eleitoral que André sonha em transformar em votos a seu favor nas eleições de 2026. Marminino!

Mitidieri derrotado

Realizada, ontem, a reunião do Consórcio de Transporte da Grande Aracaju não chegou a lugar algum e, por isso mesmo, foi agendado um novo encontro para amanhã. Os participantes discutiram sobre a concorrência do setor – anulada pela gestão da prefeita de Aracaju, Emília Corrêa (PL) – e a possível dissolução do consórcio. Antes de ser marcada a nova reunião, o governador de Sergipe, Fábio Mitidieri (PSD), defendeu a manutenção da concorrência abortada, porém foi derrotado. Apoiaram a anulação da licitação Emília e os prefeitos da Barra e de Socorro, respectivamente, Airton Martins (PSD) e Samuel Carvalho (Cidadania). O gestor de São Cristóvão, Júlio Nascimento (União), foi voto vencido ao lado de Mitidieri. Creindeuspai!

Carro blindado

O vereador Élber Batalha (PSB) denunciou possíveis irregularidades no aluguel de um carro blindado, por mais de R$ 500 mil, para transportar a prefeita de Aracaju, Emília Corrêa (PL). Segundo o parlamentar, o veículo foi comprado por Diego Tavares e, dias depois, revendido à empresa Zominho Automóveis, pertencente a Josinaldo de Santana. Élber achou muito suspeito o fato de Diego e Josinaldo terem sido candidatos em 2024, respectivamente, a vereador e a prefeito de Campo do Brito pelo PL, legenda presidida em Sergipe pelo empresário Edvan Amorim. Por fim, o vereador acusou Emília de alugar um “carro blindado para beneficiar amigos do partido dela que não obtiveram resultado nas últimas eleições”. Arre égua!

Papagaio falador

O Ministério das Comunicações autorizou a abertura de rádios comunitárias em Lagarto, Estância e Poço Redondo. Ressalte-se que as novas emissoras só poderão operar após os processos serem aprovados pelo Ministério da Casa Civil, Presidência da República e Congresso. As três rádios autorizadas para Sergipe pertencem às Associações Comunitária e Cultural Retiro FM (em Lagarto); de Desenvolvimento Social em Radiodifusão Comunitária de Estância; e de Radiodifusão Educativa e Comunitária Poço Redondo. Ah, bom!

Viva Mãe Marizete!

O vereador aracajuano Iran Barbosa (Psol) parabenizou Mãe Marizete pelos 85 anos de iniciação no Candomblé. Com 95 anos de idade ela é a candomblecista viva mais antiga de Sergipe. Mãe Marizete Foi para o Candomblé ainda criança, influenciada por sua Tia-Mãe Erundina Nobre Santos, a Mãe Nanã, fundadora do Abassá São Jorge, em Aracaju. Com a morte de Mãe Nanã, Mãe Marizete, que possuía um terreiro no Rio de Janeiro, retornou à capital sergipana para assumir o comando do terreiro Abassá São Jorge. Por fim, Iran Barbosa lamentou que as religiões de matriz africana ainda sofram estigmatização e perseguição por parte da sociedade brasileira. Home vôte!

Violência de gênero

A deputada estadual Linda Brasil (Psol) denunciou três casos de violência de gênero ocorridos em Aracaju recentemente: um cárcere privado, que teve como vítima uma mulher moradora do bairro Paraíso do Sul, e duas importunações sexuais ocorridas no bairro Santos Dumont contra uma adolescente de 16 anos e a jovem de 25 anos. “É inadmissível que as mulheres não possam caminhar pelas ruas de forma segura. Esses crimes são reflexo de uma sociedade machista e misógina”, discursou Linda na Assembleia Legislativa. A deputada defende ações de prevenção, conscientização e do comprometimento do Estado para acabar com tamanha violência. Só Jesus na causa!

Adventistas em Sergipe

Um estudo sobre início adventista no Nordeste revela que a mensagem dessa corrente religiosa chegou oficialmente em Aracaju entre 1923 e 1924 por meio do pastor Gustavo Storch, que veio trabalhar como obreiro bíblico. A primeira série de reuniões adventistas foi feita pelo pastor Leo Halliwell, que pregou em inglês e foi interpretado por Storch. Desse trabalho, o resultado foi o batismo de Mercedes e Lieta Telles – as primeiras adventistas da capital de Sergipe. O primeiro templo de Aracaju foi inaugurado no dia 4 de outubro de 1929. Lá se vão 96 anos. Aff Maria!

Voto obrigatório

Pesquisa sobre o voto obrigatório no Brasil revelou que 76% dos eleitores são contra, 21% são a favor, 1% preferiu não responder. A consulta também apurou que quanto mais idoso o eleitor, há uma leve tendência a ser contrário à obrigatoriedade do voto. No Brasil, o voto e o alistamento eleitoral são obrigatórios para quem tem 18 anos ou mais e facultativos para os analfabetos, os maiores de 70 anos e as pessoas de 16 e 17 anos. A mesma pesquisa apurou que mais de um em cada dois entrevistados se posicionou favorável à candidatura avulsa, e menos de 20% declararam não saber ou preferiram não responder. Cruz, credo!

Bico seco

A manutenção emergencial na Adutora do São Francisco deixa sem água tratada, hoje e amanhã, Aracaju, Barra dos Coqueiros e Socorro. Segundo a Deso, o sistema apresentou vazamento em uma das tubulações de 1000 milímetros. Durante o conserto a Estação de Tratamento João Ednaldo não liberará água para a Iguá Sergipe. A previsão é que o fornecimento comece a ser restabelecido de forma gradual a partir da noite de amanhã, após a conclusão dos serviços. A Deso garante que equipes técnicas estão mobilizadas para a execução do reparo com máxima agilidade. Então, tá!

Promessa renovada

O ministro dos Transportes, Renan Filho (MDB), voltou a confirmar que a duplicação da BR-101, no trecho norte de Sergipe, será concluída até abril de 2026. A promessa do distinto foi feita ao deputado federal Thiago de Joaldo (PP), que também questionou sobre o trecho da rodovia SE-335, de Neópolis até a BR-101, que está em fase final de federalização. O ministro assegurou que haverá recuperação daquela via estadual para garantir um bom acesso à ponte, em fase de construção sobre o Rio São Francisco visando ligar Sergipe a Alagoas. Tomara que desta vez o governo federal cumpra a promessa. Misericórdia!

Recorte de jornal

Publicado no jornal laranjeirense O Horizonte, em 8 de novembro de 1885.

Esta coluna é publicada pelos seguintes sites: Destaquenotícias, Infonet, Faxaju, Luxoaju, Leiamaisba, Espaço Livre, Aracaju Magazine e no jornal online Zona Livre.

* É jornalista.

O texto acima é opinião do autor e não representa o pensamento do site Destaquenoticias