Prefeita de Aracaju enfrenta uma maré de sapos dos diabos

Por Adiberto de Souza *

Ainda vivendo no que se pode chamar de lua de mel com os eleitores, a prefeita de Aracaju, Emília Corrêa (PL), tem visto a gestão ser desgastada por uma série de fatos negativos. Quando não é a irregular coleta de lixo atormentando a população, é a reação de vereadores governistas, contrariados por não terem suas reivindicações atendidas pelos secretários municipais. Não fosse isso, o dispendioso aluguel de um carro blindado para conduzir Emília pela cidade gerou grande repercussão negativa, sem falar que ela teve que exonerar o porta-voz da Prefeitura após este atacar verbalmente a deputada federal Yandra Moura (UB). Achou pouco? Pois a Câmara Municipal decidiu instalar a CPI do Natal Iluminado para apurar um contrato de R$ 10 milhões, dos quais R$ 5 milhões foram pagos pela atual gestão. Apesar do esforço, a prefeita não consegue produzir notícias positivas que ponham um fim a essa terrível maré de sapos. Fosse Emília Corrêa uma ateia, logo iam dizer que era castigo de Deus, porém a distinta é evangélica, casada com um pastor e frequentadora da igreja. Portanto, este inferno estral deve ser, em boa parte, por culpa de alguns auxiliares dela que, em vez de cardumes de peixes, só conseguem atrair os indesejáveis batráquios para a rede da Prefeitura. Home, vôte!

Boca porca

E o ministro Márcio Macêdo partiu pra cima do governador mineiro Romeu Zema (Novo) com quatro pedras nas mãos. Em discurso durante visita do presidente Lula (PT) à Minas Gerais, Macêdo disse que Zema é mentiroso e ingrato. Achando pouco, sugeriu que o governador deveria lavar a boca com água sanitária para falar do petista. Por fim, o ministro aconselhou o adversário “a se recolher a sua insignificância, pois o povo de Minas sabe o que o governo do presidente Lula está fazendo e o que nós estamos fazendo”. Até agora, Romeu Zema deu calado por resposta. Creindeuspai!

Grana a caminho

O governo de Sergipe começa a pagar a folha salarial deste mês no próximo dia 26. Nesta data terão os salários depositados os aposentados e pensionistas, sendo que no dia seguinte será a vez dos servidores das secretarias, empresas, autarquias e fundações. Ao todo, 75 mil pessoas receberão as respectivas remunerações. O pagamento da folha salarial injetará cerca de R$ 510 milhões na economia sergipana, ajudando a aumentar a circulação de recursos dentro do estado. É vero!

CPIs em Aracaju

A Câmara Municipal de Aracaju acaba de instaurar duas Comissões Parlamentares de Inquérito (CPI). A primeira vai investigar a aplicação de R$ 135 milhões oriundos de multas de trânsito cobradas pela gestão passada. Já a segunda tratará sobre possíveis irregularidades em um contrato no valor de R$ 10 milhões para a iluminação natalina da cidade em 2024, valor três vezes maior do que o gasto feito em 2023. Metade desse dinheiro foi paga pela administração da prefeita Emília Corrêa (PL). As duas comissões terão 120 dias para concluir as investigações. Aff Maria!

Educação em debate

Quem deu com os costados em Aracaju foi a deputada federal Tábata Amaral (PSB-SP). Presidente da comissão especial sobre o Plano Nacional de Educação, a parlamentar paulista veio participar da 2ª Reunião Ordinária do Conselho Nacional de Secretários de Educação (Consed). Os participantes discutiram o fortalecimento da construção coletiva de políticas públicas voltadas à educação básica. Realizado num hotel da Orla de Atalaia, o evento foi prestigiado, entre outros, pelo governador de Sergipe, Fábio Mitidieri (PSD), e pelo ministro da Educação, Camilo Santana. Ah, bom!

Imprensa marrom

Com raras exceções, o rádio sergipano se transformou num show de demagogia e baixo nível, verdadeiros palanques eletrônicos. Diariamente, alguns radialistas com jeitão de pistoleiros nada intelectuais abrem o bocão para defender seus interesses ou de quem os paga. Muitos desses ditos comunicadores estão ajustando a pontaria e escolhendo os alvos para quando começar a campanha eleitoral de 2026. Felizmente, a sociedade sabe identificar o verdadeiro radialista – a grande maioria – que usa o microfone para prestar serviços e fazer entrevistas esclarecedoras. Só Jesus na causa!

Cadê a água?

O deputado estadual Paulo Júnior (PV) denunciou a má qualidade dos serviços prestados pela empresa Iguá Saneamento, responsável pela distribuição de água e pelo saneamento básico em Sergipe. “A falta d’água está ocorrendo em diversos municípios. As pessoas têm me dito que com a Iguá o serviço mudou, mas mudou para pior”, disse. O deputado citou cidades como Poço Redondo, Nossa Senhora das Dores, São Cristóvão, Siriri, Santa Rosa de Lima e Laranjeiras, além de bairros de Aracaju, onde moradores têm enfrentado falta d’água por até seis dias. No entendimento de Paulo Júnior, a conta por esse desabastecimento vai cair no colo do governo Mitidieri. Misericórdia!

Potencial pesqueiro

O senador Laércio Oliveira (PP) destacou o enorme potencial de Sergipe para a pesca artesanal, esportiva e para a criação de camarões. Durante entrevista à TV Senado, o parlamentar pepista disse que o estado reúne condições naturais ideais para o desenvolvimento do setor pesqueiro. Laércio afirmou que Sergipe dispõe de uma costa extensa e rica em biodiversidade marinha, além de cinco bacias hidrográficas distribuídas em apenas 23 mil km². Recentemente, Laércio Oliveira destinou quase R$ 2 milhões em emenda parlamentar para apoiar a associação de beneficiamento de pescados de Pirambu. Arre égua!

Santo casamenteiro

Comemora-se nesse 13 de junho é dia de Santo Antônio. Os católicos festejam a data do santo conhecido pela fama de “casamenteiro”. Padroeiro de Itabaiana, a 52 quilômetros de Aracaju, “Tonho” também é muito festejado na capital sergipana, sendo mais devotado na igreja localizada na colina que leva o seu nome. Esta sexta-feira culmina com o encerramento das trezenas em louvor a Santo Antônio. Apesar de não ter em seus sermões nada específico sobre casamentos, ele ficou conhecido como o santo que auxilia mulheres a encontrarem um marido por conta da ajuda que dava a moças humildes para conseguirem um dote e um enxoval para o casamento. Marminino!

Salário maior

A Câmara de Aracaju aprovou, ontem, Projeto de Lei da Prefeitura concedendo reajuste salarial linear aos servidores municipais. O aumento alcança os vencimentos básicos, vantagens pessoais incorporadas, contratos temporários, pensões, cargos em comissão, subsídios de agente públicos e dos conselheiros tutelares. Uma emenda da vereadora Sônia Meire (Psol) adiciona a gratificação especial de atividade (GEA) para os professores visando complementar o valor do piso do magistério. O impacto financeiro total do reajuste gira em torno de R$ 104 milhões por ano, com um custo estimado de R$ 8,6 milhões, já incluindo encargos patronais. Cruz, credo!

Sexta-feira treze

Aos supersticiosos um lembrete: hoje é sexta-feira 13. Para quem não acredita em crendices não é nada, não é nada e não é nada mesmo! Porém, pelo sim e pelo não, é melhor colocar um dente de alho no bolso e não passar embaixo de escadas, pois como dizem por aí, “no creo en brujas, pero que las hay, las hay”. Pé de pato mangalô três vezes!

Recorte de jornal

