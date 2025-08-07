Preço do petróleo pode adiar de novo o “Sergipe Águas Profundas”

Por Adiberto de Souza *

O Projeto Sergipe Águas Profundas pode ser novamente adiado por conta do atual ambiente de preços do petróleo. Esse alerta acaba de ser publicado pelo jornal Valor Econômico. A reportagem acrescenta que essa redução pesou nos resultados do 2º trimestre, devendo ser a “pedra no sapato” da Petrobras. Caso este anunciado adiamento ocorra, não será o primeiro. Desde que foi concebido, o “Sergipe Águas Profundas” vem sendo emburrado com a barriga. A mais recente previsão da petrolífera é que o projeto só comece a produzir gás e petróleo lá para 2030. Antes da queda de preços do petróleo, a estatal já vinha fazendo das tripas coração na tentativa de contratar dois navios-plataformas para atender ao projeto sergipano. Tomara que essa previsão pessimista divulgada pelo Valor Econômico não se confirme, pois, do contrário, Sergipe continuará apenas sonhando com um mega investimento de 5 bilhões de dólares visando a produção de 240 mil barris/dia de petróleo e até 18 milhões de m³/d de gás natural. Deus é mais!

Câmara menor

A Câmara Municipal de Aracaju poderá perder dois vereadores se a Justiça confirmar que parte do território da capital sergipana pertence a São Cristóvão. O alerta foi feito, ontem, pelo vereador aracajuano Breno Garibalde (Rede). O parlamentar lamentou que esse impasse entre os dois municípios tenha levado a Justiça federal a bloquear mais de R$ 220 milhões da Prefeitura de Aracaju. Pela determinação, a grana só será liberada quando o IBGE realizar a contagem da população residente na área disputada pela atual e a ex-capital de Sergipe. Arre égua!

Entrada proibida

O advogado Walter Gomes Marques Neto está proibido de entrar nas dependências do Tribunal de Justiça de Sergipe após ter ameaçado de morte diretores da OAB sergipana. Em nota, o TJ informou que, “diante do ocorrido, e, tendo em vista que o advogado encontra-se com registro funcional suspenso, o Tribunal de Justiça de Sergipe achou por bem adotar providências necessárias para garantir a segurança dos usuários, servidores e magistrados em suas dependências”. O causídico valentão também não pode nem passar pela porta da OAB. Creindeuspai!

Cadê o Canal de Xingó?

Lembram do barulho feito, em abril passado, pelas autoridades sergipanas sobre o Canal de Xingó? De repente, governo, ministros, deputados e outros menos votados anunciaram com estardalhaço que “agora o Canal sai”. Pois bem, não se falou mais no assunto. Será que abortaram o novo projeto concebido para retirar água do lago da Hidrelétrica de Xingó, em Canindé do São Francisco? Esse silêncio sobre o assunto permite suspeitar que o sertanejo vai ter que esperar sentado por uma promessa que insiste em não sair do papel. Misericórdia!

Semelhança festejada

O ex-governador de Sergipe, Belivaldo Chagas (Pode), foi paparicado pela atriz e empreendedora Giovanna Antonelli. A ilustre veio a Aracaju proferir uma palestra no “Super Mês da Empreendedora”, evento promovido pelo Sebrae Sergipe. Ao se deparar com Belivaldo, a famosa disse que ele se parece com o premiadíssimo ator britânico Anthony Hopkins, aquele que interpretou o serial killer canibal. Após os elogios de Giovanna Antonelli, o ex-governador levantou a hipótese de ambos estarem juntos “numa superprodução, seja na telinha ou na telona”. Marminino!

História esquecida

Na madrugada de 15 de agosto de 1942, o submarino alemão U-507 bombardeou, no litoral de Sergipe, os navios mercantes Baependi, Araraquara e Aníbal Benévolo, deixando centenas de mortos. Este triste episódio foi lembrado pelo médico sanitarista Antônio Samarone no artigo “A desconhecida história de Sergipe”. Ele lamenta que o ataque nazista aos navios mercantes é “um fato que Sergipe insiste em esquecer. Restaram a rodovia e os dois cemitérios dos Náufragos. O cemitério dos militares no Mosqueiro, a Marinha cuida, o outro, na Avenida Inácio Barbosa, onde estão os restos mortais dos civis, encontra-se ao deus dará”. Lamentável!

Érica na Assembleia

A secretária estadual de Assistência Social e primeira dama Érica Mitidieri prometeu comparecer, terça-feira próxima, ao plenário da Assembleia para falar sobre as ações desenvolvidas pela pasta que ela comanda. De autoria do deputado estadual Georgeo Passos (Cidadania), o convite à distinta foi aprovado em dezembro do ano passado, porém só chegou ao gabinete de Érica em maio último. O parlamentar cidadanista diz ser importante que os deputados e a população saibam o que está sendo feito na Assistência Social, “afinal, é uma Secretaria que lida diretamente com os mais carentes”. Aff Maria!

Salvem o mangue!

Uma série de fatores está destruindo o que ainda resta de manguezal em Aracaju. As comunidades que sobrevivem das áreas de mangue denunciam que entre as causas responsáveis pela devastação da espécie se destacam o turismo predatório, o avanço da carcinicultura, os empreendimentos imobiliários e o envenenamento das águas e do solo. De acordo com a deputada estadual Linda Brasil (Psol), Sergipe assiste à destruição exponencial dos manguezais e dos modos de vida das comunidades tradicionais. Só Jesus na causa!

Passou na cara

O ex-juiz e senador Sergio Moro (União) ficou tiririca de raiva ao ouvir o também senador Rogério Carvalho (PT) dizer a uma repórter da Rede Globo que o presidente Lula da Silva (PT) “teve um julgamento fraudulento, conduzido por um juiz que virou senador, portanto, que tem um lado na política e hoje se declara um parlamentar de extrema direita”. Ao lado do petista, Sérgio Moro tentou interrompê-lo, porém não conseguiu impedir que Carvalho lembrasse que “o senhor fez um julgamento anulado por falta de provas”. Danôsse!

Grana desviada

O presidente da Câmara Municipal de Aracaju, vereador Ricardo Vasconcelos (PSD), fez uma grave denúncia contra o ex-prefeito Edvaldo Nogueira (PDT). Segundo o pessedista, quase RS 6 milhões de emendas impositivas destinados para o Hospital Fernando Franco foram desviados pela gestão do pedetista visando pagar despesas ordinárias. Os recursos deveriam ter sido usados para a criação de leitos de enfermaria e de estabilização, além da construção do novo centro de imagens “Isso é inadmissível. Não vou me calar. Agora, a Câmara tomará as providências cabíveis para reparar esse dano à população aracajuana”, prometeu Vasconcelos. Como dizem lá em Carira: Tô passado!

Recorte de jornal

Publicado no Jornal do Aracaju, em 8 de janeiro de 1873.

Esta coluna é publicada pelos seguintes sites: Destaquenotícias, Infonet, Faxaju, Luxoaju, Leiamaisba, Espaço Livre, Aracaju Magazine e no jornal online Zona Livre.

* É editor do Portal Destaquenotícias