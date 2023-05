Preço dos combustíveis faz políticos jogarem para a torcida

Por Adiberto de Souza *

Não acreditem no sucesso da empreitada de alguns políticos sergipanos que andam prometendo obrigar a direção da privatizada refinaria de Mataripe baixar os preços dos combustíveis. Controlada pelo grupo árabe Mubadala, a antes estatal “Landulpho Alves” só se submete se quiser à nova política de preços da Petrobras. E ela não quer. Prefere apostar na regulação dos preços pelo próprio mercado. Portanto, não adianta alguns políticos sergipanos ameaçarem acionar o Procon e pedir providências ao governo federal. Podem até se queixar ao galo da torre da igreja que não adianta. O jus sperniandi é livre, porém esses políticos sabem que não existe no Brasil uma lei obrigando empresas particulares a reduzirem os preços de seus produtos por determinação do governo. Portanto, a privatizada refinaria de Mataripe vai continuar vendendo combustíveis pelos preços que melhor lhe aprouver e quem não quiser comprar dela que procure outro fornecedor. No mais, é conversa mole para enganar os bobos. Simples assim!

Angu de caroço

O governo do presidente Lula se assemelha a uma corda de caranguejo que, ao ser desatada, esparrama crustáceos pra todos os lados. Para o eleitor do “Barba”, contudo, fica difícil entender esse angu de caroço. Portanto, ao entregar a direção da Codevasf em Sergipe ao ex-deputado direitista André Moura (União), o presidente Lula apenas agradou a um aliado, mesmo sabendo que estava contrariando o senador Rogério Carvalho e o deputado federal João Daniel – ambos do PT. O inquilino do Planalto sabe que os dois petistas votam com o governo dele independente de cargos federais, o que não ocorre com a deputada federal Yandra de André (União), teleguiada do pai. E assim caminha a humanidade.

Preso pelo pé

Solto na última sexta-feira (19), após ter ficado quatro meses preso no Complexo Penitenciário da Papuda, em Brasília, o sergipano Luciano Oliveira dos Santos, vulgo “Popó Bolsonaro”, já está a Itabaiana. O dito cujo foi preso por ter participado dos atos golpistas do dia 8 de janeiro na capital federal. O fato de ter deixado a cadeia não significa que “Popó” está livre, leve e solto. Preso pelo pé por uma tornozeleira eletrônica, o bolsonarista cumpre uma série de restrições impostas pela Justiça e se vacilar volta a ver o sol nascer quadrado. Home vôte!

CNJ inspeciona o TJ

De hoje até a próxima quarta-feira, a Corregedoria Nacional de Justiça fará uma inspeção no Tribunal de Justiça de Sergipe. Serão fiscalizados os setores administrativos e judiciais de primeiro e segundo grau do TJ e de serventias extrajudiciais do estado. Os trabalhos forenses e os prazos processuais não serão suspensos durante a inspeção. Nesse período, pelo menos um juiz e um servidor com conhecimento das atividades devem estar presentes para prestar auxílio à equipe de inspeção. Ah, bom!

Barra divide o PT

O desejo do advogado Danilo Segundo (PT) de disputar a Prefeitura da Barra dos Coqueiros está dividindo o PT sergipano. O senador Rogério Carvalho (PT) já disse que não apoia o projeto de Danilo nem que a vaca tussa, pois já tem compromisso com a reeleição do prefeito Alberto Macedo (MDB). Já o deputado federal João Daniel (PT) e o ministro Márcio Macedo (PT) estão prontos para subir no palanque de Segundo, que vem a ser casado com Lurian Lula e, portanto, o genro querido do presidente Lula da Silva (PT). Esse racha petista promete bons rounds até a campanha de 2024. Marminino!

Me dá um dinheiro aí

Ao mandar para a Assembleia um projeto pedindo autorização para contrair um empréstimo de até R$ 300 mil visando construir uma ponte, o governador Fábio Mitidieri (PSD) apenas copiou seus antecessores. Em 2015, Jackson Barreto (MDB) obteve do Legislativo estadual autorização para tomar emprestado 100 milhões de dólares ao Banco Interamericano de Desenvolvimento, objetivando fortalecer as Redes de Inclusão Social de Atenção à Saúde. No começo de 2019, o então governador Belivaldo Chagas (PSD) pediu e a Assembleia autorizou um empréstimo de R$ 80 milhões junto ao Banco Daycoval S/A para capitalização do Fundo Financeiro de Previdência do Estado. Tudo para o contribuinte pagar. Cruz, credo!

Passo de cágado

Iniciada pelo governo de Sergipe no distante 2014, a rodovia SE-255, ligando Itaporanga a Itabaiana, não tem prazo para ser concluída. Com apenas 52 quilômetros de extensão, a estrada é de fundamental importância para desafogar o trecho da BR-235, entre Itabaiana e Aracaju. Por conta da demora do governo em concluir a obra, o poderoso Grupo Maratá desistiu de construir um moderno frigorífico nas imediações da rodovia inacabada. Outro empresário deu com os burros n’água ao edificar um posto de combustíveis na interminável estrada. Só Jesus na causa!

Tapa na macaca

Essa notícia interessa à galera da fumaça: o Supremo Tribunal Federal pautou para a próxima quarta-feira, o julgamento sobre a descriminalização do porte de maconha para uso pessoal. O caso levado ao Supremo pede a suspensão de um artigo da Lei Antidrogas que proíbe o armazenamento, plantio e transporte de drogas para uso pessoal. Para quem não sabe, oito milhões de brasileiros adultos já usaram maconha pelo menos uma vez na vida. É o que revela estudo da Universidade Federal de São Paulo. Aff Maria!

Ambulanciaterapia

Mais da metade das pessoas atendidas nas unidades de saúde de Aracaju são oriundas do interior, atestando que permanece forte em Sergipe a prática da ambulancioterapia. Isso ocorre porque a maioria dos prefeitos prefere custear o transporte dos doentes à capital sergipana, a ter que investir em saúde básica para a população. Por causa disso, as rodovias continuam cheias de ambulâncias transportando para Aracaju pessoas com simples resfriados ou unhas encravadas. Danôsse!

Cadê o reajuste?

Os servidores da Prefeitura de Aracaju estão impacientes com a demora da gestão em anunciar o reajuste salarial da categoria. Vários deles já pediram ao blog para lembrar ao prefeito Edvaldo Nogueira (PDT) que alguns servidores estão recebendo apenas o salário mínimo. Vale ressaltar que a última majoração salarial do funcionalismo municipal ocorreu em abril de 2022, quando foi concedeu um reajuste linear de 5%. Para os profissionais do Magistério também foi criada uma gratificação especial, com aumento de 53% a 98% nos vencimentos. Ah, bom!

Bota fora

O superintendente da Codevasf em Sergipe, Marcos Alves, só tem hoje e amanhã para arrumar as gavetas, pois na próxima quarta-feira a estatal passará a ser comandada no estado pelo gestor público Thomas Jeferson. O novo mandachuva da Codevasf é fiel escudeiro de André Moura, presidente do União Brasil em Sergipe e pai da deputada federal Yandra de André (União). Já o bolsonarista Marcos Alves é sobrinho querido da ex-senadora Maria do Carmo Alves (PP). Sem mandato, a ilustre pepista não conseguiu segurar o emprego do afilhado. Crendeuspai!

Recorte de jornal

Publicado no jornal aracajuano Gazeta do Povo, em 31 de março de 1926.

